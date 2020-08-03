Ковальчук и Овечкин в одной команде. Первый и последний совместный поход за Кубком Стэнли?

3 августа «столичные» стартуют в групповом турнире сеяных команд, открывая матчем против «Тампы» свой новый поход за Кубком Стэнли. Самое время вспомнить, каким был «Вашингтон» до паузы, и предположить, каким будет «Вашингтон» теперь.

Пауза пойдёт на пользу?

«Вашингтон» — одна из самых опытных команд лиги, средний возраст которой составляет 28,9 лет. Это второе место в лиге, и более «старым» коллективом является лишь «Даллас Старз» (29,7). В связи с этим неожиданный отпуск из-за пандемии многие воспринимали как благо для «столичных», поскольку за это время можно было залечить все травмы, морально и физически отдохнуть, набраться сил и как следует соскучиться по хоккею. Одновременно с этим было и беспокойство относительно физической формы, поскольку ветераны традиционно труднее набирают кондиции и втягиваются в сезон, а нынче всё необходимо делать быстро, в минимальные сроки.



«Когда начнётся плей-офф, то случиться может всё что угодно. Именно поэтому очень важно хорошее начало, иначе можно быстро вылететь. Надеюсь, что мы сможем использовать как свой козырь тот факт, что мы уже давно играем вместе», — отметил Никлас Бекстрём.



Календарь и результаты розыгрыша Кубка Стэнли-2020



«Часто слышу, что молодёжь якобы всегда свежа и готова к работе. Мы — команда ветеранов, но у нас большой опыт, и я считаю, что он сильно поможет в данной ситуации. В конце концов, уверенность в своих силах вам никто не подарит — вы должны создать её сами», — заметил Карл Хагелин.



Дополнительной трудностью для команды станет формирование нового третьего звена, поскольку центрфорвард Ларс Эллер через несколько дней будет вынужден покинуть расположение команды. 8 августа у датчанина ожидается рождение ребёнка, а после возвращения ему предстоит пройти карантин (до 14 дней) и пройти четыре теста на коронавирус за четыре дня. Ещё один форвард третьей тройки Карл Хагелин тоже может покинуть «пузырь» по той же причине, но его ребёнок должен родиться в сентябре.

«Вашингтон» до пандемии:



3-е место в Восточной конференции — 69 матчей, 41 победа (31 — в основное время), 20 поражений, 8 поражений вне основного времени.



Последние 10 матчей: 4 победы, 3 поражения, 3 проигрыша в овертайме/по буллитам.



Средняя результативность: 3,42 гола за матч (2 место в лиге).



Игра в обороне: 3,07 гола пропущено в среднем за матч (14 место в лиге).



Большинство: 19,4% (17-е место)



Меньшинство: 82,6 % (6-е место).



Бросков за игру: 32 (11-е место).



Игра на вбрасываниях: 48,3% (28-е место).



Лучший бомбардир: з. Джон Карлсон — 75 (15+60) очков.



Лучший снайпер: н.



Лучший вратарь: 3-е место в Восточной конференции — 69 матчей, 41 победа (31 — в основное время), 20 поражений, 8 поражений вне основного времени.Последние 10 матчей: 4 победы, 3 поражения, 3 проигрыша в овертайме/по буллитам.Средняя результативность: 3,42 гола за матч (2 место в лиге).Игра в обороне: 3,07 гола пропущено в среднем за матч (14 место в лиге).Большинство: 19,4% (17-е место)Меньшинство: 82,6 % (6-е место).Бросков за игру: 32 (11-е место).Игра на вбрасываниях: 48,3% (28-е место).Лучший бомбардир: з. Джон Карлсон — 75 (15+60) очков.Лучший снайпер: н. Александр Овечкин — 48 голов.Лучший вратарь: Илья Самсонов — 91,3% отражённых бросков.

Оборона — слабое звено?

Не самая стабильная игра защитников была главным компонентом, о котором болельщики «Кэпиталз» волновались до паузы. Даже великолепный сезон Джона Карлсона, который стал претендентом на «Норрис Трофи», не решил имеющихся проблем, и оборона «Вашингтона» весь сезон испытывала заметные падения и такие же взлёты. После приобретения в дедлайн у «Сан-Хосе» Брендана Диллона произошли некоторые перестановки: Михал Кемпны переехал из первой пары в третью, где выходил на лёд с соотечественником Радко Гудасом, изменив стиль своей игры на более консервативный.

