Панарин признан MVP, пока что только в «Рейнджерс». На очереди — вся НХЛ

На форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина готов обрушиться настоящий водопад из различных индивидуальных «трофи», престижных статусов и прочих наград. Отменный сезон, который россиянин провёл в стане «синерубашечников», впечатлил очень многих — не случайно Панарин воспринимался как один из претендентов на «Харт Трофи», приз самому ценному хоккеисту сезона. Кроме этого, Артемий вошёл в число финалистов голосования на «Тед Линдсей Эворд», который по престижу многие ставят даже выше «Харта», поскольку здесь за лучшего игрока года голосуют коллеги-хоккеисты. Наконец, официальный телеканал лиги NHL Network выдал россиянину титул лучшего крайнего форварда: Артемий обогнал Давида Пастрняка, Никиту Кучерова и Александра Овечкина.

Но и это ещё не всё. Сайт Lohud, дочернее издание авторитетной USA Today, усилиями своего обозревателя Винса Меркольяно, составил рейтинг самых ценных хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020. Лидерство в нём снова досталось парню из Коркино.

Ждём волшебства от Панарина. Кто «выстрелит» в плей-офф НХЛ из команд с низким посевом Все отдохнули и подлечились, а играть будут на нейтральной площадке. Стало быть, сенсации неизбежны.

«Панарин — именно тот, кто был необходим «Рейнджерс»

Вот как объясняет выбор Панарина само издание.



«Несмотря на то, насколько был хорош в нынешнем регулярном чемпионате Мика Зибанеджад, выбор игрока под номером один был очень лёгким. 28-летний Панарин провёл незабываемый первый сезон в Нью-Йорке, став для «Рейнджерс» тем самым динамичным плеймейкером, который был так необходим команде для её восстановления и ускорения. Его статистика была превосходной: 95 очков, 32 гола, 63 передачи, по ней он стал третьим в лиге. По некоторым показателям продвинутой статистики он вообще был лучшим в НХЛ, но помимо цифр он сделал другое важное дело — поднял своих партнёров по команде на новый уровень. Кроме этого, Панарин поспособствовал тому, что «рейнджеры» одержали больше побед, чем в прошлом сезоне, хотя сыграли меньшее количество матчей.



Панарин — главная причина того, что «Рейнджерс» будут считаться настоящей угрозой в предстоящем плей-офф из 24 команд. Конечно, он заслуживает того, чтобы быть рассмотренным в качестве MVP всей лиги», — отметил Винс Меркольяно.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

Второе место в его клубном рейтинге занял Мика Зибанеджад, про которого сказано, что швед в любом другом сезоне легко бы стал MVP команды, но в ней теперь есть Панарин. Замкнул тройку лидеров защитник Адам Фокс, но в число 10 лучших хоккеистов «синерубашечников» вошли и другие российские игроки.



Так, Павел Бучневич получил седьмое место рейтинга. «Аналитики любят его за хорошие цифры продвинутой статистики, указывая на 51,2% Corsi, по которому он занимает второе место в команде. С другой стороны, у него есть некоторые ошибки в обороне и нестабильность результативности, но плюсы затмевают минусы. Бучневич превратился в ключевого игрока «рейнджеров» в первом звене команды вместе с Зибанеджадом и Крайдером. Несмотря на то, что он сыграл всего 68 матчей, у него был самый результативный сезон в карьере (46 очков). По ходу чемпионата количество ошибок сокращалось и Павел стал движущей силой в атаке «Рейнджерс», — пишет Меркольяно.

Замкнул десятку лучших «рейнджеров» сезона голкипер Игорь Шестёркин, который сыграл всего 12 матчей. «Команда выиграла от сильных вратарей, которые меняли друг друга по ходу сезона. Лундквист начал хорошо, Георгиев наращивал мощность при необходимости и уверенно действовал на подстраховке. Шестёркин же, несмотря на то, что сыграл всего дюжину матчей, был лучшим голкипером команды. Невозможно игнорировать усиление, которое получили «рейнджеры» после 6 января, когда Игорь был вызван в основу, команда выиграла 18 матчей, проиграв только 11», — отмечает обозреватель.

«Будет странно, если играть будет не Шестёркин»

Сам Шестёркин готовится к тому, что может стать стартовым голкипером в раунде плей-ин, где «синерубашечникам» предстоит играть против очень энергичной «Каролины». По словам самого Игоря, к моменту, когда открылся тренировочный лагерь, он чувствовал себя физически готовым почти на 100%. Находясь во Флориде, Шестёркин получил возможность потренироваться с Александром Овечкиным, что сам вратарь назвал прекрасным опытом. «Теперь ключевой момент состоит в том, чтобы перенести это всё на лёд и как следует поработать с психологическими вещами», — отметил россиянин.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн не скрывает того, что даст всем трём своим вратарям — Лундквисту, Георгиеву и Шестёркину — возможность бороться за статус первого номера и с наслаждением ждёт данное сражение. «Да, это будет битва за место в воротах. Наверное, нам придётся поговорить со всеми тремя. После недели тренировок наступает время кое-что переосмыслить и понять, где мы находимся. Что касается Игоря, то с ним нет никаких проблем. Мне очень нравится тот факт, что Шестёркин уверен в своих силах. У него нет зазнайства, но уверенность чувствуется. Это настоящая личность», — сказал Куинн.



Шестёркин признаёт, что многому научился после того, как его в начале календарного года вызвали в основу из АХЛ. «Я научился не слишком сильно переживать из-за поражений, не избивать самого себя психологически. Нужно уметь оставлять это позади. Возможно, это приходит со зрелостью и возрастом, но я многому научился у парней в раздевалке. Буду ли я играть против «Каролины»? Я каждый день работаю на сто процентов, выкладываюсь, чтобы достичь этой цели. Всё будет зависеть от тренерского штаба. И что бы ни случилось, я буду поддерживать наших парней», — сказал Шестёркин.



«По правде говоря, будет удивительно, если в воротах «Рейнджерс» в первом матче серии с «Каролиной» появится кто-нибудь другой, а не Игорь», — отметил Винс Меркольяно.