Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ

«Каролина Харрикейнз»

1 звено: Андрей Свечников — Себастьян Ахо — Теуво Терявяйнен



Свечников наверняка будет играть в первой тройке «Каролины», и это справедливо. Россиянин и два финна входят не только в звено лидеров, но и являются лучшими бомбардирами «Харрикейнз». Свечников — второй снайпер «ураганов», на счету которого 20 очков в большинстве, поэтому за позицию Андрея переживать особо не стоит.

«Колорадо Эвеланш»

3 звено: Мэтт Ньето — Владислав Наместников — Валерий Ничушкин

4 звено: Марк Барберио — Владислав Каменев — Логан О'Коннор

3 пара: Ян Коул — Никита Задоров



В то, что Наместников и Ничушкин сохранят свои позиции в первой тройке в плей-офф, есть большие сомнения. Это трио играло так вынужденно, потому что травмированы были Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Назем Кадри, но сейчас все выздоровели, поэтому россияне логично опустятся ниже. Вероятнее всего, Наместников и Ничушкин могут попасть в третье звено к Мэттью Ньето, а Каменев переместится в запас. Что же до Никиты Задорова, то он, вероятно, начнёт плей-офф в третьей паре обороны с Яном Коулом.

«Аризона Койотс»

3 пара: Илья Любушкин — Джордан Остерли



Иногда Любушкина ставили в первую пару к Оливеру Экману-Ларссону, но 45% всего игрового времени Илья проводил на льду с Остерли, с которым же и соперничал за место в основе.

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«Коламбус Блю Джекетс»

2 пара: Владислав Гавриков — Давид Савар



После того, как у «Коламбуса» выздоровели Сет Джонс и Дин Кукан, расстановка защитников «Блю Джекетс» может изменится по сравнению с той, когда был остановлен регулярный чемпионат. Гавриков весь сезон играл достаточно много, поэтому его вряд ли опустят ниже второй пары. В первой играют Зак Веренски и Маркус Нутиваара, но некоторые шансы периодически появляться в лидерском сочетании у Владислава есть.

«Даллас Старз»

1 звено: Джейми Бенн — Тайлер Сегин — Александр Радулов

2 звено: Денис Гурьянов — Роопе Хинц — Джо Павелски



С Радуловым всё достаточно просто: в концовке регулярного чемпионата он был болен и его место занимал Кори Перри, но после того, как Александр выздоровел и успешно прошёл тестирование на коронавирус, его позицию на правом фланге первого звена никто оспаривать не будет. Сложнее с Гурьяновым, который является лучшим снайпером «Далласа»: его пробовали в сочетании с Дикинсоном и Перри, но это номинально считается третьим звеном, поэтому пока оставим россиянина во второй линии.

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«Флорида Пантерз»

1 звено: Джонатан Юбердо — Александр Барков — Евгений Дадонов



Позиция Дадонова, который является вторым снайпером команды после Майка Хоффмана, не подвергается сомнению. Фрэнк Ватрано, игравший слева в концовке регулярки, вероятно, будет привычно опущен вниз, а вместо него в первой тройке появится Джонатан Юбердо.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

1 звено: Крис Крайдер — Мика Зибанеджад — Павел Бучневич

2 звено: Артемий Панарин — Райан Строум — Йеспер Фаст



Пока Крайдер был травмирован, его на левом фланге первого звена заменял Фил Ди Джузеппе, а связка Панарина и Зибанеджада, так поразившая всех в начале сезона, по его ходу использовалась крайне редко. Маловероятно появление Артемия в звене с Микой и сейчас, поскольку «рейнджерам» необходимо рассредоточить главные силы в атаке, чтобы создать две креативных тройки. Связка Панариным со Строумом и Фастом является сыгранной — их частота совместного появления на льду составляет более 40%.

«Филадельфия Флайерз»

1 пара: Иван Проворов — Мэтт Нисканен



С Проворовым всё ясно и понятно — он ведущий защитник «оранжевых», и его статус давно не подвергается сомнениям. Россиянин привык играть много, и в плей-офф роль таких игроков обороны только повышается. Всё сложнее с Михаилом Воробьёвым, который в нынешнем сезоне провёл только 20 матчей в



основе «Флайерз», и на момент остановки регулярного чемпионата не был в составе. Если Воробьёв и появится, то не выше четвёртой линии, где он часто выходил в связке с Майклом Раффлем.