«Русская машина не ржавеет». Что пишут в Америке о голах Овечкина и игре «Вашингтона» Российский снайпер порадовал всех своих болельщиков. Капитан «Вашингтона» готов к плей-офф.

В апреле 2019 года Кемпны перенёс операцию на разорванном подколенном сухожилии, и, по его словам, в течение сезона он ни разу не чувствовал себя полностью восстановившимся. Только сейчас, через год и четыре месяца, он заявил, что полностью выздоровел и ощущает себя свежим, что тут же помогло ему вернуться в первую пару обороны.



Вторая пара, где играли Диллон и Дмитрий Орлов, пока не слишком сыгранна. Брендан Диллон сыграл до паузы только 10 матчей за «Вашингтон», и они с Орловым никогда не начинали матч вместе с первых минут. Первой игрой, где россиянин и бывший защитник «акул» должны были полноценно сыграть друг с другом, был намечен на 12 марта, когда НХЛ объявила о приостановке сезона. Объединение Орлова и Диллона считалось экспериментом, поскольку Дмитрий привык играть слева, а теперь ему придётся поменять позицию



«На правом фланге у него будет больше пространства для передач. Кроме того, в России леворукие защитники часто играют справа, Орлов уже показал нам, что способен так играть», — заявил Тодд Рирден.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Первый плей-офф для Ковальчука с 2012 года

Особый интерес вызывает и персона Ильи Ковальчука, который перешёл в «Вашингтон» из «Монреаля» незадолго до дедлайна. 37-летний россиянин не играл в плей-офф НХЛ с 2012 года, когда его «Нью-Джерси» дошёл до финала, но в шести матчах уступил «Лос-Анджелесу». Тогда Ковальчук был суперзвездой лиги, набрав 19 очков в 23 матчах, но сейчас у ветерана уже другая задача. Ковальчук должен помочь в атаке, играя в третьем звене и попытаться усилить глубину нападения, поскольку за тройками Кузнецова и Бекстрёма традиционно плотно присматривают лучшие защитники оппонентов.



«У нас отличная команда, я знаком с главным тренером Тоддом Рирденом ещё по совместной игре в «Атланте Трэшерз». Он рассказал, в каких ситуациях буду выходить на лёд и чего он хочет от меня. Так что мне просто нужно быть собой, делать вещи, которые умею, и помогать команде. Считаю, Кубок Стэнли — это трофей, который завоевать сложнее всего. Нам нужно просто много работать, быть как семья, и тогда будут происходить хорошие вещи.



Да, я не играл в плей-офф с 2012 года, когда мы с «Нью-Джерси» дошли до финала. Тогда нам было очень весело и интересно. У нас была отличная команда, на нас никто не ставил почти в каждой серии, но мы нашли способ попасть в финал. Сейчас всё это уже история. Нынешний плей-офф будет отличаться от того, к чему все привыкли. У нас достаточно опыта и голода. У нас есть те, кто действительно хочет победить. С нетерпением ждём начала», — сказал Ковальчук перед стартом группового этапа https://www.championat.com/hockey/news-4096611-kovalchuk-ne-igral-v-plej-off-nhl-s-2012-goda-togda-bylo-ochen-veselo.html.



После отъезда Ларса Эллера по семейным делам вероятным центром звена Ковальчука станет Трэвис Бойд. Если же к моменту вероятного отъезда Хагелина «Вашингтон» продолжит играть в плей-офф, то шведа может заменить 19-летний новичок Конор МакМайкл, и связка новобранца с опытнейшим Ковальчуком вызовет особый интерес.

Загадочная травма Самсонова

Одним из неприятных сюрпризов для руководства «столичных» стала травма голкипера Ильи Самсонова. Россиянин отсутствовал на льду с первых же дней тренировочного лагеря, что вызвало беспокойство журналистов и болельщиков, которые начали предполагать возможность заболевания коронавирусом. Весь тренинг-кемп Илья пропустил, а потом было объявлено о его травме, и в состав, который улетел в «пузырь» в Торонто вратарь не попал.

