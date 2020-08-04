Полунин – Красковский – Коршков. Что стало с тройкой, которая должна была блистать в КХЛ

В январе 2016 года на МЧМ в Финляндии поклонников хоккея влюбила в себя ярославская молодёжная тройка Полунин – Красковский – Коршков. Ещё до мирового форума все трое уже стабильно играли вместе в КХЛ за «Локомотив» и даже выходили на реализацию лишнего в команде Алексея Кудашова. Неудивительно, что именно ярославские парни и стали первой ударной тройкой той российской молодёжки. Для Валерия Брагина ярославское сочетание, собранное его помощником Олегом Браташом ещё в МХЛ и уже зажигавшее в КХЛ, стало настоящим подарком и нашим ответом монструозным финнам Лайне – Ахо – Пулюярви. Во многом именно благодаря ярославцам россияне с огромным трудом перемололи в полуфинале в прямом смысле звёздных американцев с «некстваном» Остоном Мэттьюсом, Заком Веренски, Мэттью Ткачаком, Броком Бёзером и Кристианом Двораком.

Казалось, Браташ сколотил идеальную тройку. Габаритный центр Павел Красковский был мозгом звена, небольшой креативный Александр Полунин – эдаким наконечником и завершителем, а невероятно работоспособный силовой Егор Коршков – столпом, который мог продавить оборону соперника и при необходимости выгрызть шайбу в борьбе или на перехватах. Все трое словно не заметили пресловутый переход из молодёжного хоккея во взрослый, а привлекаться в КХЛ стали ещё за сезон до серебряного МЧМ. После невероятного полноценного сезона в основе и роскошного МЧМ ярославским звёздочкам предрекали безоблачное будущее и перспективу стать лучшим российским звеном лиги. Этому благоприятствовала и клубная стратегия с упором на собственных воспитанников, и умение тройки играть по системе, и доверие тренерского штаба. Вряд ли кто-то станет спорить, что трудно было представить для них более благодатную почву для роста. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Вместо того чтобы поступательно продолжать движение наверх, карьеры молодых хоккеистов свернули куда-то не туда. В Ярославле достаточно долгое время верили в убойное молодёжное звено, но в 2018 году решили, что проект Браташа потерпел крах, и тройка распалась. Что случилось с Полуниным, Коршковым и Красковским?

Полунин едет в скрытую аренду в протестный Хабаровск

Воспитанник московской школы «Пингвины» Александр Полунин несколько отличается от партнёров по молодёжной тройке не только небольшим ростом, но и тем, что его изначально считали чуть менее талантливым, чем Красковского и Коршкова. Съездив на МЧМ в 2016, он сильно впечатлил Валерия Брагина и уже в следующем сезоне поехал на ещё одно молодёжное первенство в качестве лидера сборной России. В сезоне-2015/2016 Полунин за 25 игр в регулярном чемпионате сумел адаптироваться к КХЛ и забросить сразу семь шайб. Для 18-летнего пацана результат впечатляющий. Поразительно, но в следующем году креативного вингера обошёл стороной «синдром второго сезона», и за полноценную «регулярку» Полунин выбил рекордные для себя 9 шайб и 19 очков, дойдя с «Локомотивом» до финала конференции.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Проблемы у Полунина начались на третий сезон в КХЛ. В Ярославле от талантливого форварда тогда ждали если не прорыва, то как минимум повторения прошлого результата. Однако Александр, напротив, по ходу сезона не только свалился в ВХЛ, но и доигрался до МХЛ, которую, казалось, он уже давно перерос. В какой-то момент даже терпеливому Алексею Кудашову надоело выдавать авансы Полунину и ждать, пока он выйдет на новый уровень. Не помог ему обрести себя и сменивший Кудашова Дмитрий Квартальнов. При непрерывной работе конвейера местной школы он предпочёл серебряному призёру МЧМ других молодых ребят, и Полунин отправился перезагружать карьеру в скрытую аренду в «Сочи» к Сергею Зубову. Именно после его обмена в субтропики яркая ярославская тройка и окончательно распалась.

Впрочем, и на берегу Чёрного моря Александр выдал не самый однозначный сезон с 12 очками. Вместо того чтобы оставить перспективного нападающего на ещё один сезон в команде с не самой большой конкуренцией, президент «Локомотива» Юрий Яковлев не совсем логично вернул его в Ярославль, и ничего хорошего из этого явно не вышло. Вряд ли стабильные 10-12 очков за сезон – это результат, который соответствует потенциалу Полунина. Даже несмотря на провальный этап в карьере, ярославцы от Полунина не отрекаются, и теперь Александр снова поедет в скрытую аренду — теперь придётся перезапускаться в протестном Хабаровске. В «Амуре» праворукий нападающий, в отсутствии братьев Зогорна и Наиля Якупова, уже выходит в первом сочетании с Пьяновым и Рассказовым. Пока можно только гадать, в какой тройке окажется ярославец после возвращения лидеров, но уже в первых двух матчах с «Сибирью» Полунин набрал 2 (1+1) очка. Когда, как не сейчас, стоит брать себя за шкирку и выходить на новый уровень?

