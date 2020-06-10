Аскаров — лучший вратарь поколения, Амиров — «следующий Кучеров»? Топ-20 драфта НХЛ

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)
Главный герой драфта-2020 уже давно определён — Лафренье по традиции называют хоккеистом, который способен изменить к лучшему франшизу, находящуюся нынче на дне турнирной таблицы. Лафренье стал лучшим бомбардиром лиги Квебека (112 очков в 52 матчах), стал лучшим форвардом и MVP на МЧМ-2020, где он помог сборной Канады в драматическом финале с нашими выиграть золото.
Лафренье — первый игрок после Кросби, кто выиграл титул MVP лиги Квебека два сезона подряд… Он может стать первым уроженцем Квебека, который будет выбран под общим первым номером после Марка-Андре Флёри (2003). Алексиса считают исключительно умным игроком, обладающим высочайшей скоростью, который отлично управляется с шайбой и может играть под давлением.
С кем сравнивают: Джонатан Юбердо.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
2. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)
Байфилд стал лучшим бомбардиром «Садбери», набрав 82 очка в 45 матчах, и пятым в лиге по показателю «очки за игру». В составе сборной Канады завоевал золото МЧМ-2020.
«Не могу дождаться, когда Байфилд чуть заматереет и станет настоящим молодым волком — это будет года через три. Хорошие габариты, отличная скорость и техника. Кроме того, он постоянно прибавляет», — так охарактеризовал Байфилда обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди. Главным плюсом Байфилда считается готовность играть в силовой хоккей, а также отличный сильный бросок.
С кем сравнивают: Евгений Малкин.
3. н. Тим Штюцле («Адлер Маннгейм», DEL)
Лучший немецкий «проспект» со времён Леона Драйзайтля. Штюцле набрал 34 очка в 41 матче за «Адлер», был неплох на МЧМ-2020, где играл не на привычном левом краю, а в центре (5 очков в 5 матчах). Среди европейцев он котируется первым и имеет репутацию хоккеиста-универсала, который в каждой смене создаёт для своей команды что-то полезное.
С кем сравнивают: Патрик Кейн.
4. н. Лукас Рэймонд («Фрёлунда», SHL)
Рэймонд не может похвастать сногсшибательной статистикой (10 очков в 33 матчах в основном составе «Фрёлунды»), но он очень неплохо сыграл на МЧМ-2020, где помог сборной Швеции взять бронзу (2 гола, 2 передачи в 7 матчах). Рэймонд оформил хет-трик в ворота сборной России, включая победный гол, на ЮЧМ-2019, где хоккеисты «тре крунур» взяли золото. Быстрый, взрывной форвард, хорошо владеющий шайбой, умеющий преодолевать оборону соперника и создавать голевые моменты. При этом Рэймонд не чурается черновой работы у бортов.
С кем сравнивают: Митч Марнер.
5. з. Джейми Драсдейл («Эри», OHL)
Защитник, способный играть весь матч в высоком темпе. 45 очков в 47 матчах — отличный показатель, правый хват — дополнительный плюс к хорошему катанию и мощному броску. Он был неожиданным пополнением для молодёжной сборной Канады, но доказал свою ценность, когда его вызвали. «Это готовый двусторонний защитник, который может играть в любой ситуации и «съесть» тонну минут игрового времени», — отметил обозреватель Sportsnet Сэм Косентино.
С кем сравнивают: Кейл Макар.
6. н. Марко Росси («Оттава», OHL)
Росси, возможно, является самым готовым к НХЛ хоккеистом из лиги Онтарио. Невысокий рост считают недостатком, но в случае, если кто-то проигнорирует Росси только из-за этого, то может долго сожалеть. Высокая скорость и техника, плюс отменные навыки игры в большинстве делают из австрийца одного из фаворитов драфта, а 120 (39+81) очков в 56 матчах — великолепный результат для форварда, который умеет играть агрессивно.
С кем сравнивают: Брэд Маршан.
7. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)
Если нужен человек с отменным броском, то Перфетти — один из лучших вариантов на драфте. «Может стать неуловимым для соперников, умеет уклоняться от силовых приёмов, что даёт ему дополнительное место и время. Способен найти вариант для передачи, который никто другой не увидит», — так описывают Перфетти аналитики центрального скаутского бюро НХЛ.
С кем сравнивают: Райан Ньюджент-Хопкинс.
8. н. Александр Хольц («Юргорден», SHL)
Ещё один игрок с отменным броском, но при этом с навыками игры в меньшинстве. В 35 матчах шведской лиги он играл чуть больше 12 минут, но при этом нанёс 55 бросков в створ ворот и набрал 16 очков. «У Хольца — лучший бросок среди всех хоккеистов на драфте-2020. Со временем он будет тем, кто сможет завоевать «Морис Ришар Трофи», он забивает самыми разными способами», — отметил обозреватель Dobber Prospects Йокке Невалайнен.
С кем сравнивают: Филип Форсберг.
9. н. Антон Ланделл (ХИФК, SM-лига)
Завоевал золото МЧМ ещё до того, как получил право участвовать в драфте новичков. Крупный центрфорвард, который умеет играть в обороне и играет в «двусторонний» хоккей. При этом его трудно назвать чистым диспетчером, поскольку в 44 матчах за ХИФК он сделал 162 броска по воротам. «Хорошо держит шайбу и развивает атаку», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Майк Моррил.
С кем сравнивают: Александр Барков.
10. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», ВХЛ)
Аскаров не нуждается в особом представлении. У Ярослава есть шанс стать лучшим вратарём своего поколения, но пока не хватает стабильности — серебряные медали ЮЧМ и МЧМ тому подтверждение. В 17 лет Аскаров стал вторым самым молодым голкипером, который дебютировал в КХЛ. Высокий рост можно считать солидным преимуществом, а что касается стиля игры, то заокеанские эксперты отмечают его любовь к вратарской «стойке».
С кем сравнивают: Пекка Ринне.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте компании TSN в YouTube.
11. з. Джейк Сандерсон (Сборная США U18, NTPD)
Сандерсон стал самым результативным защитником в американской программе развития молодых игроков, набрав 29 очков в 47 матчах. Был капитаном команды в возрастах U17 и U18. Его отец — известнейший в прошлом нападающий «Хартфорд Уэйлерз» Джефф Сандерсон, сыгравший более 1000 матчей в НХЛ, поэтому хоккейные традиции и связи у Джейка будут на хорошем уровне. Доминирующий защитник-«домосед», игра которого в атаке постоянно улучшается. Хорошо катается, так же, как и его папа», — отметил Брок Оттен из McKeen’s Hockey.
С кем сравнивают: Чарли Макэвой.
12. н. Джек Куинн («Оттава», OHL)
В лиге Онтарио Куинн стал лишь восьмым по набранным очкам (89), но был одним из двух игроков, кто добрался до отметки в 50 голов (первый — Ник Робертсон из «Питерборо», задрафтованный «Торонто»). Куинн оформил три хет-трика за сезон, а в матче 9 февраля против «Норт-Бэй» записал на свой счёт 6 очков. Если у него идёт играть, он может летать по площадке, не расставаясь с шайбой. Хороший, быстрый бросок делает его великолепным снайпером «на вырост».
С кем сравнивают: Натан Маккиннон.
13. н. Коннор Зари («Камлупс», WHL)
86 очков в 57 матчах — это пятое место среди бомбардиров Западной лиги, но главное его качество — стабильность. В 28 матчах он набирал минимум два балла, а в 10 гостевых встречах пополнял баланс на 3 очка. Двусторонний форвард, умеющий отработать в обороне, который считает одним из образцов для подражания нападающего «Ванкувера» Бо Хорвата.
С кем сравнивают: Деррик Брассар.
14. н. Доусон Мерсер («Шикутими», QMJHL)
Мерсера называют умным, универсальным форвардом, который в каждой смене старается изменить ситуацию. Обладает хорошей скоростью и умеет играть жёстко, что делает его незаменимым практически во всех ситуациях. «Умный, скоростной игрок с правым хватом. Заканчивает силовые приёмы, хорош и в большинстве, и при игре вчетвером», — отметил Майк Моррил.
