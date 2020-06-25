«Эдмонтон» — провальное место для русских новичков. Практически никто толком не заиграл

В ночь с пятницы на субботу в Национальной хоккейной лиге состоится драфт-лотерея, которая определит порядок выбора на драфте новичков, а, вернее, очерёдность первых семи команд, которые будут выбирать. Они не попали в число 24 участников расширенного плей-офф и жаждут получить в качестве компенсации первый общий драфт-пик. Он принесёт клубу-счастливчику возможность взять Алексиса Лафренье, который давно считается главным фаворитом и «следующим Кросби».

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Русское проклятье «нефтяников»

«Эдмонтон Ойлерз» в число первых семи клубов, которые будут выбирать на драфте, не попал, но тем хуже для российских новобранцев Ярослава Аскарова и Родиона Амирова, которые котируются ближе к середине первой тридцатки. За последние 20 лет «нефтяники» стали настоящим кладбищем российских талантов, продемонстрировав удивительную неспособность развить перспективного игрока до нужных кондиций.



Одним из поводов к такому выводу стала многочисленная критика из-за океана в сторону Наиля Якупова. Российский форвард был выбран «нефтяниками» в 2012 году, не смог раскрыться в НХЛ, но до сих пор его неудачи вызывают злорадство у болельщиков и журналистов из Эдмонтона, а недавно Якупов был признан обозревателем Edmonton Journal Дэвидом Стэйплом худшим первым раундом в истории НХЛ.



Между тем, было бы очень неплохо задать несколько нелицеприятных вопросов менеджменту «нефтяников», который за последние 20 лет многократно менялся, но всё равно работал с поразительно низкой эффективностью. В первую очередь, это касается их действий с российскими новобранцами, которых руководство «Ойлерз» выбирало с завидным постоянством, но умудрилось не добиться никакого успеха.



Боссы «нефтяников» действовали по принципу: «Пробуйте, пробуйте, пока не получится», но найти подходящего российского игрока не могут до сих пор. И нет никаких признаков того, что эксперименты «Эдмонтона» с россиянами прекратятся.

«Мы выбираем… чёрт, я забыл, кого». Самые яркие цитаты в истории драфта НХЛ Некоторым ораторам куда полезнее было бы помолчать.

Двое из ларца

Всего, начиная с 1987 года, когда «нефтяники» взяли в 12 раунде драфта Игоря Вязьмикина (4 матча в НХЛ, 1 очко), этот клуб выбрал 32 хоккеиста, родившихся в России или СССР. В совокупности все эти выборы сыграли 1094 матча — в среднем по 34 игры на одного хоккеиста, что уже выглядит крайне низким результатом. 9 игроков из них сыграли в НХЛ только по одному матчу, только пятеро сыграли больше 5 встреч.



Лучшим россиянином, призванным «нефтяниками» за океан, до сих пор остаётся Анатолий Семёнов, которого в 27-летнем возрасте выбрали на драфте 1989 года. Бывший динамовец сыграл в НХЛ 362 матча, но за «Ойлерз» провёл только 116 игр. В 1990-х годах «Эдмонтон» имел некоторый успех, приглашая к себе Бориса Миронова, Андрея Коваленко и Игоря Уланова, но все они были не задрафтованы «нефтяниками», а взяты другими способами.



2000-е годы стали настоящим бедствием в отношениях российских хоккеистов и руководства «Эдмонтона». Да, Якупов оказался неудачным выбором, но кроме него был целый отряд не заигравших россиян, из которых может получиться отдельная (и не самая плохая) команда.



Все российские хоккеисты, задрафтованные «Эдмонтон Ойлерз» с 2000 года:

Итого — 17 хоккеистов, 10 из которых были выбраны в трёх первых раундах. Большинство из них были потрачены «Эдмонтоном» впустую и только двое — Якупов и Слепыщев — сыграли больше трёх матчей. В этом контексте результат, показанный Наилем, выглядит не так уж плохо. Слепышев тоже какое-то время выглядел очень многообещающе, но вернулся в Россию, отвергнув все попытки Кена Холланда вернуть его назад. В среднем, российские игроки, выбранные «Эдмонтоном» за последние 19 лет, сыграли 27 матчей в НХЛ, набрав лишь 9 очков.



В последние годы «нефтяники» взяли моду драфтовать россиян попарно: Якупов и Жарков были взяты из лиги Онтарио (2012), Якимов и Слепышев — из КХЛ (2013, Саморуков и Максимов — снова из лиги Онтарио (2017), Коновалов и Денежкин — опять из КХЛ (2019).



Последние двое хоккеистов продолжают оставаться в числе тех, на кого «Эдмонтон» ещё рассчитывает. Возможно, что кто-то из них и сломает русское проклятье «Ойлерз» (или, если угодно, провальный менеджмент и работу скаутов), но шансов на это у них не так уж много.

«Самый разочаровывающий первый номер драфта в истории». Реакция Америки на обмен Якупова Наиль уже давно не играет в НХЛ, но там по-прежнему следят за ним. Обмен в Хабаровск дал повод вспомнить его карьеру.

н. Максим Денежкин («Локо», МХЛ)

Капитан ярославской молодёжки казался авантюрным выбором «Эдмонтона» год назад. Невысокий, но быстрый форвард в прошлом сезоне набрал 44 очка в 52 матчах в МХЛ, сыграл два матча за «Буран» и отметился в одной игре в КХЛ.



«Денежкин — универсальный форвард, который может сражаться за шайбу в любой зоне. Он может «убивать» штраф и играть в отборе. Его атакующие навыки не ослепят вас, но у него хорошие руки и он может обыгрывать соперников. Обладает неплохим катанием, хотя технически его шаг не идеален», — так писал о Денежкине обозреватель The Athletic Кори Пронман.



В декабре ему исполнится 20 лет и перейти на взрослый уровень ему пока не удалось, поэтому следующий сезон будет необыкновенно важен для него. Очевидно, что пока он очень далёк от того, чтобы быть претендентом на попадание в состав «нефтяников», и вряд ли сможет это сделать в ближайшие 2-3 года.

Коновалов уже стал первым номером в КХЛ, сыграв в «Локомотиве» 85 матчей за два последних сезона. У Ильи были неудачные отрезки в минувшем чемпионате, когда в районе Нового года он шесть матчей подряд просидел в запасе, уступая «раму» Александру Лазушину, а главная «яма» пришлась на плей-офф, где в пяти матчах голкипер отразил лишь 88,8% бросков, пропуская 3,64 гола за игру. У Коновалова остался один сезон действующего контракта с «Локомотивом», после чего он может приехать в «Эдмонтон» и стать «прорывным русским» для «Ойлерз».



Подводя итог, стоит признать, что несмотря на удачный опыт работы Кена Холланда с российскими хоккеистами в Европе, трудно желать нашим первораундникам Амирову и Аскарову попадания в «Ойлерз». Прославленная франшиза до сих пор находится в стадии «болтанки», что не идёт на пользу никому, а наши хоккеисты, вероятно, реагируют на такую нестабильность острее других.