Прохоркин — в «Магнитке», Секач — в «Авангарде». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ, которая началась ещё 1 мая, остался позади. Многие команды объявили об основных изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул громкие обмены.

Что нового произошло на трансферном рынке? Начнём с Западной конференции. ЦСКА расстался с форвардами Секачем и Калининым, которые перешли в «Авангард» и «Трактор». Таким образом, «армейцы» высвободили место для новых контрактов Науменкова и Шалунова. А вот Никита Нестеров по-прежнему без контракта.

Обмен на воздух. Топ-5 сделок в КХЛ с участием прав на звёзд НХЛ Давид Пастрняк, Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Филип Форсберг и Райан Строум вряд ли подозревают о своей судьбе в КХЛ.

Московское «Динамо» рассталось с защитником Огурцовым, а «Локомотив» отпустил Полунина и Афанасьева в «Амур» и «Северсталь». ХК «Сочи» подписал соглашение с форвардом Михайловым, от которого отказались в «Сибири». Состав южан по сравнению с прошлым сезоном сильно изменился.

В рижском «Динамо» официально объявили о назначении Петериса Скудры на пост главного тренера. Латвийский специалист приступает к активной фазе комплектования команды. Начались движения, причём очень серьёзные, в Минске. «Зубры» вовсю формируют состав, а самыми яркими трансферами видятся возвращение из-за океана форварда Шаранговича и подписание шведского защитника Альмквиста, здорово себя проявившего в «Адмирале».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев, н. Коростелёв (оба — «Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ), з. Сергеев («Салават Юлаев»), з. Саморуков («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Лайпсик («Вашингтон», НХЛ) в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ), з. Нестеров (НХЛ), н. Капризов («Миннеоста», НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский, н. Секач (оба — «Авангард»), з. Мясищев, н. Чёрный (оба — «Салават Юлаев»), н. Калинин («Трактор») гл.т. Никитин, н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин, н. Карнаухов, з. Науменков, н. Шалунов СКА гл.т. Брагин, т. Козырев, т. Бойков, т. Хирш, н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Спиридонов («Амур»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — «Динамо» М) гл.т. Кудашов, т. Ефимов, т. Торениус, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Дергачёв («Витязь»), т. Коротышев, з. Земчёнок, з. Сёмин (все — «Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — ХК «Сочи») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов, н. Швец-Роговой, з. Дыбленко «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), в. Юкури («Фредериксхавн»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»), з. Эронен н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ), н. Махрин («Южный Урал», ВХЛ), н. Н. Попугаев («Адирондак», ECHL, просмотр. контракт) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, з. Огурцов, н. Полыгалов (оба — «Трактор»), н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин («Северсталь»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — СКА) гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), т. Федосов, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Юсе («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»), з. Войнов («Авангард»), н. Купцов («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Дюков, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь) — все трое — просмотр. контракты, н. Шалагин (ECHL) т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский («Нефтехимик», просмотр. контракт), н. Кокарев («Динамо» Красногорск, ВХЛ), н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс») гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин «Локомотив» гл.т. Скабелка, т. Копать, т. Матушкин, т. Легчаков, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Барыс») т. Кронвалль, з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р) ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал («Пардубице»), з. Кронвалль, з. Марков (оба — завершили карьеру), н. Свитов, н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ), в. Красоткин («Сибирь»), н. Полунин («Амур»), з. Афанасьев («Северсталь») т. Красоткин, т. Подомацкий, з. Савченко, з. Калинин, н. Красковский «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Дергачёв (СКА), н. Смолин («Торпедо»), з. Д. Зайцев («Металлург» Мг), н. В. Попов, н. Валицкий (оба — «Автомобилист»), н. Зиновьев («Трактор») — все четверо — просмотр. контракты т. Вехвилайнен, н. Бывальцев (оба — «Трактор»), н. Макеев («Автомобилист»), н. Якупов («Амур»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, в. Сапрыкин, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Колтыгин (СКА), н. Орлович-Грудков («Торпедо»), з. Шинкевич («Динамо» Мн) гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Сёмин, н. Варфоломеев, н. Артюхин, в. Тодыков ХК «Сочи» спортдир. Зюзин, т. Пронин, т. Залевский (оба — «Адмирал»), т. Филинов, т. Башкатов, т. Ромашко, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин («Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), в. Лассинантти («Лулео»), з. Минеев («Авангард»), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — СКА), н. Пятин («Зауралье», просмотр. контракт), н. Михайлов («Сибирь») т. Хинек, т. Ефимов, т. Тарасов, з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов (завершил карьеру), в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, н. Капустин, н. Жилин, н. Томилин, н. Калетник гл.т. Андриевский, т. Хомицкий, т. Микульчик, т. Смирнов, з. Гордеев, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин («Динамо» М), н. Думбадзе («Дизель», ВХЛ), н. Гареев («Автомобилист»), з. Адамчук, н. Кара (оба — «Ак Барс»), н. Капустин (ХК «Сочи»), н. В. Хабаров («Чэн Тоу», ВХЛ, просмотр. контракт), з. М. Тихонов («СКА-Нева», ВХЛ), з. Афанасьев («Локомотив») генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Фёдоров («Ак Барс»), н. Марковин, з. Аблаев, з. Балдаев гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко «Динамо» Р гл.т. Скудра, з. Самуэльссон («Лександ»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Карсумс («Спартак»), н. Индрашис («Динамо» М), в. Проскуряков («Югра», ВХЛ) гл.т. Анкипанс, в. Салак, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович, н. Сетдиков (оба — «Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив»), н. Сарканис («Каликс»), з. Балинскис («Литвинов»), в. Ворис («Рёдовре») н. Дарзиньш, з. Зиле, н. М. Редлихс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Казьянин (ХК «Могилёв», Беларусь), н. Лодня («Ниагара АйсДогз», OHL), в. Фурх («Эребро»), з. Альмквист («Адмирал»), з. Шинкевич («Витязь»), з. Колячонок («Флинт Файрбердс», OHL), н. Сушко («Лихай Вэлли», АХЛ), н. Шарангович («Бингемтон Девилз», АХЛ), н. Горбунов («Рубин», ВХЛ), н. Усов («Принс Альберт», WHL), з. Сурков («Минские Зубры», Беларусь) — все трое — просмотр. контракты, з. И. Соловьёв («Сагино Спирит», OHL), н. Алистров («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL), в. Колосов, н. Клинкхаммер («Авангард») н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Морроу, н. Стефанович, н. Ковыршин (оба — «Юность», Беларусь), з. Бокун («Динамо» СПб, ВХЛ), н. С. Костицын, з. Граньяни, н. Китаров н. Спунер, з. Знахаренко, н. Павлович, н. Принс, н. Паре, в. Тейлор, н. Дроздов, н. Демков

