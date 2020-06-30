Громкие сделки «Магнитки» и возвращение Воробьёва из США. Главные трансферы месяца в КХЛ

Позади два месяца с момента открытия трансферного окна в КХЛ. Рассказываем о главных сделках июня. Кто реально усилился, провёл крупные обмены и готов к борьбе за самые высокие места?

Артюхин остался в «Витязе», Пьянов вернулся в «Амур». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Александр Дергачёв – из СКА в «Витязь»

СКА продолжает отправлять игроков, которые не нужны клубу с берегов Невы, в свои неформальные фарм-клубы. Так, нападающий Александр Дергачёв перебрался в подольский «Витязь». Правда, в подмосковной команде ещё не рассчитались с игроками за прошлый сезон, но уже получают дорогостоящие контракты на следующий.

н. Дмитрий Кагарлицкий – из СКА в «Динамо» М

Московское «Динамо» заполучило в свои ряды Дмитрия Кагарлицкого, которого бело-голубые снова попробуют использовать в связке с Шипачёвым. За Дмитрия москвичам пришлось отдать СКА трёх молодых хоккеистов. «Армейцы» в свою очередь избавились от тяжёлого контракта. От этой сделки выиграли обе стороны.

н. Максим Карпов – из «Амура» в «Металлург»

Официально Карпов перешёл в «Металлург» из «Амура», но все понимают, что это был крупный обмен, а его главные действующие лица – СКА и «Магнитка». Главный тренер уральцев Илья Воробьёв хотел заполучить в свои ряды Максима Карпова, с которым работал ещё в Питере. Максим – отличное приобретение для «Металлурга».

н. Игорь Полыгалов – из «Динамо» М в «Трактор»

В московском «Динамо» не хватило платёжки, чтобы оставить у себя Игоря Полыгалова. Форвард он добротный, но жёсткий потолок зарплат даёт о себе знать. В результате Игорь вернулся в Челябинск, где на следующий сезон тоже собирается солидная команда, которая точно будет бороться за высокие места на Востоке.

Игорь Полыгалов Фото: photo.khl.ru

н. Тейлор Бек – из «Авангарда» в «Металлург»

Пожалуй, один из самых интересных обменов месяца. «Магнитка» давно была заинтересована в Беке, в свою очередь «Авангард» скинул с себя крупный контракт канадца. Береглазов не подписывал квалификационное предложение в Магнитогорске, а Каблуков, сменивший за межсезонье рекордное число клубов, будет чекером третьего-четвёртого звена «ястребов».

н. Юхо Ламмикко – из «Кярпята» в «Металлург»

Изначально «Металлургу» пришлось выменять права на Ламмикко в КХЛ у «Спартака», после чего уральцы договорились с представителем финна и подписали с чемпионом мира 2019 года контракт. Ламмикко будет играть в связке с соотечественником Харри Песоненом. Вообще же селекция «Металлурга» в нынешнем межсезонье радует. И, главное, никого не засыпают огромными деньгами.

з. Лоуренс Пилут – из «Баффало» в «Трактор»

Челябинцы подписали добротного для НХЛ и отличного для КХЛ шведского защитника. Да, в прошлом сезона Пилут играл в фарм-клубе «Баффало», но демонстрировал там неплохой хоккей. Для «Трактора» это однозначное усиление в первую-вторую пару. Очень интересно понаблюдать за игрой Пилута в России. Главное, чтобы он быстро адаптировался к новым условиям.

н. Наиль Якупов – из «Витязя» в «Амур»

Продолжаются путешествия Наиля Якупова по России-матушке. Сперва Наиля обменяли из СКА в «Витязь», а теперь его отправили в «Амур». В том случае если игрок и клуб всё же смогут договориться, это будет отличный вариант для хабаровчан. Форвард в первое-второе звено, с опытом игры в НХЛ. Правда, захочет ли сам Якупов играть на Дальнем Востоке?

Наиль Якупов (на переднем плане) Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

в. Юхо Олкинуора – из «Адмирала» в «Металлург»

Если бы не тяжёлая травма Олкинуоры, «Адмирал» в прошлом году мог реально побороться за плей-офф. Финн тащил «моряков», но в итоге выбыл из строя, а вся команда посыпалась. Теперь Олкинуору берут в помощники к Василию Кошечкину. Олимпийскому чемпиону Пхёнчхана стоит напрячься. Отныне у него очень серьёзный конкурент.

з. Оливер Каски – из «Каролины» в «Авангард»

В последнее время финн Каски выступал в фарм-клубе «Каролины». Поэтому, получив заманчивое предложение из России, защитник сборной Суоми особо не раздумывал. В «Авангарде» Каски наверняка поставят в одну пару с его соотечественником Вилле Поккой. Такой вариант напрашивается. Первая пара защиты у «ястребов» получается сильной.

н. Рид Буше – из «Ванкувера» в «Авангард»

Ещё один сильный трансфер «Авангарда» — подписание контракта с американским форвардом Ридом Буше. Он, как и Каски, играл в фарм-клубе своей команды, но в «Ютике» Буше реально был лидером и человеком, в которого верил тренерский штаб. В «Авангарде» Буше может замахнуться на звание главного бомбардира или снайпера лиги.

Буше – в «Авангарде», Лилья – в «Барысе». Главные трансферы недели в КХЛ СКА скопом отправляет игроков в «Сочи», а в «Амуре» рады подписанию контракта с Пьяновым.

н. Валентин Пьянов – из «Авангарда» в «Амур»

Пьянов вернулся в Хабаровск. Именно оттуда он переходил в «Авангард», но у омичей сейчас столько игроков для третьего-четвёртого звена, что Пьянову просто не хватает места. Для «Амура» же Валентин – отличный актив. Тем более сам хоккеист знаком с местной спецификой и для него переезд на Дальний Восток – это не что-то новое. С такими трансферами «Амур» в следующем году может всерьёз побороться за плей-офф на Востоке.

н. Якоб Лилья – из «Коламбуса» в «Барыс»

Ничем примечательным в «Коламбусе» Лилья не запомнился, но мы помним, что в «Барысе» многие иностранцы раскрываются по-новому. Правда, с тренером Юрием Михайлисом, у которого нет должного опыта, рассчитывать на высокие места «барсам» вряд ли придётся. Лилья же может стать одним из ведущих нападающих казахстанской команды.

н. Михаил Воробьёв – из «Филадельфии» в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» провернул хороший трансфер. Клуб вернул в свои ряды центрального нападающего Михаила Воробьёва, являющегося воспитанником уфимского хоккея. Ближайшие три года форвард, на которого не рассчитывали в системе «лётчиков», проведёт на родине. В «Салавате» Воробьёв, скорее всего, станет центром второго звена, а в первой тройке будут играть финны.