Малкин и Кросби в шаге от вылета. «Питтсбург» пропустил решающий гол с нулевого угла

«Пингвины» легко и непринуждённо катили к своей второй победе в этой серии. Да, голкипер «Монреаля» Кэри Прайс снова был хорош, но ключи нападающие «Питтсбурга» к его воротам подбирать научились. Да, вратарь «Пингвинз» Мэтт Мюррей снова играл неуверенно, но и это не было большой бедой, поскольку у команды был запас прочности, а оборона старалась подчищать огрехи стража ворот. Но когда все недостатки «включились» одновременно, «Питтсбург» стал выглядеть просто жалко: защитники делали глупости, голкипер ничего не мог поймать, а нападающие теряли и шайбу, и «своих» игроков соперника. Таким шансом «Монреалю» было грех не воспользоваться, и в следующем матче «канадцы» могут сотворить настоящую сенсацию и выйти в основную сетку плей-офф.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

О том, что «Питтсбург» слишком вальяжно действует у своих ворот, свидетельствовал ранний гол Ши Уэбера, забитый после двух добиваний, выигранных «канадцами» на чужом пятачке. Но после этой неудачи Малкин и компания взяли себя в руки, дважды реализовали численное преимущество и полностью завладели инициативой.

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В середине второго периода при счёте 3:1 в игре «Питтсбурга» что-то сломалось. «Лучший способ ограничить соперника в создании опасных моментов — это самим контролировать шайбу. Всё начинается с того, как мы сами владеем шайбой и какие принимаем решения в критических ситуациях», — говорил наставник «Пингвинз» Майк Салливан после победы в предыдущем матче. Во второй половине нынешней встречи его подопечные допустили слишком много оплошностей именно во владении шайбой, буквально одаривая «Монреаль» голевыми шансами.

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Если второй гол «Канадиенс», забитый после того, как Джонатан Друен подправил дальний выстрел Бена Шьяро, был ещё «в пределах нормы», то пять минут спустя «пингвины» устроили настоящий аттракцион неслыханной щедрости. Фланговый проход Пола Байрона никто не смог остановить, бросок в упор Ника Судзуки не был накрыт, а кого из соперников опекал Сидни Кросби за своими воротами, осталось загадкой.

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На старте третьего периода «Монреаль» забил курьёзный гол, который стал для него победным. Штатный везунчик «Канадиенс» Джефф Питри мощно бросил почти с нулевого угла, полностью обескуражив этим Мэтта Мюррея: шайба, ударившись в плечо вратарю, залетела в ближний верхний угол. При всём уважении к Мюррею, в плей-офф голкипер не имеет права пропускать такие голы, но, что ещё более удивительно, «Питтсбург» не сумел после этого отыграться.

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«Когда я получил шайбу, то начал глазами искать кого-нибудь из наших на пятачке. Никого не было, но я увидел пространство над плечом Мюррея. В плей-офф не бывает плохих или ненужных бросков по воротам. Я попытал счастья и шайба зашла в ворота», — объяснил свой гол Питри.

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«Наши хоккеисты хорошо ответили на ситуацию. Когда вы проигрываете со счётом 1:3, а потом возвращаетесь и побеждаете, это очень хороший знак. У «Питтсбурга» очень опытная команда, поэтому нужно отдать нашим игрокам должное, они проявили отменный характер. Я несколько изменил тройки нападения в этом матче, Судзуки поставил вместе с Галлахером и Татаром, а Друена — с Армией и Котканиеми. Эти изменения полностью оправдали себя», — торжествовал после матча Клод Жюльен.



«Решительность и воля. Эти два термина использовал Жюльен за последние дни, чтобы описать то, чего не хватало команде. Теперь можно констатировать, что тренер нашёл отклик среди своих хоккеистов. Благодаря этой победе «Монреаль» повёл в серии со счётом 2-1. В пятницу «канадцы» могут устранить Малкина и Кросби со своего пути. Согласно статистике, в серии до трёх побед команда, выигравшая третий матч и лидирующая 2-1, выходила в следующий раунд в 75% случаев», — отметил обозреватель Journal de Montreal Джонатан Бернье.