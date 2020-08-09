Русский рекорд в плей-офф НХЛ. Могильный набрал 5 очков и сравнялся с Гретцки и Лемье

Александр Могильный в «Нью-Джерси» поиграл немного – полтора сезона в начале 2000-х да полгода на закате карьеры, но именно в этом клубе он выиграл Кубок Стэнли, а затем установил российский рекорд по очкам в одном матче плей-офф. И повторил достижение великих Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Мориса Ришара.

Действующий чемпион намеревался отстоять свой титул, а Могильному было крайне важно быть максимально полезным. Последние несколько лет сложились для него непросто – нападающий, когда-то забивший 76 голов за сезон и устанавливавший русский рекорд по очкам за сезон, вдруг потерял голевое чутьё. «Дэвилз» выменяли его из «Ванкувера» под плей-офф-2000, но в том году Могильный не смог стать джокером в полном смысле этого слова (всего 7 очков в 23 матчах), но но был одним из главных героев финала Востока с «Филадельфией» — «Нью-Джерси» отыгрались с 1-3, Александр забил победный гол в шестой встрече и сделал передачу на решающий гол в седьмом матче.

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Сезон-2000/2001 ознаменовал возрождение Могильного – 43 голов и 40 передач было достаточно, чтобы стать лучшим снайпером и вторым бомбардиром клуба. «Я здесь, чтобы бросать, это всегда было моей сильной стороной. Я всегда был снайпером и сейчас снова поверил в свой бросок», — говорил нападающий перед плей-офф. Он играл не в первом и даже не во втором звене, но нащупал отличную химию с молодым Скоттом Гомесом.

В серии с «Каролиной» Могильный набрал пять очков, но в первом матче с «Торонто» промолчал, как и вся его команда. «Мэйпл Лифс», проигравшие «Нью-Джерси» год назад на той же стадии, намеревались взять реванш. Тогда их ведущее звено полностью перекрыли, и «Торонто» забил только девять голов за шесть матчей. Теперь они были настроены победить «Дэвилз» их же оружием – непроходимой обороной, и в первой игре это получилось – 2:0 в пользу «Торонто».

«Большинство нулевое, в ребятах не видно решительного настроя, мы только катаем шайбу по периметру. Не припомню, чтобы мы когда-либо играли так слабо», — сокрушался после матча тренер «дьяволов» Ларри Робинсон.

«Если у тебя нет Гретцки, Мессье или Курри, смешно даже думать о том, чтобы выиграть 7:5. Чтобы иметь шанс стать чемпионом, в первую очередь надо быть надёжными в обороне», — говорил нападающий Гэри Робертс. Спустя два дня Могильный в течение 20 минут разнёс оборону «Торонто» в щепки.

Но перед этим был первый период, в котором «Торонто» повёл в счёте, а «Дэвилз» так и не смогли разгадать блистательного Кёртиса Джозефа. Ехать в столицу провинции Онтарио при счёте 0-2 никому не хотелось, и во втором периоде «Нью-Джерси» прорвало так, что «Торонто» запаниковал, и судорожные попытки остановить звено Могильного не приносили никакого результата.

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Сначала россиян поучаствовал в голах Гомеса и Брайана Рафалски, а затем забил сам, выйдя один на один с Джозефом. «Помню, как-то мы играли ещё с «Баффало», и Могильный за первые 15 минут трижды выходил со мной один на один, а потом его за что-то удалили до конца игры, и я подумал: «Слава богу, уберите его отсюда». Он был таким динамичным, «огненным», летал по площадке, невероятный талант. Всегда надо было следить, когда он выходит на лёд», — вспоминал Джозеф.

Затем уже Могильный выступил ассистентом и отправил на рандеву с вратарём Джона Мэддена. Феерический период Александр завершил с четырьмя очками. Он повторил рекорд НХЛ и встал в один ряд с великими Гретцки, Лемье и Ришаром, которые также набирали по четыре очка в одном периоде кубкового матча. «Все уши прожужжали о Куджо, приятно, что сегодня мы смогли пробить его и показать, что он такой же смертный, как и все мы», — ухмылялся Мартин Бродо.

В третьем периоде пришёл черёд паниковать «Нью-Джерси». Могильный оформил дубль в большинстве, но «Торонто» совершил грандиозный камбэк, спасшись за 23 секунды до финальной сирены. Однако сценарий нынешней серии с «Коламбусом» (накануне «Торонто» чудесным образом спасся за 23 секунды до конца) не повторился – «Нью-Джерси» поставил жирную точку в овертайме руками Рэнди Маккея, и это был единственный гол, который состоялся без участия Могильного.

«Я не обращаю особого внимания на то, сколько очков набрал. Главное — счёт на табло, а очки не так уж и важны. Особенно в плей-офф. В кубковых матчах на одном лишь мастерстве далеко не уедешь. Здесь важно предчувствие, поскольку каждая мелочь, каждый рикошет играет роль», — сказал Могильный после матча.

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Матч оставил у всех участников странное послевкусие – одни считали, что чудом выиграли, другие, что не заслужили поражения. Действительно, в чём-то «Нью-Джерси» и повезло, но в итоге они прошли «Торонто» в семи матчах и вновь добрались до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Колорадо». Могильный же провёл лучший плей-офф в карьере, а летом перешёл в «Торонто» на правах свободного агента. Хотел остаться в «Нью-Джерси», но «кленовые листья» предложили больше денег — $ 22 млн на четыре года.