Время снижать планку. Пьянов и другие игроки, которые не смогли вернуться в топ-клуб

Для некоторых из них лучшее время уже ушло, другие ещё могут перезагрузить карьеру.

Это межсезонье КХЛ – особенное. Даже звёзды с именем, как Сергей Мозякин, соглашаются на существенное понижение зарплаты, другие до сих пор не могут найти клуб, хотя до старта сборов осталось меньше месяца. Третьи вынуждены менять клубы с серьёзными задачами на команды попроще. Так, например, в «Авангарде», похоже, окончательно отказались от Валентина Пьянова. Рассказываем о нём и других игроках, которые не смогли вернуться в топ-клуб.

Бывший форвард «Авангарда» Валентин Пьянов вернулся в «Амур»

Воспитанник новосибирского хоккея, взрослую карьеру Пьянов начинал в «Авангарде». Одно время считался подающим надежды молодым нападающим, наравне к Кириллом Семёновым или Ильёй Михеевым. Были и хорошие отрезки, и ссылки в чешский «Пардубице» или «Амур». В омской команде нападающий так и не смог пробиться на ведущие роли, а в третьем-четвёртом звене и без него есть кому играть. «Авангард» от его услуг отказался, другие топ-клубы тоже не проявили заинтересованность. Пьянов возвращается в Хабаровск, где два года назад провёл лучший сезон в карьере.

Апальков практически всю профессиональную карьеру провёл в «Локомотиве», набирал очки, заводил команду и даже был ассистентом капитана. Ему всего 28 лет – казалось бы, самый хоккейный расцвет, но в последние пару лет нападающий уже не показывал той яркой и бескомпромиссной игры, как раньше. Из Ярославля его обменяли, в московском «Динамо» он тоже не прижился. Теперь Апальков попробует перезагрузить карьеру и вернуть свои лидерские качества в «Сочи».

Не последние хоккеисты сидят без работы в КХЛ. На что им рассчитывать? Трудоустроятся не все, так как конкуренция за место в составе при жёстком потолке зарплат усиливается.

Давно прошли времена, когда Малыхин был крайне перспективным форвардом, который набирал много очков и вызывался в сборную России. После одного ударного сезона «Ак Барс» выдернул его из «Автомобилиста», и одновременно с этим прогресс нападающего застопорился. В Казани Малыхин не сработался с главным тренером, частенько сидел в запасе или пропускал матчи из-за травм. Прошлый сезон он провёл в «Тракторе» и «Спартаке», но нигде так и не стал лидером. Возможно, он просто не подходит для ведущих ролей в топ-клубе, но приживётся в «Витязе»?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока младший из братьев Галимовых переезжает из «Ак Барса» в СКА, старшему Анселю Галимову выбирать особо не приходится. Раньше он играл в «Динамо» и «Авангарде», был одним из главных провокаторов, который умеет вывести соперника из себя, а также при случае и забить, и отдать.



С проблемами Галимов столкнулся уже в прошлом сезоне. Сначала не мог найти работу, потом не задержался в Череповце и уехал в «Спартак». С Олегом Знарком нападающий вроде бы сработался, стабильно выходил на лёд и показывал неплохую результативность, однако в межсезонье с ним решили расстаться. Новым пристанищем Галимова стал «Сочи» — далеко не топ-клуб, но там, в окружении молодёжи, он может почувствовать себя лидером.

Даугавиньш – умный нападающий с голевым чутьём и волевым характером, в своё время и на Матч звёзд КХЛ ездил. Однако после отличного сезона в «Спартаке» новый контракт ему даже не предложили. Хотя вроде бы и силы ещё есть, и умение забивать голы никуда не делось.



Латвийский форвард не стал долго раздумывать и согласился на предложение «Витязя». И если для игрока это можно расценить как понижение в классе, то для подольчан он станет великолепным усилением.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кучерявенко никогда не был звездой, но большую часть карьеры провёл в сильных командах – СКА, «Авангард», «Автомобилист», и нигде не выглядел лишним элементом. Трудолюбивый, техничный форвард, который при надобности сможет сыграть в любом звене. Но возраст уже перевалил за 30, да и травмы не обходят стороной. Кучерявенко нашёл новое место прописки в Нижнекамске – там его богатый опыт точно должен пригодиться.

Кучерявенко: рад, что на меня обратил внимание такой амбициозный клуб, как «Нефтехимик»

Связка Алексея Бывальцева и Олега Ли несколько лет назад гремела в «Амуре», после чего на нападающих обратили внимание в Санкт-Петербурге. Ни один, ни другой в СКА не прижились и в прошлом сезоне пошли разными дорогами. Ли оказался в Казани, но не на ключевых ролях, а плей-офф и вовсе оказался в «вышке».



Изначально было понятно, что в топ-клубах ему будет непросто выбиться. Он попробовал, не получилось. Теперь Ли попробует себя в крепком середняке с амбициями – «Сибири». По крайней мере, там у него будет больше шансов перезагрузить карьеру.

Фото: Ильдар Тухбатов, photo.khl.ru

Александр Логинов

В свои лучшие годы Логинов блистал в «Салавате Юлаеве», потом капитанил в «Сибири», но весной в Новосибирске отказались от услуг защитника. Обсуждался вариант и с возвращением в родную Уфу, но Логинов не приглянулся тренерскому штабу.



Оно и понятно – опыт опытом, но Логинов не молодеет, перестал быть хорошим подспорьем в атаке, а в обороне всё чаще совершает ошибки. Однако в «Нефтехимике» он ещё вполне может прийтись ко двору.