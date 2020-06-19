«Это воспринималось как шутка, а стало реальностью». Анисин едет в четвёртую лигу Швеции

В 2012 году Анисин был одним из героев чемпионского «Динамо» и установил снайперский рекорд плей-офф КХЛ, но карьеру талантливого нападающего в главной лиге страны загубила тяга к нарушению режима и различным приключениям. Однако он не пропадает с радаров и продолжает свои хоккейные путешествия.

Дрался в больнице Уфы и пел про афганских душманов. Как Анисин ставил на уши наш хоккей Талантливый нападающий часто проявлял себя с лучшей стороны, но громкие скандалы не обходили его стороной.

Где Анисин играл в последние годы

«Нефтехимик», «Донбасс», «Сочи», «Кузня» и «Динамо» — вот последние клубы Анисина в КХЛ. В стане южан он смог провести пару неплохих сезонов, в «Донбассе» отметился пьяной дракой, в Новокузнецке – песнями под гитару и очередными нарушениями режима. После этого была «Сарыарка», куда нападающий пришёл под плей-офф и набирал очки почти в каждом матче, затем ему дали ещё один шанс в стане бело-голубых, но он снова пошёл по кривой дорожке и был отчислен.

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С такой подмоченной репутацией в КХЛ путь игроку был уже закрыт, и он стал выбирать варианты попроще. Один год нападающий провёл в Румынии, после чего хотел вернуться в КХЛ, но дальше пробного контракта с «Сочи» дело не зашло. Не найдя работу в КХЛ, Анисин в итоге трудоустроился в новом клубе ВХЛ из Ташкента. И, казалось даже, нашёл своё место – «Хумо» создавался с перспективой скорого вступления в КХЛ и стал пристанищем для многих российских хоккеистов, которые рассчитывали через годик-другой вернуться в нашу лигу.



Но опять не сложилось – у «Хумо» начались перебои с выплатой зарплат, а затем, на фоне пандемии, клуб и вовсе отказался от участия в следующем сезоне. Анисин стал безработным и снова взял курс на Европу. Только не на Румынию, а на четвёртую лигу Швеции.

ИК «Гутс»

Накануне Анисин подписал контракт с командой «Гутс» из города Финспонг, и этот трансфер вызвал некоторое оживление в шведских СМИ, которые окрестили его не иначе как «трансферной бобмой». В этом клубе нечасто появляются иностранные игроки – даже финны или североамериканцы, что уж говорить о российских хоккеистах с чемпионскими титулами КХЛ и несомненным талантом.



«Мы уже давно рассматривали возможность подписать с ним контракт, и я сразу сказал, что на это стоит потратить время. Но затем случилось много всего, главной проблемой была неопределённая ситуация в России. Из того, что я читаю о КХЛ и ВХЛ, клубы чаще ищут молодых игроков с перспективой развития, и в 32 года тяжело получить важную роль в большой команде из России, да и жизнь вне хоккея там стала тяжелее. Анисин хотел попробовать поиграть в



Швеции, мы начали переговоры и в итоге пришли к соглашению. То, что воспринималось как шутка ещё несколько месяцев назад, стало реальностью», — рассказал главный тренер и спортивный менеджер «Гутс» Бйёрн Олссон.

«Гутс» — довольно молодой клуб, который появился в середине 1990-х и периодически пропускал сезоны. Команда в очередной раз вернулась в шведский хоккей в 2016 году и сейчас хочет попробовать перейти в третью лигу, для чего комплектует состав сильными игроками.



«Понятно, что для Анисина наша лига – шаг назад, но в то же время это может быть интересным вызовом. В шведском хоккее действует система, когда лучшие клубы низшей лиги могут пойти на повышение в классе, Анисин рад, что может помочь нам подняться в третий дивизион», — объяснил Олссон.

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Анисин обладает не только талантом и способен приятно удивлять на льду, он ещё и умеет расположить к себе болельщиков. Нападающий может красиво спеть, сплясать, да и просто пошутить. В «Гутс» рассчитывают, что он станет лицом команды и поднимет интерес к хоккею в городе. «На наш взгляд, это инвестиция в будущее и фантастическая возможность для наших воспитанников быть играть вместе с ним, выходить на большинство. Он не габаритный, но невероятно быстрый игрок, игра которого должна завораживать. Нам уже звонят клубы из дивизионов выше и спрашивают о нём. Но он сюда ещё не доехал, пока надо успокоиться и подождать», — заявил Олссон.



Для маленького клуба из небольшого промышленного городка в глуши Швеции переход Анисина стал большим событием. Там несказанно обрадовались тому, что смогли заполучить игрока подобного калибра (пусть все его большие успехи и давно в прошлом) и уже строят большие планы. Последние годы Анисин нигде не задерживался дольше, чем на сезон, но он всё ещё играет в хоккей и в такой лиге снова может почувствовать себя звездой. Главное, чтобы обошлось без выходок.