Филатов закончил карьеру в 30 лет. Когда-то его считали будущей звездой России

Вот, оказывается, как складывается жизнь. Буквально сегодня нам стало известно, что нападающий Никита Филатов решил завершить профессиональную карьеру хоккеиста. Да, именно так. Нет больше хоккеиста Филатова. Есть Филатов-агент.



«Нападающий Никита Филатов завершил профессиональную карьеру. Сейчас он работает моим помощником в агентском бизнесе. Мы своих не бросаем», — сказал Исаков в беседе с «Чемпионатом».

От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции «Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

Никита Филатов – уникальный и удивительный персонаж. Это он, талантливый форвард, начал взрывать информационное хоккейное пространство начиная с 2007 года. Именно тогда Никита засверкал в системе ЦСКА.

В 2008 году Никиту выбрали на драфте «голубые мундиры». Филатову пророчили большое будущее в НХЛ. Но большого будущего у него так и не случилось.



В первом сезоне он играл в основном за фарм-клуб «Блю Джекетс» — «Сиракьюз Кранч», в составе которого российский форвард забросил 16 шайб и сделал 16 результативных передач в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Но и в НХЛ Никите удалось себя проявить. Первую шайбу он забросил 18 октября во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Дальше больше. 10 января 2009 года в матче с «Миннесоты Уайлд» отметился первым хет-триком в НХЛ.



На хорошем уровне в том сезоне Никита себя проявил и на молодёжном чемпионате мира. В 2009 году Филатов в качестве капитана молодёжки привёл сборную России к бронзовым медалям чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Никита набрал 11 (8+3) очков в семи матчах и стал лучшим снайпером молодёжного чемпионата мира. Более того, Филатов вошёл в символическую сборную того мирового первенства.



Увы, всего спустя год имя Никиты Филатова ассоциировалось уже со скандальной историей. На молодёжный чемпионат мира 2010 года национальную команду повёз Владимир Плющев, отношения с которым у Филатова откровенно не сложились.



Молодёжная сборная России по хоккею провалилась на чемпионате мира в Канаде и заняла там только шестое место, в команде и вокруг нее начался самый настоящий скандал. Застрельщиком его стал главный тренер сборной Владимир Плющев.



Плющев заявил, что считает капитана команды Никиту Филатова и его невыразительную игру на молодёжном чемпионате мира-2010 главными причинами провала сборной.



«Это очень серьёзные функции, капитан должен своим примером показывать, как нужно действовать на площадке, в раздевалке, вне арены. Мы доверили это дело Никите Филатову, рассчитывали, что его опыт поможет успешно сыграть и ему, и партнерам. Но Никита, видимо, не понял этого, — заявил Плющев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».



«Лидера из него не получилось. После матча со швейцарцами я зашёл в раздевалку и извинился перед ребятами, признал свою ошибку. Филатов не был достоин носить свитер с буквой «С». Когда я предложил кандидатуру Филатова, надеялся на несколько иной результат, на иное его отношение к делу. Гламур на площадке мне не нужен. То количество очков, что набрал Никита за весь турнир, он должен был заработать в одном периоде матча против австрийцев.

Фактически именно Филатов привёз второй гол в игре со швейцарцами. Вот после того матча мы и решили сделать некоторые перестановки. Тут ведь не только вопрос по игре, а ещё и о том, как к ней готовишься. Да как это возможно — взрослому парню приходилось постоянно твердить, что нельзя опаздывать на тренировки, раскатки! Капитан должен быть примером для всех, а не показывать, что все игроки — никто по сравнению с ним.



Если решат, что нужен новый тренер, — падать кому-то в ноги и уговаривать оставлять не буду. Но нужно понимать, что в этом составе не было суперзвёзд. У нас не было Ковальчука, Овечкина, Малкина. Сравнивать с этими мастерами того же Филатова просто несерьёзно. Ему до того же Ковальчука, как до Китая пешком».

Ещё не старые, но никому не нужные. Хоккеисты, слишком рано пропавшие из КХЛ Лемтюгов уехал в Англию, Филатов провёл год без хоккея, Медведев завершил карьеру.

В ответ на резкий демарш Плющева, с заявлением выступил президент хоккейного ЦСКА Вячеслав Фетисов. Он довольно жёстко прокомментировал слова главного тренера молодежной сборной России.



«ЦСКА делегировал в сборную команду одного из лучших своих игроков. Никита — не просто талантливый хоккеист, он трудолюбивый и очень ответственный человек. Полагаю, он не зря стал капитаном сборной.

Мне трудно судить, что произошло в дни самого чемпионата, но сваливать вину за провал на игроков или — в данном случае — на конкретного игрока Филатова — безобразие. Тренеру следует в первую очередь брать ответственность на себя, а не искать, как повелось, крайних», — сказал Фетисов.



Не остался в стороне от этой перепалки и сам Никита Филатов.



«Всего один забитый гол — это говорит само за себя. Но, как и перед прошлыми двумя чемпионатами, я ехал на этот турнир не забивать больше всех голов и не становиться лучшим бомбардиром, а бороться за медали. При этом, естественно, я просто обязан был забивать больше одной шайбы, и в такой ситуации даже не имеет значения, что отдал пять голевых передач.



Наверное, это связано с тем, что по сравнению с двумя предыдущими чемпионатами у меня была немножко другая роль в команде. Я довольно много играл в меньшинстве. Но опять же не хочу искать какие-то причины и сваливать всё на других. Я сам должен был играть гораздо ярче и забивать больше. Поэтому однозначно признаю то, что не оправдал возложенных на меня ожиданий. Делал все, что было в моих силах. И действительно очень старался».

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

После неудачи на молодёжном чемпионате мира 2010 года Филатов провёл ещё два сезона в Северном Америке, но прежнего блеска уже не было. Никита в общей сложности сыграл в НХЛ 32 матча, в которых не забросил ни одной шайбы. В результате в ходе сезона-2011/2012 Филатов вернулся в ЦСКА.



Увы, как настоящий хоккеист Филатов так и не раскрылся. Где он только не играл после возращения из Северной Америки и НХЛ. Больше всего Филатов понравился в тольяттинской «Ладе», где Никиту буквально обожали. Также были формальные поездки в «Нефтехимик», «Спартак» и «Салават Юлаев», но эти переходы не принесли Никите удачи.



Теперь Филатов ушёл в хоккейный бизнес. Он будет работать с одним из ведущих агентов России Сергеем Исаковым. Хочется верить, что Никита найдёт себя в агентском бизнесе и поможет молодым игрокам избежать тех ошибок, которые допустил сам Никита в качестве профессионального хоккеиста.