На Востоке громкую сделку совершил «Ак Барс», подписавший Найджела Доуса и вернувший из-за океана Хованова. У Казани уже превышение потолка зарплат, поэтому приходится прощаться с некоторыми игроками. Например, с форвардом Карой.

Свободный художник в рамках системы. Сумеет ли Доус измениться ради «Ак Барса»? У Найджела появилась первая реальная возможность выиграть Кубок Гагарина, но ради неё придётся перестроиться.

В «Авангарде» с подписанием Секача закрыли легионерские позиции. Решено отдать в «Торпедо» молодого защитника Ручкина, а форварды Заседа и Казаков перебрались в клуб ВХЛ «Ермак». Не будет в омском клубе и теперь уже бывшего президента «ястребов» Максима Сушинского.

«Автомобилисту» удалось удержать в своих рядах защитника Трямкина, что очень важно для уральцев. «Магнитка» официально подписала контракт с Прохоркиным, а «Салават Юлаев» — с Маркусом Гранлундом. Постепенно заполняет дыры в своём составе и «Нефтехимик». В «Куньлуне» вместо Курта Фрейзера главным тренером будет работать Алексей Ковалёв.

Новый курс и игра в России. Алексей Ковалёв возглавил «Куньлунь» и мечтает о сборной Китая Дебютный сезон главным тренером Ковалёв проведёт в Мытищах. В этом городе сломалась его игровая карьера.

Хорошо поработали в «Тракторе», пополнив состав Мануховым, Огурцовым и форвардом Сергеем Калининым. Кроме того, челябинцы переподписали контракты со своими ключевыми игроками — Бэйленом, Гикой и Седлаком. «Торпедо» со следующего сезона будет играть в Восточной конференции вместо «Адмирала», поэтому мы и поставили нижегородцев на Восток. «Торпедо» уже закрыло вопрос с легионерами, которые полностью поменялись по сравнению с прошлым сезоном. Что касается россиян, то состав волжан пока напоминает клуб из ВХЛ. Посмотрим, как команда Дэвида Немировски будет играть в регулярке.

Восток