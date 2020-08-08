ЦСКА и «Салават» должны КХЛ почти 400 млн. Почему лига допустила эти клубы к сезону?

Вчера, 7 августа 2020 года, КХЛ представила календарь сезона-2020/2021, а глава лиги Алексей Морозов в формате онлайн-конференции пообщался с журналистами и ответил на злободневные вопросы, связанные не только с расписанием грядущего чемпионата. Помимо всего прочего была поднята тема неуплаты несколькими клубами лиги (ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Динамо» М) штрафов за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне. О зарождающемся конфликте между КХЛ и её ведущими клубами мы рассказывали в июне.

В КХЛ назревает крупный конфликт. Топ-клубы не хотят платить штраф за превышение потолка ЦСКА, «Салават» и московское «Динамо» в поисках справедливости. И их можно понять.

За весь следующий месяц этот вопрос никак не поднимался ни в прессе, ни в официальных каналах КХЛ, поэтому журналистов, конечно, интересовало, как разрешилась эта ситуация. Ведь по идее, клубы с долгами за прошлый чемпионат, не должны были быть допущены к новому сезону, однако в составе участников нового турнира, который был утверждён на совете директоров КХЛ, оказались и «армейцы», и динамовцы, и юлаевцы. Выходит, что клубы всё же оплатили штраф? Если нет, то как они были допущены к новому соревнованию?

Ответ Алексея Морозова на эти вопросы немного прояснил позицию, которую заняла лига, однако толком не дал конкретики.

«Это юридические моменты. Все обязаны заплатить взносы за превышение потолка зарплат. Два клуба обратились в дисциплинарный комитет, мы с этим разберёмся. В ЦСКА и «Салавате» много «сборников», это легендарные команды, не хотелось бы их отстранять из числа участников соревнования. Московское «Динамо» прислало письмо, что они погасят долги», — сообщил глава КХЛ.

Как именно лига разберётся с взбунтовавшимися клубами? Почему ЦСКА и «Салават» были допущены к турниру? При чём здесь «сборники» и легендарность? Мы раскладываем всё по полочкам.

В предвкушении хоккея. Что нужно знать о календаре нового сезона КХЛ Лига постаралась сделать расписание равномерным и логичным, а также учла пожелания клубов.

За что и куда клубы платят штрафы?

Для начала немного предыстории. В КХЛ потолок зарплат существовал всегда, только он был «мягким» и допускал превышения, однако за такую роскошь клубы обязаны были платить взносы в стабилизационный фонд лиги. Средства из этого фонда, согласно правовому регламенту КХЛ, идут на поддержку клубов КХЛ, испытывающих финансовые затруднения по ходу сезона, а также на целевые программы, утверждённые советом директоров лиги. К таким программам относятся страхование контрактов игроков, поддержка ветеранов хоккея, выплаты ФХР за право проведения чемпионата России, поддержка слэдж-хоккея, антидопинговые программы.

Согласно договору на участие между КХЛ и клубами, лига должна организовать чемпионат КХЛ, а клубы обязаны платить штрафы и взносы, установленные регламентом КХЛ. По итогам сезона-2019/2020 каждый клуб должен заплатить в стабфонд взнос в размере 30% от суммы превышения потолка зарплат. Напомним, в минувшем сезоне он составлял 800 млн рублей. Кстати, за внесение этих положений в Регламент проголосовал и представитель ХК ЦСКА в совете директоров КХЛ (Игорь Есмантович). А вот у «Салавата» своего человека в главном исполнительном органе лиги нет.

Таким образом, по итогам прошлого сезона КХЛ выставила требования об уплате взносов восьми клубам.

Клуб Размер взноса за превышение потолка (млн. руб.) ЦСКА 284 СКА 219,4 «Металлург» 214,8 «Авангард» 181 «Ак Барс» 142,1 «Салават Юлаев» 89,4 «Автомобилист» 72,4 «Динамо» М 20,3

Почему ЦСКА и «Салават» не хотят платить штрафы?

Позиция клубов проста и понятна – сезон не был завершён, Кубок Гагарина не разыгран, поэтому обязанность оплачивать взносы у команд не возникает. ЦСКА и «Салават» упирают на нарушение КХЛ того самого договора об участии, согласно которому лига должна была организовать чемпионат, то есть провести его в полном объёме.

Интересно, что только 2 из 8 клубов решили спорить с лигой. Понятно, что «Металлург», «Авангард» и «Автомобилист», закончившие выступление в Кубке Гагарина – 2020 по спортивному принципу, не имели права что-то предъявлять КХЛ. Зато «Ак Барс» и СКА оказались в том же положении, что и ЦСКА с «Салаватом», однако эти клубы заплатили штрафы немедленно. Ещё один коллектив – московское «Динамо» — поначалу примкнул к бунтующему альянсу, но в результате бело-голубые, видимо, решили, что ссориться с КХЛ из-за 20 миллионов рублей (смешная сумма для хоккейной команды) неразумно и заверили лигу, что этот штраф будет оплачен.

