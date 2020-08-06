Свободные агенты КХЛ, которые никак не подпишут контракты. У клубов не хватает денег

В Континентальной лиге хватает хоккеистов в статусе ограниченно свободных агентов, не имеющих контрактов со своими клубами на следующий сезон. Рассказываем про самых известных игроков из этого списка. Все они просят большие жалованья. Кто-то, вроде ЦСКА, не способен удовлетворить требования из-за жёсткого потолка зарплат, а у других команд просто не хватает бюджета. Более того, если кто-то захочет переманить этих игроков к себе, за них придётся выложить солидные компенсации.

Куда дальше? Топ российских игроков без контрактов в КХЛ У кого-то остался последний шанс, но есть и те, кто может отправиться в НХЛ.

з. Никита Нестеров, 27 лет

Права у ЦСКА

Нестерову предлагали не просто большой, а огромный и долгосрочный контракт с ЦСКА. Никита долго думал, потом появилась информация, что он собрался вернуться в НХЛ. Теперь же состав «армейцев» укомплектован. Безусловно, от Нестерова бы в ЦСКА точно не отказались, но где найти деньги? На высвободившиеся после расторжения контракта с Секачем средства подписаны Шалунов и Науменков, а больше возможности для манёвра у президента клуба Игоря Есмантовича нет.

н. Дамир Жафяров, 26 лет

Права у «Торпедо»

Жафяров – настоящий лидер «Торпедо». Форварда вызывали в сборную России, в Нижнем Новгороде он выглядел очень прилично, приносил команде много пользы. Нынешний бюджет «автозаводцев» равен полу зарплат в КХЛ, поэтому предложить Жафярову те условия, которые он просит, торпедовцы не могут. Агент игрока уже высказался на эту тему. Торпедовцы просят у других команд за права на Дамира очень большие деньги. Если не будет изменений, нападающий отправится играть в Европу.

Бабаев: российские клубы не готовы платить за Жафярова суммы, которые выставляет «Торпедо»

н. Мальте Стрёмвалль, 25 лет

Права у ХК «Сочи»

Стрёмвалль был одной ногой в «Авангарде», но стороны так и не договорились о продаже прав на игрока в омский клуб. Мальте хочет получать большие деньги (в «Сочи» таких зарплат нет), играть в конкурентоспособной команде, бороться за высокие места. Интерес к услугам шведа есть и в Северной Америке, поэтому не стоит исключать вариант, при котором Стрёмвалль переедет за океан. Но сейчас лучше поиграть в Европе или КХЛ, так как старт следующего чемпионата НХЛ запланирован аж на 1 декабря, а с АХЛ и вовсе ничего непонятно.

з. Николай Демидов, 24 года

Права у «Сибири»

Неожиданно высокие запросы появились у Николая Демидова. Да, в «Сибири» этот игрок обороны раскрылся по-новому, показывал хороший уровень игры, но аппетиты всё же стоит поумерить. В Новосибирске для Демидова тоже сделали много всего хорошего, доверяли человеку, развивали его. Поэтому Николай мог бы пойти на определённые уступки. Пока же всё идёт к тому, что права на хоккеиста гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский будет продавать или обменивать на другого игрока. Нынешняя ситуация никого не устраивает.

н. Никита Щербак, 24 года

Права у «Трактора»

Щербак приезжал из Северной Америке в КХЛ на огромные деньги, которые ему насыпали в «Авангарде». Но зарплату нападающий не отрабатывал, затем согласился на её понижение, а после и вовсе перешёл в «Трактор», которому сейчас и принадлежит. По новым условиям сотрудничества стороны так и не договорились, а теперь, похоже, уже и не договорятся. Сам игрок с большой долей вероятности продолжит карьеру в шведской лиге. Щербаку требуется серьёзная перезагрузка карьеры.

Фото: photo.khl.ru

з. Иван Верещагин, 25 лет

Права у «Металлурга»

По-прежнему без контракта защитник Иван Верещагин. Прошлый сезон в «Металлурге» игроку не удался, но на то было сразу несколько причин, включая семейные. «Магнитка» укомплектована, в защитной линии у коллектива Ильи Воробьёва полный порядок, поэтому пробиться в состав Верещагину будет сложно. Думается, что в итоге Иван перейдёт в другой клуб, потому что предлагать ему заоблачные условия у магнитогорцев нет никакой необходимости.