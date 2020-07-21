Панарин номинирован на «Харт Трофи». Звёздный россиянин заслужил стать лучшим в НХЛ

Нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина много критикуют за его длинный язык. Действительно, порой Артемий перегибает палку, говорит лишнее, лезет в политику и вообще делает не то, что от него в первую очередь требуют. Всё-таки Панарин прежде всего хоккеист, а не демагог или политик.

Разумеется, свободу слова и право на гражданскую позицию никто не отменял. Но уж больно часто в последнее время мы слышим из уст Панарина громкие и не особо подкреплённые здравым смыслом комментарии. Играть в хоккей у россиянина получается гораздо лучше, нежели рассуждать о каких-то общеполитических делах.

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Новость о том, что звёздный российский форвард «Рейнджерс» вошёл в итоговую тройку номинантов на «Харт Трофи» – приз лучшему игроку НХЛ – совершенно не удивила. Панарин, подписав долгосрочный контракт с «синерубашечниками», сходу стал одним из главных лидеров команды. За неполный регулярный сезон НХЛ, прерванный из-за распространения коронавирусной инфекции и мировой пандемии, Артемий набрал 95 (32+63) баллов за результативность. И это в 69 играх! Солидный ли показатель? Более чем.

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Недавно эксперты NHL Network составили рейтинг топ-20 крайних нападающих НХЛ на данный момент. Первое место в списке занял именно российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Это, согласитесь, заслуживает уважения.



«Артемий должен быть наверху списка претендентов на «Харт Трофи», у него был невероятный сезон в команде, которая была в процессе становления. Просто невероятный сезон! Он всех вокруг себя делает лучше в каждом матче, в каждой смене. Он креативный и очень талантливый», — сказал президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон. И не прогадал.



Снайперским и бомбардирским качествам Панарина могут позавидовать многие звёздные нападающие НХЛ. Артемий прекрасно чувствует момент, отлично работает руками, имеет хорошие скоростные данные и хлёсткий бросок. Все эти качества в совокупности и сделали из Панарина тем, кем он является сейчас. Не зря на Панарина, у которого заканчивался контракт с «Коламбусом», началась настоящая охота со стороны многих клубов НХЛ, которую в итоге выиграли «рейнджеры».

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«Хотел бы поблагодарить всех генменеджеров за то, что они не выбрали меня на драфте. Это позволило мне выбрать команду, в которой я хотел играть, которая играла в моём стиле и позволила мне добиться успеха с самого начала», — заявил Панарин, у которого действительно были развязаны руки.



Посмотрим, как Панарин выступит с «Рейнджерс» в плей-офф, где предстоит пройти серьёзное испытание после нескольких месяцев без тренировок и игр.



Возвращаясь к «Харт Трофи», нельзя не сказать про конкурентов Панарина в борьбе за эту почётную награду. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль проводит феноменальный сезон. Порой на него было интереснее смотреть, чем на канадского капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида. Поэтому вероятность в том, что «Харт» отдадут не Панарину, а Драйзатлю, достаточно велика. Немец, как и россиянин, заслужил получить этот приз своим трудом и мастерством.

Фото: Getty Images

Классно себя проявляет в «Колорадо» и третий номинант – форвард Натан Маккиннон. У «лавин» собралась молодая и боеспособная команда, которая в ближайшее время точно будет претендовать на Кубок Стэнли. В свою очередь канадец Маккиннон является главным атакующим звеном коллектива из Денвера. Так что и со стороны Драйзатля, и со стороны Маккиннона российскому нападающему придётся выдержать серьёзную конкуренцию.



Однако уже сама номинация на «Харт Трофи» говорит о многом. Да, Панарину по-прежнему есть, куда стремиться, но в том, что он уже добился определённых успехов, нет никакого сомнения. И это признают не отдельные люди. Об этом напрямую заявляет сама НХЛ. Мощнейшая и авторитетнейшая корпорация, в которой просто так, без веских причин, никого не похвалят и не отметят.