С кем сравнивают: Патрис Бержерон.
15. н. Сет Джарвис («Портленд», WHL)
Джарвис — второй бомбардир и третий снайпер Западной лиги в сезоне-2019/2020. Его нынешние 98 очков — результат, который почти на 60 баллов лучше его предыдущей отметки, что, по идее, должно настораживать потенциальных претендентов. Отмечают, что Джарвис очень здорово играет, когда поймает кураж, который может длится долго — например, он доминировал в WHL на протяжении 40 последних матчей. В то же время Джарвиса хвалят и за навыки в «убийстве» меньшинства.
С кем сравнивают: Клод Жиру.
16. н. Дилан Холлоуэй (университет Висконсина, Big Ten)
Мощный, габаритный нападающий был назван самым ценным хоккеистом американской молодёжной лиги AJHLв прошлом сезоне. В 2018 году он взял золото на Кубке Глинки-Гретцки, запомнившись своей энергичной игрой. Отобрать шайбу у высокого и габаритного нападающего очень нелегко, но одновременно с этим он отличается высоким хоккейным интеллектом.
С кем сравнивают: Дилан Ларкин.
Как Ярослав Аскаров сыграл в ВХЛ в сезоне-2019/2020
17. н. Ноэль Ганлер («Лулео», SHL)
19-летний форвард большую часть нынешнего сезона провёл в основе «Лулео», набрав 13 очков в 45 матчах, а за год до этого был очень результативен в молодёжной команде (46 очков в 31 матче). Быстрый форвард, обладающий «мягкими» руками и высоким хоккейным интеллектом.
«По какой-то причине он не попадал в шведские сборные различных возрастов, но куда бы он не приходил, он набирает много очков. На драфте-2020 у него один из самых сильных бросков, отлично ищет момент и позицию для броска», — отметил Кэм Робинсон из Dobber’s Prospects.
С кем сравнивают: Блэйк Уилер.
18. з. Кайден Гюле («Принц Альберт», WHL)
Защитник с хорошими навыками для игры в своей зоне и несколько ограниченным потенциалом в атаке, хотя его кумиром является «полунападающий» Эрик Карлссон. Обладает взрывной стартовой скоростью и хорошим броском в касание. «Превосходные ноги позволяют ему оказываться в тех местах, куда шайба только прибывает. Любит играть жёстко и «информировать» соперников, что он на месте», — отметил Сэм Косентино из Sportsnet.
С кем сравнивают: Кэм Фаулер.
19. з. Брэйден Шнайдер («Брэндон», WHL)
Шнайдер занял пятое место по очкам в составе «пшеничных королей» в сезоне-2019/2020 (42 очка в 60 матчах). В 2018 году выиграл золото на Кубке Глинки-Гретцки, а в 2014-м и 2015-м становился чемпионом Западной Канады по софтболу. Что касается его хоккейных качеств, то мощный бросок и умение сыграть жёстко делают его универсалом, способным выходить на лёд и в большинстве, и в меньшинстве. «Скорее всего, Шнайдер будет склоняться к оборонительной игре, но хорошее катание может увеличить его игровое время», — отметил Сэм Косентино.
С кем сравнивают: Ши Уэбер.
20. н. Родион Амиров («Толпар», МХЛ)
Амиров идёт пятым в рейтинге европейских полевых игроков по версии скаутского бюро НХЛ. Его преимуществом можно считать 21 матч, сыгранный в КХЛ за «Салават Юлаев», а в МХЛ он набирал более очка в среднем за игру (22 балла в 17 матчах). Североамериканцы характеризуют Амирова как форварда, который являет собой смесь Никиты Кучерова и Остона Мэттьюса — двусторонний универсальный нападающий, обладающий прекрасной техникой обводки и хорошим броском. Вместе с этим отмечается его трудовая этика и способность сыграть на команду в ущерб личной статистике.
«Амиров уже избавился от небрежности и ошибок, свойственных молодым игрокам. Думаю, что со временем он превратится в большого таланта», — отметил Уилл Скауч из Scouching.ca.
С кем сравнивают: Никита Кучеров.
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