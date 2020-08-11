Два звёздных русских защитника без контракта. Что делать Войнову и Нестерову?

У каждого из них свои проблемы. Решить их будет сложно.

Нестерову надо было сразу подписываться в ЦСКА

В КХЛ продолжается заявочная кампания, но новых соглашений по-прежнему нет у двух звёздных российских защитников – Вячеслава Войнова и Никиты Нестерова. У каждого из них своя история. Попробуем подробно объяснить, почему Никита и Слава, будучи суперпрофессионалами, до сих пор находятся без контрактов.

Начнём с Нестерова. Изначально ЦСКА и президент клуба Игорь Есмантович предлагали Никите не просто хорошие, а роскошные условия. Кстати, это подтверждал и сам Никита, заявлявший в прессе, что ведёт переговоры о пятилетнем (!) контракте с москвичами.

Нестеров — о контракте с ЦСКА: веду переговоры с Есмантовичем о пятилетнем сроке

Нестерову, даже несмотря на жёсткий потолок зарплат, действительно хотели «насыпать» прилично. Никита – защитник из топ-4 даже для таких грандов, как ЦСКА. Хоккеист с отличным броском, умеющий закрыть большинство, с опытом игры в НХЛ. Жёсткий, с характером. Для любого тренера игрок подобного уровня – это находка. Не удивительно, что в ЦСКА хотели сохранить Никиту у себя всеми способами. Тем более что россиянин является ограниченно свободным агентом (ОСА).

Нестеров долго думал, а потом упустил свой шанс. У игрока сложились определённые семейные обстоятельства, по причине которых он хотел уехать из России и вернуться в Северную Америку. На руках у Нестерова был контракт от «Лос-Анджелеса», но и его игрок подписывать не спешил.

Всё дело в том, что Нестеров всё-таки надумал и решил остаться в ЦСКА, где мог заработать в разы больше. Хороший контракт москвичи дали Слепышеву, сохранили Окулова. На оставшиеся от расторжения соглашения с Секачем деньги красно-синие смогли уговорить подписаться Науменкова и Шалунова. Укрепили в ЦСКА и легионерские позиции.

После того, как ЦСКА и СКА провернули обмен, москвичи вернули из Северной Америки некогда защитника питерского клуба Егора Рыкова, подписав с ним контракт. По итогам сделки стало понятно, что на Нестерова в ЦСКА вряд ли рассчитывают. Нет ни места в составе (хотя его при желании можно найти), ни, что самое главное, денег под потолком.

Что делать Нестерову? Вариантов несколько. Ждать минимального предложения от ЦСКА (но вряд ли Никита на него согласится), ставить агентам задачу и договариваться об обмене прав в другой клуб, подписываться в Европе или НХЛ. Ситуация непростая, а сам хоккеист пока тренируется по индивидуальной программе.

Свои подоплёки есть и у другого топового российского защитника, двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова.

Куда дальше? Топ российских игроков без контрактов в КХЛ У кого-то остался последний шанс, но есть и те, кто может отправиться в НХЛ.

Войнов хочет вернуться за океан

В своё время Войнов сделал отличную карьеру в НХЛ: блистал в составе «Лос-Анджелеса», выигрывал титулы. Далее случилась памятная и очень неприятная история с домашним насилием, после которой россиянина забанили в Северной Америке, а игрок добровольно покинул территорию США и вернулся в Россию.

На родине Вячеслав успел стать олимпийским чемпионом, завоевать Кубок Гагарина со СКА, но мыслями Слава по-прежнему находился в Америке. Все свои деньги защитник давно заработал, иначе бы он продлил закончившийся контракт с «Авангардом» и продолжил бы получать хорошую зарплату.

Однако, повторимся, Войнов хочет вернуться в США и перевезти туда всю свою семью. В частности, детей, которые привыкли учиться в американской школе. Да и снова реализовать и попробовать себя в лучшей хоккейной лиге мира Слава по-прежнему не прочь.

Вячеслав Войнов в «Лос-Анджелесе» Фото: Harry How/Getty Images

Вот только и здесь есть загвоздка. В случае, если какой-то из клубов НХЛ всё же даст хоккеисту контракт, Войнову придётся отбыть 41 (!) матч дисквалификации, то бишь ровно половину полноценного регулярного чемпионата. Захочет ли какая-то из команд подписывать соглашение с Вячеславом и брать на себя такие риски? Большой вопрос. Легче найти более простое решение.

В случае, если Войнов так и не трудоустроится в Северной Америке, он на 90% продолжит карьеру в «Спартаке». Во-первых, это Москва. Мегаполис и развитость региона – важнейший фактор для семьи хоккеиста. Во-вторых, «Спартаком» руководит Олег Знарок. Тренер, который прекрасно знает Славу и которым комфортно работать самому защитнику. Поговаривают, что устная договорённость между Вячеславом и клубом уже существует, но Войнов никуда не торопится и продолжает ждать.

Собственно говоря, делать резких движений в сложившейся ситуации нет никакого смысла. И Нестеров, и Войнов найдут себе новые команды, так как в профессионализме этих людей никто не сомневается. Другое дело, как скоро это произойдёт?