В предвкушении хоккея. Что нужно знать о календаре нового сезона КХЛ

Вечером 7 августа произошло долгожданное событие – был опубликован календарь сезона КХЛ-2020/2021. Расписание появилось так поздно из-за объективных проблем, так или иначе связанных с коронавирусом, и в лиге старались в достаточно сложных условиях составить оптимальный календарь. Глава КХЛ Алексей Морозов уже успел ответить на самые злободневные вопросы журналистов, а сейчас мы рассказываем главное, что нужно знать о структуре и расписании грядущего чемпионата.

Презентация календаря КХЛ. Всё, что известно о новом сезоне Дата старта чемпионата, изменения в составе участников конференций и полное расписание сезона.

Состав дивизионов и количество матчей

На совете директоров КХЛ, который завершился несколько часов назад, был утверждён состав участников следующего сезона. В чемпионате-2020/2021 сыграют 23 команды, а это значит, что единственной потерей лиги стал «Адмирал», взявший самоотвод ещё 1 апреля. «Витязь» и «Амур», не так давно беспокоившие Алексея Морозова, смогли предоставить гарантии по выплатам долгов за прошлый сезон, и были допущены к участию.

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Отмечаем, что изменения претерпел состав дивизионов и даже конференций. Нижегородское «Торпедо» снова сыграет на Востоке, «Сибирь» возвращается в дивизион Чернышёва, на Западе московское и рижское «Динамо» перебрались в дивизион Тарасова, а в дивизионе Боброва выступят ХК «Сочи» и «Витязь».

Каждый из 23-х клубов сыграет 60 матчей в регулярке. Все команды по два раза встретятся между собой (44 игры), 10 дополнительных встреч проведут с соседями по дивизиону и ещё 6 поединков с командами из соседнего дивизиона своей конференции. Всего в регулярном чемпионате будет



сыграно 690 матчей. Откроет турнир игра между ЦСКА и «Ак Барсом» 2 сентября в Москве, а финиш регулярки запланирован на 27 февраля – в этот день состоится сразу 11 игр.



Отметим, что как и в предыдущие сезоны, особое внимание было уделено принципиальным встречам. Так по четыре раза между собой сыграют СКА и ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев», «Трактор» и «Металлург», «Авангард» и «Сибирь». По четыре встречи между собой также проведут все московские команды.

Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/2021

Когда не будет хоккея?

В расписании следующего сезона выделено 23 дня паузы на Еврохоккейтуры. Болельщики останутся без матчей КХЛ со 2 по 9 ноября, затем с 14 по 20 декабря, и с 8 по 15 февраля.



Новогодняя пауза составит 3 дня (с 31 декабря по 2 января), и ещё один перерыв состоится во время Матча звёзд КХЛ, который пройдёт 23-24 января 2021 года в Риге.

Структура и нюансы календаря

Составляя это расписание, КХЛ постаралась исходить из соображений экономии, логистики и, конечно, здравого смысла. Так, в следующем сезоне будут преобладать ритмичные короткие выездные серии (4 матча подряд в гостях – большая редкость), а одиночные выезды – только в «шаговой» доступности. Конечно, без исключений обойтись не удалось. Так, «Куньлунь» первые пять игр регулярки проведёт в гостях, но такова была просьба самой китайской команды, которой нужно дополнительное время на подготовку временной домашней арены в Мытищах.

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Вообще, КХЛ постаралась учесть пожелания клубов. Например, игры в Хабаровске для всех команд будут стыковаться с матчами в Новосибирске и Нур-Султане, при этом после сибирско-дальневосточного выезда клубы получат 3-4 дня на восстановление. Кстати, все западные коллективы сыграют с «Амуром» в гостях ещё до Нового года. Это сделано для того, чтобы избежать нежелательных дальних перелётов в преддверии плей-офф.



Отметим, что КХЛ удалось добиться равномерного чередования домашних и выездных серий, а также плавного распределения матчей по сезону. В следующем сезоне не будет никаких марафонов в сентябре и октябре, как это было в прошлые годы. В ноябре, декабре и феврале, конечно, будет сыграно меньше игр, но не забывайте про паузы на Евротур.

Месяц Общее количество матчей Сентябрь 127 Октябрь 130 Ноябрь 107 Декабрь 108 Январь 121 Февраль 97

В течение регулярки будет лишь три игровых дня, которые вместят в себя 11 матчей. В целом же болельщикам не придётся разрываться между гигантским количеством поединков в один день – среднее количество матчей в день составляет 4,86 игры, и это минимальный показатель за последние 10 сезонов.

Плей-офф

Розыгрыш Кубка Гагарина должен начаться 2 марта, а седьмая игра финала (если понадобится) состоится 30 апреля.

Раунд Даты проведения Четвертьфиналы конференций Со 2 по 15 марта Полуфиналы конференций С 17 по 30 марта Финалы конференций Со 2 по 15 апреля Финал Кубка Гагарина С 18 по 30 апреля

Отметим, что для удобства телевизионной аудитории игры на Востоке и Западе в первых двух раундах были перемешаны. То есть, в один день болельщики увидят матчи разных конференций. В прошлом году КХЛ уже применяла такой ход, но только в первом раунде. Теперь же, с большой долей вероятности, во время полуфиналов конференций не придётся разрываться между двумя одновременными трансляциями.

Коронавирусная тема

Теперь о влиянии коронавируса на следующий сезон. Главный аспект – количество зрителей на трибунах. Предполагается, что регулярка начнётся при заполненных лишь на 10% стадионах, при этом Алексей Морозов уточнил, что будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация в каждом регионе. Скажем, в Москве уже в сентябре арены смогут заполняться на 50%, а вот в Казахстане пока вообще запрещено проведение массовых соревнований. Глава КХЛ надеется, что к старту чемпионата этот запрет будет снят.

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Напомним, что лига выпустила рекомендации к проведению сезона-2020/2021, однако это лишь приложение к основному регламенту. Рекомендации эти могут быть как ужесточены, так и отменены вовсе – всё будет зависеть от положений Роспотребнадзора, которым подчиняется КХЛ.

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Наиболее тяжёлая ситуация сейчас с иностранными командами. В подвешенном состоянии не только «Барыс», но и «Йокерит» с рижским «Динамо». Финляндия и Латвия входят в Евросоюз, а эта коалиция пока не намерена открывать внешние границы. Поэтому пока нет ясности с тем, как «шуты» и рижане будут проводить домашние матчи, но Алексей Морозов допустил, что если к старту сезона границы не будут открыты, то получится выбить исключение для въезда на территорию для хоккейных клубов из России, Беларуси и Казахстана.

Каковы же будут действия лиги в случае заражений ковидом в течение сезона? Заболевшие команды сниматься с турнира не будут – сыграют ряд матчей фарм-клубом или молодёжкой. Если же количество заражённых будет слишком большим и клуб просто не сможет наскрести игроков для какого-либо матча, то придётся договариваться. Алексей Морозов говорит о том, что в календаре предусмотрены окна для матчей, и имеет в виду паузы на Евротур. При этом в том случае, если в какой-либо команде будет зафиксирована вспышка ближе к концу регулярки, когда все резервные дни уже кончились, то клубу будет засчитано техническое поражение. Также «технарь» получит та команда, которая нарушила рекомендации, и заразилась сама и/или заразила игроков другой команды.

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Итак, календарь опубликован, мы с нетерпением ждём сезона. Хочется верить, что коронавирус не вмешается в планы лиги, и мы увидим полноценный, интересный и яркий турнир, который из-за введения жёсткого потолка зарплат обещает быть самым интригующим за последние годы.