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Единственный из тройки уроженец Ярославля Павел Красковский точно так же, как и Полунин, не переболел синдромом второго сезона, однако после сезона-2016/2017 проспект «Виннипега» стал стремительно деградировать. Не удалось вывести из пике Красковского даже Дмитрию Квартальнову, который, будучи тренером «железнодорожников», давал Павлу 1000 и 1 шанс.

«Сложно Пашке сейчас. Вопрос здесь простой, я уже не раз говорил на эту тему. Красковскому надо просто взять и банально работать – иначе свою игру не найти. Надо закусить удила, поискать в себе ответы и начинать работать, ничего нового здесь нет. Но я скажу, что в плане работы он уже стал намного лучше, чем был.

Всё началось не сегодня, уже в прошлом сезоне у него была не очень хорошая статистика. Это урок всем молодым ребятам, что нельзя жить кредитами доверия. Потому что год-два-три в таком формате, и всё – карьера закончилась. Сейчас у нас такая лига, что молодёжь реально наступает на пятки. И не только в «Локомотиве», это есть и в других клубах. Все хотят играть, все хотят быть в составе. Но я думаю, что Пашка на правильном пути, он всё понял прекрасно и стал работать, просто в последней игре перед паузой травму получил, — по-отечески высказался раздосадованный Квартальнов после вопроса о том, что происходит с Красковским.

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В словах Квартальнова между строк читается, что некогда один из самых талантливых центров страны банально угодил в зону комфорта и не совсем горел желанием работать. В кулуарах же поговаривали, что у Красковского есть определённые проблемы с режимом. Так или иначе, не зная правды, со стороны регресс Павла выглядит явлением совершенно мистическим. Что конкретно надломило карьеру воспитанника «Локомотива»? Пока этот вопрос так и остаётся без ответа.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Помочь выйти Красковскому из штопора мог бы переезд на новое место. И вариант с переходом в другой клуб у Павла был действительно привлекательным — перестроечная «Магнитка» Ильи Воробьёва. Этой весной у центрального нападающего закончился контракт с «Локомотивом». Сам Красковский не горел желанием оставаться в команде с шикарной центральной осью, где он в лучшем случае был бы пятым центром. Однако помешал уехать Павлу из родного города статус ограниченного свободного агента. «Металлург» сделал квалификационное предложение ярославцу, но «Локомотив» его повторил, и у Красковского, при закрытой как минимум до января АХЛ, просто не оставалось вариантов, как подписать новый контракт. О том, что нападающего оставили в «Локомотиве» против его воли, говорит хотя бы комментарий его мамы, назвавшей подписание нового контракта с родным клубом «худшей новостью». Стоило ли «Локомотиву» сажать на цепь хоккеиста, потерявшего мотивацию играть на малой родине, вопрос открытый. Вполне возможно, что удержать Красковского в Ярославе попросил Андрей Скабелка. Другое логичное объяснение этому поступку найти тяжело.

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Коршков вернётся в «Локомотив»

Из всей убойной молодёжной тройки только карьеру Егора Коршков пока можно назвать относительно удачной. После мощного МЧМ в Финляндии, на котором силового нападающего заметили скауты «Торонто», статистика Коршкова два года шла по восходящей. В последний сезон по контракту с «Локомотивом» Егора подкосила травма плеча и испортила всю регулярку. Сразу после вылета «железнодорожников» из плей-офф, Коршков уехал играть в плей-офф АХЛ за «Марлиз», а в мае 2019 подписал двухлетний контракт новичка с «Мэйпл Лифс».

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В системе «Торонто» Коршкова больше используют как ролевика, а на «предсезонке» Майк Бэбкок и вовсе использовал Коршкова в большинстве, как столба на чужом пятаке. Практически весь сезон-2019/2020 Егор провёл в АХЛ, но успел невероятно ярко дебютировать в НХЛ, забросив в первом же матче. Но, как это часто бывает, после роскошного дебюта в «лучшей лиге мира» россиянина вернули в АХЛ. До открытия тренинг-кэмпов Коршков заявил, что не торопится возвращаться в КХЛ, однако его фамилии в списке из 30 человек, продолживший в составе «Торонто» борьбу за Кубок Стэнли, не оказалось. Сейчас у Егора остался ещё один год по контракту новичка и, учитывая возможную отмену сезона в АХЛ, у него не будет альтернатив, кроме как вернуться в Ярославль или начать сезон в Европе. Во всяком случае сезон под руководством Андрея Скабелки 24-летнему нападающему не повредит.