«Питтсбург Пингвинз»

2 звено: Джейк Гюнцель — Евгений Малкин — Брайан Раст



Раст — привычный партнёр Евгения в нынешнем сезоне, а вот с левым флангом есть варианты. Самый возможный из них — появление там Джейка Гюнцеля вместо Патрика Марло, который сыграл за «пингвинов» только 8 матчей и твёрдой позиции в каком-либо сочетании не имеет. Возможно, Марло опустят в третью тройку к Хёрнквисту и Макканну, а сочетание Малкина сохранят без изменений, как и тройку Цукер — Кросби — Шири.

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«Сент-Луис Блюз»

1 звено: Джейден Шварц — Брэйден Шенн — Владимир Тарасенко

4 звено: Маккензи Макикерн — Оскар Сундквист — Иван Барбашёв

Тарасенко, пропустивший большую часть нынешнего сезона, должен вернуться в привычное сочетание в первом звене. Соответственно, Алекс Стин, заменявший россиянина, будет вынужден искать себе позицию во втором или третьем звеньях. Место Ивана Барбашёва в четвёртой тройке тоже стабильно и не обсуждается, а его ценность для команды в кубковых матчах чемпионского сезона была настолько высока, что он может получать больше игрового времени, чем обычно.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

2 звено: Ондржей Палат — Брэйден Пойнт — Никита Кучеров

2 пара: Михаил Сергачёв — Кевин Шаттенкирк



Травма Стэмкоса разбила привычные многим сочетания, в следствие чего в центре первого звена «молний» появлялся оборонительный центр Энтони Чирелли, а Кучеров был отряжён в эту компанию для поддержки Алекса Киллорна в атаке. Поскольку Стэмкос сможет сыграть в плей-офф, то нет причин разбивать привычное звено Никиты с Пойнтом и Палатом, а вот кто составит компанию Стэмкосу и Киллорну в первой линии пока непонятно.



Что же до Михаила Сергачёва, то его связка с Шаттенкирком держалась весь сезон и была стабильнее, чем временные варианты с Хедманом или Шенном.

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«Торонто Мэйпл Лифс»»

1 звено: Илья Михеев — Джон Таварес — Митч Марнер



Михеев много пропустил из-за тяжёлой травмы запястья, поэтому его место в составе определить очень непросто. Не добавляет ясности и больной Остон Мэттьюс, который самоизолировался в Аризоне, несмотря на отказ официальных лиц «кленовых листьев» комментировать его положительный тест на коронавирус. Стало быть, вполне можно рассматривать как рабочий вариант нынешнее сочетание Михеева, Джона Тавареса и Митча Марнера, в котором хоккеисты начали работать после открытия стадионов. Формально это будет первым звеном, но по ходу матча не исключено, что вместо россиянина будут пробовать кого-то другого — Нюландера, Хаймана или Капанена.



Если Мэттьюс выздоровеет и всё будет без сенсаций, то Михеева ждёт связка с Александром Керфутом в третьем звене «Торонто».

Михеев может возобновить сезон в ведущей тройке с Таваресом и Марнером

«Вашингтон Кэпиталз»

1 звено: Александр Овечкин — Никлас Бекстрём — Том Уилсон

2 звено: Якуб Врана — Евгений Кузнецов — Ти Джей Оши

3 звено: Карл Хагелин — Ларс Эллер — Илья Ковальчук

2 пара: Ник Йенсен — Дмитрий Орлов



У «столичных» всё должно быть стабильно и без особых вариаций. Перевод Кузнецова в первое звено к Овечкину маловероятен, хотя его нельзя исключить, если что-то пойдёт не так. Место Ковальчука в третьей тройке также вполне предсказуемо, поскольку после появления в «Вашингтоне» Илья играл только с Эллером и Хагелином. Дмитрия Орлова можно ожидать в паре с любым партнёром — как с Йенсеном, так и с Бренденом Диллоном или Михалом Кемпны.

«Виннипег Джетс»

2 пара: Дмитрий Куликов — Нил Пионк



Куликову вряд ли светит место в первой паре, где играют Морриси и Демело, но и нынешняя позиция Дмитрия — очень даже неплохая, если учесть, что он является четвёртым защитником «Джетс» по набранным очкам. В большинстве Куликов играет очень нечасто, поэтому подняться выше будет проблематично.