8 ключевых игроков группового раунда НХЛ. Для «Вашингтона» Холтби будет важнее Овечкина Вратарь «Кэпс» завалил сезон. Если он не потащит в плей-офф, его команде не на что рассчитывать.

Чуть позже стали известны некоторые подробности. Выяснилось, что Самсонов получил травму, находясь в России. Она не была связана с действиями или тренировкой на льду, что объяснимо — занятия на катке во время пандемии были невозможны. Но печальным обстоятельством стало то, что Самсонов не известил вовремя медицинский штаб и руководство «Вашингтона», для которого обнаруженная травма голкипера стала сюрпризом. Обо всём этом репортёрам поведал не сам Илья, а генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан, который выразил уверенность в том, что к началу нового сезона, который должен стартовать в декабре, Самсонов будет готов.

Нет сомнений в том, что подобный инцидент не самым благоприятным образом скажется на отношениях между руководством клуба и российским вратарём. До этой травмы Самсонов считался будущим первым номером, на которого могли сделать ставку уже сейчас, поскольку у Брэйдена Холтби после нынешней доигровки сезона заканчивается контракт, а новостей о ведении переговоров с «Вашингтоном» давно не поступало. Если бы не повреждение, Илье стопроцентно дали бы шанс проявить себя, и в случае удачи он мог бы отвоевать у Холтби позицию стартёра, что он уже почти сделал в регулярном чемпионате, показав более впечатляющую статистику.



Теперь же у тренерского штаба «Кэпиталз», по сути, нет вариантов. Холтби будет первым номером, поскольку Ванечек не имеет должного опыта, и не исключено, что после окончания плей-офф переговоры Холтби и «Вашингтона» возобновятся.

Возможный состав «Вашингтона» на матч с «Тампой»:



Овечкин — Кузнецов — Уилсон,



Врана — Бекстрём — Оши,



Хагелин — Эллер — Ковальчук,



Паник — Дауд — Хэтэуэй.



Кемпны — Карлсон,



Диллон — Орлов,



Зигенталер — Дженсен.



Холтби.

Что будет значить круговой турнир?

К матчам за более высокий посев можно подходить по-разному, но «Вашингтон» сосредоточен только на себе, так как столь длительный простой способен покрыть серьёзным слоем «ржавчины» не самый молодой коллектив.



«От того, как мы начнём, будет зависеть очень многое. Посев тоже будет иметь большое значение, поэтому эти три матча группового этапа — это не просто разминка. Понятно, что преимущество своего льда нынче отсутствует, но любому спортсмену хочется выигрывать в каждом матче», — сказал лучший бомбардир команды Джон Карлсон.



Поскольку Самсонов получил травму, статус первого номера теперь безоговорочно достался Брэйдену Холтби, а право быть его сменщиком выиграл Витек Ванечек, который очень неплохо играл за фарм-клуб. По словам главного тренера Тодда Рирдена, Ванечек может получить один из трёх матчей кругового этапа, чтобы проверить свои силы. Одновременно с этим, наставник пока не определился, будет ли давать игровое время молодым «проспектам», в число которых входит Александр Алексеев, или же будет сделана ставка на сыгранный состав.



«Всё может очень быстро поменяться. Возможны травмы, особенно в начале турнира, потому что тренировочный лагерь был очень коротким. Мы дадим нашим игрокам все шансы, и надеемся, что они выйдут на свой пик, когда начнутся матчи плей-офф», — сказал Рирден.



Для «Вашингтона» и его опытных звёзд окно возможностей постепенно закрывается. После окончания нынешнего сезона из команды наверняка уйдут и Холтби, и Ковальчук, а с Александром Овечкиным начнутся переговоры о новом контракте. Шанса сыграть вместе за одну команду у Ковальчука и Овечкина может больше и не быть, даже держа в уме Олимпиаду-2022 в Пекине. В следующем сезоне из чемпионского состава «Вашингтона» образца 2018 года в команде могут остаться только две тройки нападения и три защитника. Впрочем, всё это — лидеры, костяк команды, который пока остаётся неизменным, поэтому говорить о последнем шансе завоевать Чашу пока преждевременно.