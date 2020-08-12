Матч «Тампа» — «Коламбус» шёл больше 6 часов! Рекорды лиги падали один за другим!

151 бросок и 150 минут чистого игрового времени — это был четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

Первый матч первого раунда плей-офф – встреча старых соперников. У «Тампы» и «Коламбуса» очень короткая история кубкового противостояния, зато какая яркая! Прошлым апрелем «Блю Джекетс» огорошили весь хоккейный мир, остановив могущественных «молний» и выиграв первую серию в своей истории. В «Тампе» до сих пор должны ощущать горечь того поражения. Они были уверены, что это их год, но их спустили с небес на землю.

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«Коламбус» нисколько не боится «Тампу». Им неважно, что летом они потеряли всех суперзвёзд и остались с ровным, но далеко не самым крутым составом. Они уже несколько лет доказывают, что не хотят быть провинциальной командой без особых притязаний, и на протяжении этого сезона успешно доказывали, что система Джона Тортореллы прекрасно обходится без больших имён. Они уже обыгрывали «Тампу», а пару дней назад отправили в отпуск не менее звёздный «Торонто». В общем, у них нет причин пасовать и проявлять излишнее уважение к топ-клубам.



«Тампе» в принципе нечего бояться, в прошлом году у них было только одно слабое звено – излишняя самоуверенность и чувство неуязвимости, но руками «Коламбуса» получилось от этого избавиться. В их составе до сих пор отсутствует Стивен Стэмкос, который до сих пор восстанавливается от операции на мышцах кора, зато раскатка принесла радостную весть – Виктор Хедман, подвернувший ногу в матче с «Филадельфии», вновь в строю. И более того, нога его совершенно не беспокоит.

Матч начался с удаления Алекса Киллорна, который «Коламбус» тут же реализовал. Это их первый гол в большинстве в этом плей-офф, и ему сопутствовала доля везения. Тексье бросал из круга вбрасывания, а Дюбуа обеспечил не только трафик на пятачке, но и отскок от своей руки.

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«Тампа» ответила довольно быстро усилиями своего ведущего звена, и тоже с помощью отскока. На сей раз бросал Кучеров, а гол записали на ногу Пойнта. Обе шайбы отражали и ход матча – на пятачки пробраться было непросто, разрывающие передачи не проходили, оставалось только угрожать воротам с периметра, надеяться на рикошеты и добивания и ждать своего шанса.

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Провалов в обороне не было, хотя пару раз и «Коламбус», и «Тампа» сумели организовать опасные контратаки, но Василевский и Корписало с ними прекрасно справлялись. Но в начале рядовая ситуация обернулась чумовым сейвом Василевского – Робинсон забросил шайбу в зону, и Андрей привычно пошёл за лицевую линию, чтобы её подхватить. Но шайба сделала сумасшедший отскок от борта прямо на пятачок, куда уже мчался расторопный Робинсон! Не зря Василевского прозвали в «Тампе» Большим Котом – нужны были кошачьи рефлексы, чтобы в мгновение ока переместиться обратно в ворота, оценить ситуацию и броситься на бросок. В столкновении с Робинсоном Василевский даже разбил рот, но не всё обошлось – кровь быстро остановили, и игра продолжилась.

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В игре выжидания ошибок и малейших шансов удача вновь улыбнулась «Коламбусу» на последней минуте второго периода. Оливер Бьёркстранд зарядил от борта, а Лиам Фуди закрывал обзор Василевскому. По-другому его не пробить, он спокойно берёт всё, что видит.

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Наверное, можно было получить флэшбек прошлогодней серии, но эта «Тампа» не разваливается от одной пробоины, пусть и в раздевалку. В подтверждение своих серьёзных намерений «молнии» забили в первой же смене после перерыва, превратив возможный проброс в гол. Вообще-то Корписало забил сам себе, но он в это время лежал на льду, не видел шайбу и не контролировал ситуацию.

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Секунды и минуты тикали, и команды заиграли так, словно не хотели уходить в овертайм. О, если бы они знали, чем это закончится и что следующий гол мы увидим через шесть с половиной часов после стартового вбрасывания, после литров выпитого кофе и бесчисленных голевых моментов, которые разбивались о стены Корписало и Василевского.

Один период сменялся другим – сначала пал рекорд «Коламбуса» по продолжительности игры, затем рекорд Бобровского по количеству сейвов за один матч в «Блю Джекетс», затем рекорд «Тампы» по продолжительности. Вот закончился матч «Далласа» с «Калгари», который начался на два с половиной часа позже (если что, «огоньки» выиграли). Вот Корписало, который не Корписало уже, а железобетонный бог ворот, установил рекорд НХЛ по количеству сейвов, а затем «молнии» побили рекорд лиги по количеству бросков.

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Казалось, этот матч не закончится никогда. Зрители нервно шутили, шутила даже НХЛ, написав на экранах на арене «Всё ещё овертайм». Уже перенесли на следующий день матч «Бостона» с «Каролиной», а Пол Биссонетт в «твиттере» иронизировал о том, что пора игрокам выдавать русский газ.

Когда Брэйден Пойнт поставил долгожданную точку, шла середина пятого овертайма, и рекорды лиги падали один за другим. Этот матч стал четвёртым по продолжительности в истории НХЛ. На двоих команды нанесли 151 бросок в створ — это тоже рекорд лиги. Сет Джонс отпахал на площадке больше 65 минут, побив рекорд Сергея Зубова.

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