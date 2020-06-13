Стратегия СКА не перспективнее, чем у «Магнитки». Терпеть и ждать в нашем хоккее не умеют

В сотый раз скажу о том, что межсезонье в КХЛ в этом году получается невероятно интересным. Удивительно, что все ещё нет (и быть не может) никакой ясности и уверенности относительно следующего чемпионата, но это, к счастью, не мешает клубам лиги работать на трансферном рынке так, как будто главным событием этого года стала не пандемия коронавируса, а введение в КХЛ жёсткого потолка зарплат. Хоккейное лето идёт своим чередом, и это здорово.

Глупо отрицать, что реформа потолка уже действует. Никогда раньше так массово не обесценивались контракты игроков, не проводилось столько любопытных обменов, претендующих на взаимовыгодные сделки, не уравнивались возможности клубов. Да, равнее пока становятся только те команды, которые в состоянии доставать до потолка зарплат, но это уже огромный шаг вперёд для КХЛ.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Жёсткий потолок зарплат уже заставляет думать менеджеров клубов, а не только расшвыриваться деньгами. Мы теперь смело можем обсуждать плюсы и минусы селекционных стратегий команд, а не просто констатировать битву спонсорских кошельков. Благодаря миллионам инсайдов о зарплатах игроков, у нас есть возможность оценивать трансферы не только с хоккейной точки зрения, но и в соотношении цена/качество. Всё это уже напоминает серьёзную организацию и позволяет надеяться, что КХЛ встала на правильный путь. Хотя публикацию финансовых ведомостей всё-таки нужно упорядочить.

Зарплаты игроков в КХЛ больше не тайна. Можно ли верить инсайдам и где реакция лиги? Общественный контроль жёсткого потолка работает, но пока не совсем корректно.

Сегодня как раз хочется поговорить о тех векторах комплектования, которые можно выделить у команд лиги. Например, есть стратегия, выбранная московским «Динамо» и, частично, «Салаватом Юлаевым». Это ставка на топовых и дорогих хоккеистов в первые звенья и вынужденное ослабление боттома. Клубы, выбравшие этот путь, намеренно входят в зависимость от одной-двух троек нападения, давая своим лидерам «жирные» контракты, а нижние звенья собирают по остаточным принципам. Расчёт на то, что ведущие хоккеисты обойдутся без серьёзных травм и игровых провалов и принесут своим клубам результат. Рискованно, но вполне жизнеспособно, особенно если серьёзных ребят удалось подписать ещё и в другие линии – без хороших обороны и вратаря даже мечтать о Кубке не приходится.

Стратегия эта не новая, в прошлые годы ею пользовались в «Металлурге» (эпоха звена Коваржа) и «Салавате», а сейчас главный адепт такого подхода – московское «Динамо».

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А вот ещё два направления селекционной политики, презентовать которые в это межсезонье вызвались СКА и «Металлург». Петербуржцы омолаживают состав и работают на перспективу, а магнитогорцы берут проверенных игроков в самом расцвете сил, делая ставку на ближайшие сезоны. Интересно, что СКА и «Металлург» при этом активно сотрудничают друг с другом, обмениваясь кадрами и правами на хоккеистов, и совершают взаимовыгодные, как им сейчас кажется, сделки.

В результате двух массовых трейдов, в которые пришлось втянуть «Амур» и «Трактор», «Металлург» получил Сергея Плотникова, Максима Карпова и Николая Прохоркина. Это опытные хоккеисты, прекрасно знакомые Илье Воробьёву, на которых наставник уральцев серьёзно рассчитывает уже в следующем сезоне. Но «Магнитка» заплатила за этих игроков приличную компенсацию, потеряв права на Владислава Каменева и Егора Замулу, а также целый рассадок молодых хоккеистов из системы клуба – Егор Спиридонов, Савелий Ольшанский, Павел Дорофеев, Дмитрий Шешин, Глеб Бабинцев, Семён Буйван. Внушительно, не правда ли?

Крупные обмены — хит межсезонья в КХЛ. Больше всех активничают СКА и «Магнитка» Питер продолжает собирать молодёжь по всей стране, а уральцы хотят выиграть здесь и сейчас.

СКА по итогам этих сделок облегчил платёжку, избавившись от не нужных больше миллионеров (Карпов, Каблуков, Плотников), а приобрёл важную сейчас для клуба возможность заключать контракты с молодыми хоккеистами, выступающими пока в Америке – в Петербург переехали права на Замулу, Каменева и Якова Тренина. Возвращать русских талантов на родину и наигрывать молодёжь – вот две священные миссии, которые взвалил на свои плечи «армейский» клуб. Ради этой перспективы и светлого будущего всего нашего хоккея СКА готов расставаться со взрослыми, готовыми хоккеистами, способными приносить результат уже в ближайшее время. Удивительная жертвенность!

Р. Ротенберг: в случае СКА мы идём на риск, развивая российский хоккей

Вот две диаметрально противоположные стратегии. На первый взгляд, путь СКА выглядит более прогрессивным и дальновидным. В нём просматриваются перспектива и элементы долгосрочного планирования. И это вообще новый тренд нашего хоккея. Посмотрите, за последний год все резко ударились в молодёжное направление, которое ранее едва ли не в одиночестве поддерживал только «Локомотив». Сейчас же чуть ли не каждый клубный руководитель прямо или косвенно говорит об опоре на своих воспитанников и важности их повсеместного подключения к основе. Во многом, эта тенденция обусловлена введением жёсткого потолка (собирать топ-команды только из взрослых игроков стало весьма проблематично), но мне кажется, что это ещё и некое веяние моды. И её законодателем выступает именно СКА, а точнее – Роман Ротенберг, который даже в национальную команду поставил рулить молодёжного тренера.

