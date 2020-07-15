«Михеев превращается в зверя!» Звёзды «Торонто» восхищаются русским форвардом

Больше полугода прошло с тех пор, как нападающий «Торонто» Илья Михеев 27 декабря получил непростую травму запястья. Теперь россиянин готов вернуть себе место в составе «кленовых листьев», и, судя по всему, это будет не просто позиция в сдерживающем звене. Неслучайно в тренировочном лагере «Мэйпл Лифс» омич получил ещё одно прозвище — Монстр.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

«Этот Михеев превращается в зверя!»

Михеев начал заниматься на льду в небольших группах ещё в начале июня, когда НХЛ объявила вторую фазу возвращения к игре. Тогда Илья работал вместе с Джоном Таваресом и Митчем Марнером, и поначалу предполагалось, что это будет временное сочетание, поскольку Михеев большую часть своего пребывания в команде играл в третьем или четвёртом звеньях. Однако наставник «Торонто» Шелдон Киф, очевидно, не хочет тратить время на нахождение новой «химии» и собирается оставить россиянина в одном из двух ведущих сочетаний команды.



Это вполне логично, поскольку подготовку к серии плей-ин с «Коламбусом» приходится проводить в крайне сжатом формате, выставочный матч будет всего один, так что возможностей что-то поменять будет не так много. Найденное взаимопонимание между Михеевым, Марнеров и Таваресом, которые вместе работают уже больше месяца, может стать настоящим козырем «Торонто». И на первой двусторонке эта тройка уже забила свой первый гол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

«Илья просто открыл мне глаза на то, насколько быстрым он стал. Михеев сильно прибавил. Я разговаривал с Джейком Маззином, когда они оба были травмированы, и он продолжал мне твердить: «Этот Михеев — просто монстр! Он превращается в зверя и на льду, и в тренажёрном зале». Мы сейчас с ним катаемся вместе. Он намного лучше стал понимать взаимодействие, отлично видит площадку. В тех двусторонках, что мы уже провели, он хорошо находил открытый лёд и сразу же делал передачи на меня или Тавареса. Кроме того, он и сам не боится идти на ворота», — заявил звёздный партнёр Михеева Митч Марнер.

Ориентировочный состав нападения «Торонто» на серию плей-ин против «Коламбуса»:

Хайман — Мэттьюс — Нюландер,

Михеев — Таварес — Марнер,

Энгвалл — Керфут — Капанен,

Клиффорд — Готье — Спецца.

Когда травма стала преимуществом

В 39 матчах регулярного чемпионата-2019/2020 Илья набрал 23 очка. Это мог быть очень удачный сезон для Ильи, но в конце декабря нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт нанёс ему травму лезвием конька, перерезав сухожилия.



«Михеев выглядит просто превосходно во время занятий в фазе два. Он и Маззин восстанавливались после травм, у Ильи была травмирована рука, у Джейка сломан сустав, и у этих парней действительно не было свободного времени. Они проходили реабилитацию и имели возможность кататься на льду», — отметил Шелдон Киф. Очевидно, это тот самый случай, когда травма стала фактором, дающим небольшое преимущество, ведь травмированным хоккеистам даже во время пандемии можно было индивидуально заниматься на льду для восстановления собственного здоровья.



Статистика Ильи Михеева в регулярном чемпионате-2019/2020

По словам агента россиянина Дэна Мильштейна, Михеев должен был вернуться в строй до конца марта, но пандемия внесла свои коррективы в эти планы. Михеев не стал возвращаться в Россию, а планомерно продолжал восстановление и занимался возвращением своих лучших кондиций вместе с тренером по технике Дейвом Мандерсоном. «Да, возвращение в Россию мы даже не обсуждали. Он не прекращал своей реабилитации и постоянно спрашивал меня о том, когда же начнётся плей-офф, когда можно будет начать играть», — отметил Мильштейн.

Таким образом, сейчас Михеев производит очень сильное впечатление, хотя с момента открытия тренировочного лагеря прошло буквально два дня… «Многие ребята буквально болеют, «топят» за Михеева, потому что видят уровень его желания и ответственности. Илья — парень, которым я восхищаюсь. Он ведь работал всё это время! Работал, хотя не знал точно, сможет ли вернуться, потому что ничего не было понятно с доигровкой сезона. Меня впечатляет его преданность игре. В нашей раздевалке его очень уважают», — добавил ветеран Джейсон Спецца.

«Не знаю, кто выставил Бэбкока тираном. В раздевалке «Торонто» он никого не оскорблял» Интервью с Ильёй Михеевым – о жизни в Канаде во время карантина, первом сезоне в «Торонто», нелепой травме и родном «Авангарде».

В тройке с двумя звёздами и спецбригада меньшинства

По свидетельству одноклубников, один из немногих компонентов, где Михееву нужно добавить, это английский язык.



«Ну, мы немного работаем над этим, — сказал Марнер с усмешкой. — Но сейчас Илья стал намного лучше разговаривать, понимает больше. Это здорово. Я всегда пытаюсь разговаривать с ним во время игры, объяснять какие-то вещи, объяснять игровые моменты. Нужно держать его в курсе, и мне нравится слышать от него отзывы. На льду мы тоже переговариваемся, кричим друг другу. Он знает, что происходит, знает, где находятся партнёры. В этом плане ему стало комфортнее».



«В этот очень странный сезон, когда «Торонто» готовится к серии до трёх побед с «Коламбусом» в середине лета, Михеев может оказать большое влияние на команду. Больше, чем раньше. В дополнение к игровому времени в равном составе, которое у него будет в тройке с двумя звёздами команды — Марнером и Таваресом, главный тренер будет использовать его для «убийства» меньшинства. Над отдать должное этому 25-летнему парню, новичку НХЛ, который занял своё достойное место в команде», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.