ЦСКА и «Салават» остались «воевать» вдвоём, и руководителей этих клубов можно понять. Сезон, действительно, не доведён до конца, а ведь «армейцы» и юлаевцы вполне могли рассчитывать, что средства, потраченные на зарплаты игроков, окупятся до конца. То есть, приведут клуб к Кубку Гагарина. Но лига, решив не доигрывать турнир, эту возможность отсекла, а теперь требует подчинения регламенту. Возмущение ЦСКА и «Салавата» вполне обоснованно, ведь эти клубы должны выложить весьма приличную сумму (373 миллиона рублей на двоих), по сути, ни за что.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Позиция КХЛ

Лига стоит на своём и считает, что раз ЦСКА и «Салават Юлаев» превысили потолок, то обязаны заплатить взнос в соответствии с регламентом. КХЛ полагает, что форс-мажорное завершение сезона не является основанием для освобождения клубов от штрафов, а обязанность платить взнос возникает сразу после выставления требования, а не в случае завершения сезона, как считают клубы.

Как сейчас развивается ситуация?

Морозов заявил, что эта конфликтная ситуация сейчас решается юридически. Что же это означает? Не согласившись с требованием об уплате взносов, ЦСКА и «Салават Юлаев» обжаловали решение в дисциплинарном комитете КХЛ. 14 июля 2020 года этот комитет обязал клубы оплатить штраф за превышение потолка зарплат. При этом решение не вступило в силу, так как оно ещё может быть обжаловано в спортивном арбитраже при торгово-промышленной палате Российской Федерации после изготовления КХЛ мотивировочной части решения. Все необходимые документы лига должна предоставить до 11 августа 2020 года, и именно после этой даты состоится заседание спортивного арбитража, на котором уже и будет вынесено окончательное и не подлежащее обжалованию решение.

Таким образом, очевидно, что спорный вопрос полностью переведён в правовую плоскость, и теперь всё зависит от вердикта спортивных арбитров. Если они признают правоту КХЛ, то ЦСКА и «Салават», несмотря на своё недовольство, будут вынуждены заплатить в стабфонд КХЛ взносы. При этом если арбитраж освободит (частично или полностью) «армейцев» и юлаевцев от оплаты штрафов, то КХЛ не будет обязана автоматически вернуть взносы другим клубам, превысившим потолок в минувшем чемпионате. Впрочем, по нашей информации, КХЛ уже приняла решение, что в случае поражения лиги в арбитраже, она вернёт деньги клубам, которые ранее оплатили взнос. Следовательно, ЦСКА и «Салават», в случае победы, сохранят не только собственные средства, но и деньги других шести клубов, которые не стали спорить с регламентом.

Почему КХЛ допустила «Салават» и ЦСКА к турниру до окончательного урегулирования вопроса?

ЦСКА и «Салават» собираются обжаловать решение дисциплинарного комитета в спортивном арбитраже в полном соответствии с регламентом КХЛ. А раз нет нарушения регламента, то нет и оснований для применения каких-то санкций к клубам. Обязанность платить взнос в стабфонд наступит у «армейцев» и юлаевцев только после вступления в силу соответствующего решения арбитража.

Так что здесь не нужно искать никакого подвоха. ЦСКА и «Салават» были включены в состав участников не из-за того, что эти клубы равнее других и их просто нельзя не включить из-за их истории, репутации и прочего. Просто москвичи и уфимцы действуют в рамках закона. И, надеемся, будут действовать и дальше, при любом решении арбитража.

Президент КХЛ Алексей Морозов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Непонятно только, почему всё это не объяснил вчера журналистам Алексей Морозов. Вместо правового обоснования участия нарушителей регламента в следующем сезоне, глава КХЛ завёл речь о том, что в ЦСКА и «Салавате» играет много хоккеистов сборной России, зачем-то сказал про легендарность этих клубов и их важность для чемпионата КХЛ. Из-за этого у многих могло возникнуть ощущение, что ЦСКА и «Салават» были допущены к турниру не по закону, а по понятиям, и будь на месте этих команд клубы без «сборников» в составе или без богатой истории или победных традиций, то с ними бы лига обошлась иначе.

Но это не так. Все участники этого юридического конфликта действуют в соответствии с правовыми документами, и до старта сезона вопрос должен быть решён цивилизованным путём.