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На словах омолаживание нашего хоккея смотрится свежо и правильно, а работа на перспективу становится чуть ли не единственным возможным вариантом комплектования клуба, который думает о будущем. Но давайте ненадолго снимем эти розовые очки и на примере СКА подумаем, а можно ли вообще рассуждать о какой-то долгосрочной перспективе в условиях российского клубного хоккея?

Команды КХЛ – это не социальные организации и не благотворительные фонды, которые могут существовать ради какой-то идеи или на пользу народному благу. За каждым клубом стоит спонсор, вкладывающий в него деньги и требующий результат. СКА – никакое не исключение. Взваливая на себя функцию по омоложению нашего хоккея, петербуржцы не должны забывать о том, что «Газпром» тратит на «армейцев» немаленькие средства и хочет видеть отдачу. А будет ли она у СКА, учитывая новый вектор развития клуба? Большой вопрос.

Вот что, например, если Тренин, Каменев, Замула, Рубцов (права на последнего были ранее выменяны из «Витязя» на Якупова) не польстятся на петербуржскую теплицу и останутся надолго в НХЛ? Или, скажем, кто-то из них приедет в СКА, но не оправдает надежд, как тот же Якупов? А где гарантии, что все те юные таланты, которых «армейцы» яростно загребают из всех уголков России, не растеряют волшебство при переходе во взрослый хоккей?

Короче говоря, что будет если новый СКА окажется неспособен бороться за Кубок Гагарина? Продолжат ли тогда в петербуржском клубе рассуждать о перспективе и стоять на своей стратегии? Верится в это с трудом. Жить будущим у российских хоккейных команд никогда не получалось, спонсоры и менеджеры терпеть и долго ждать не умеют, и тот же Ротенберг первым откажется от молодёжной тематики, если она в ближайшее время не принесёт результат для СКА в КХЛ или для сборной России на международных турнирах.

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В этом смысле у нас всё ещё очень зыбко, ненадёжно и далеко до НХЛ. Это там клубы готовы «сливать» сезоны, чтобы получить на драфте талантливых игроков, и затем долго и кропотливо выстраивать вокруг них чемпионское команды. В нашей парадигме такое не прокатит, кормить завтраками людей, дающих деньги, долго не выйдет. Именно поэтому молодёжная стратегия СКА пока мне представляется утопией.

Но я не говорю, что она не имеет права на жизнь. Это сейчас мне непонятно, почему все вдруг стали носиться со своими воспитанниками (какая разница, где спортсмен вырос и начал карьеру?) и молодёжью, но, возможно, это действительно некий революционный поворот в нашем хоккее. Поживём – увидим.

Сейчас я заостряю внимание на том, что путь СКА в это межсезонье пока не выглядит намного перспективнее, чем стратегия «Магнитки». Да, уральцы отдали очень много молодых игроков. Но, во-первых, кажется, среди них не было ни одного таланта уровня Овечкина, Малкина, Черепанова, Кузнецова. Талантливые ребята, но где гарантия, что они заиграют на уровне КХЛ? Зато «Металлург» получил проверенных, опытных хоккеистов, на которых можно рассчитывать уже в следующем сезоне. Можно, конечно, поддержать мнение Леонида Вайсфельда и засомневаться в том, что новобранцы «Магнитки» смогут дать клубу желаемый результат. Но рисков, на мой взгляд, у «Металлурга» в следующем чемпионате значительно меньше, чем у СКА, а для успеха в плей-офф те же Мозякин, Плотников, Карпов, Прохоркин подготовлены больше, чем условные Подколзин, Марченко и Морозов. В плей-офф ведь всё-таки решает опыт, а не юношеский задор, да и у «Металлурга», вроде бы, стоит задача бороться за трофеи, а не наигрывать кадры.

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С этой точки зрения в «Металлурге» делают всё правильно. Ещё недавно я весьма критически рассматривал селекцию уральцев, но с тех пор клуб сделал несколько интересных ходов, и сейчас уже есть ощущение, что в Магнитогорске подбирается вполне боеспособная и, что важно после прошлого сезона, сбалансированная команда. И теперь всё будет зависеть от работы Ильи Воробьёва и его тренерского штаба.

Знаю, что в Магнитогорске сейчас многие сокрушаются о потере молодёжи, припоминают слова о перестройке, звучащие уже много лет. Да, с точки зрения модели комплектования состава в «Металлурге» сейчас топтание на месте. Команда подбирается явно не на несколько лет вперёд. Но в плане качества всё выглядит достаточно оптимистично. А если «Магнитка» в ближайшие год-два доберётся до Кубка Гагарина (да хотя бы выиграет Восток), будет ли кто-то вспоминать о том, что летом 2020-го уральцы не сыграли на перспективу? И может ли сейчас, в нашем изменчивом и непостоянном мире, кого-то всерьёз заботить, что будет с хоккейной командой через несколько лет? Пока покровителем «Магнитки» остаётся Виктор Рашников, со «сталеварами» всё будет в порядке, и это главное. А какой будет баланс молодёжи и взрослых игроков – дело десятое, куда важнее, чтобы команда продолжала оставаться фаворитом КХЛ. И покажите мне истинного болельщика «Металлурга», не согласного с этим утверждением.

Так что стратегия «Магнитки» может быть ничуть не менее продуктивной, чем у СКА, и не удивлюсь, если настоящими победителями от этих крупных обменов станут магнитогорцы. Всё покажет время.