Без работы. Звёздные легионеры, у которых нет контрактов в КХЛ

Учитывая потолок зарплат и сокращение команд в КХЛ («Адмирал» из-за проблем с финансированием не сможет принять участия в следующем сезоне), конкуренция на трансферном рынке увеличилась, а безработных становится больше. Рассказываем про звёздных для уровня Континентальной лиги иностранцах, до сих пор находящихся без работы.

Прохоркин — в «Магнитке», Секач — в «Авангарде». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Деннис Расмуссен, 30 лет

Шведский нападающий здорово выглядел в «Магнитке», являясь, пожалуй, лучшим легионером магнитогорского клуба в прошлом сезоне. Не зря центральный форвард (а сильный игрок на этой позиции всегда нужен), даже ездил от уральского клуба на Матч звёзд КХЛ. Однако после окончания контракта Деннис не соглашался с предложенными ему условиями, говорил о желании поехать в НХЛ и в итоге проворонил свой шанс остаться в «Магнитке».

н. Пол Щехура, 34 года

Канадский нападающий Пол Щехура давно выступает в КХЛ. Лучше всего североамериканец играл в «Тракторе», а прошлый сезон хоккеист выступал за «Торпедо». Нижегородцы приняли решение полностью обновить легионерские позиции, в результате чего от Щехуры тоже отказались. Возраст по спортивным меркам у Пола уже серьёзный. Посмотрим, найдут ли ему новую команду.

н. Тай Ратти, 27 лет

Канадского форварда с серьёзным опытом игры в НХЛ для КХЛ открыл «Локомотив», но в Ярославле у североамериканца сразу не пошло. В результате его отправили в «Торпедо», где Ратти пришёлся ко двору. Дэвид Немировски сумел использовать сильные стороны канадца. Как и в случае с Щехурой, места в Нижнем Новгороде на следующий сезон для Ратти не нашлось. Приходится искать другие варианты.

Мэт Робинсон (слева) и Тай Ратти Фото: РИА Новости

н. Эндрю Кэлоф, 29 лет

Кэлоф успел поиграть в КХЛ за две команды. Сначала за «Торпедо», где канадец выступил довольно неплохо, а затем за «Трактор». В Челябинске североамериканец сыграл менее результативно, в результате чего контракт с ним не продлили. Сейчас трудоустройством Кэлофа активно занимается его агент. Для средней команды за небольшие деньги этот легионер вполне подойдёт.

н. Мальте Стрёмвалль, 25 лет

Стрёмвалль – один из главных легионеров, у которого до сих пор нет контракта в КХЛ. Швед отлично зарекомендовал себя в ХК «Сочи», заставив восхищаться даже североамериканских скаутов. У Мальте есть несколько предложений из НХЛ, его хотел подписать «Авангард», но права на форварда в КХЛ до сих пор принадлежат южному клубу. В одном можно быть точно уверенным: без работы этот хоккеист точно не останется, спрос на него большой.

Сорвалось или не судьба. Громкие сделки КХЛ, которые так и не состоялись Переходы, грозившие взорвать информационное пространство, но о них так и не объявили.

н. Брэндон Козун, 30 лет

Козун, как и Щехура, давно выступает в КХЛ. Свои лучшие годы североамериканец провёл в «Йокерите» и «Локомотиве», а вот прошлый сезон в «Магнитке» Козуну не удался. Прежде всего, из-за слабой предсезонной подготовки при тренере Йозефе Яндаче и последовавших травмах. Логично, что по итогам сезоне от этого легионера в Магнитогорске отказались.

з. Ессе Виртанен, 28 лет

Виртанен начал прошлый сезон в «Тракторе», где стал лидером обороны и железным игроком топ-4. Не мудрено, что на финна положили глаз в Казани, а челябинцы, потерявшие шансы на плей-офф, обменяли защитника сборной Суоми в татарстанский клуб. По всей видимости, Дмитрия Квартального этот игрок сильно не впечатлил, да и запросы были приличные. В результате Виртанен до сих пор остаётся без клуба.

н. Петер Регин, 34 года

Казалось, что теперь уже бывший капитан «Йокерита» Петер Регин будет играть за «джокеров» вечно. Регин – образцовый центральный нападающий, лидер сборной Дании и просто сильный хоккеист. Но время летит, Регин не молодеет, а договариваться о новых контрактах и требовать за это большую зарплату всё сложнее.

Фото: photo.khl.ru

н. Петри Контиола, 35 лет

Не смогли в «Йокерите» договориться и с Петри Контиолой. Финн, как и датчанин Регин, находится в поиске нового клуба. Контиола играл в «Магнитке», «зажигал» в «Тракторе», стал своим в «Локомотиве». Теперь же, когда Петри исполнилось уже 35 лет, особого спроса на этого звёздного форварда из Суоми практически нет. Возможно, придётся возвращаться доигрывать на родину.

н. Йонас Энлунд, 32 года

Энлунд – центральный нападающий, который в своё время был одним из лидеров не только команд КХЛ, но и сборной Финляндии. Главным клубом Йонаса в КХЛ стала «Сибирь», а прошлый год Энлунд играл за «Нефтехимик». Сил постепенно становится всё меньше, в том-клуб, как это было в случае с ЦСКА, СКА или «Локомотивом», уже вряд ли позовут.

з. Патрик Херсли, 34 года

Херсли тоже раскрылся в «Сибири», далее его переманили в «Локомотив», где у скандинава откровенно не пошло. Зато получилось СКА, с которым Херсли выиграл Кубок Гагарина. Главное достоинство Патрика – его пушечный бросок. Порой даже сетки на воротах соперников рвались. После СКА швед перебрался в «Спартак», где стал много привозить. Да, бросок никуда не делся, но ошибок в обороне хватало, а скорости становилось всё меньше. Контракт с Херсли решили не продлевать.

в. Александр Салак, 33 года

Чешский вратарь начинал играть в КХЛ за СКА, а затем был обменян в «Сибирь», став настоящей звездой как клуба, так и лиги. Если бы не проблема Салака – чересчур высокая эмоциональность – то цены бы этому голкиперу не было. После «Сибири» у чеха не получилось ни в «Локомотиве», ни в рижском «Динамо». Новый главный тренер рижан Петерис Скудра уже заявил, что в клубе не будут предлагать Салаку новый контракт.