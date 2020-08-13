Как будет забивать Овечкин? «Айлендерс» травмировали его оруженосца Бекстрёма

Низкая результативность лучшего снайпера регулярного чемпионата Александра Овечкина во время матчей кругового турнира сеяных привлекла внимание болельщиков. Многие призывали не слишком акцентировать на этом внимание, поскольку эти игры не имели особенно важного значения, а больше были вкатывающими. Однако в первой же встрече настоящего плей-офф случилось то, что может серьёзно изменить расклад сил в паре «Вашингтона» и «Айлендерс».



Наставник «островитян» Барри Тротц лучше других знает, насколько ценен для «Кэпиталз» верный оруженосец Овечкина Никлас Бекстрём, какую пользу он приносит для команды и как его потеря может сказаться на взаимодействии ведущего звена. Конечно, Тротц не посылал своего форварда Андерса Ли «за головой» шведа, но вышло так, что Бекстрём не доиграл даже первый период.



Жёсткий силовой приём Ли выглядел запоздалым, а хуже того, был нанесён со «слепой» стороны, когда Никлас отвернулся. К моменту контакта с соперником Бекстрём уже успел избавиться от шайбы, поэтому драка, которую затеял Том Уилсон, была оправдана.

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После инцидента Бекстрём вышел ещё на одну смену, но на второй и третий периоды на площадке не появлялся. Для болельщиков «Вашингтона» это является приличным поводом для беспокойства, поскольку во время кругового турнира у шведа уже были проблемы со здоровьем. В отсутствие Бекстрёма главный снайпер «столичных» Александр Овечкин рискует всё больше погрузиться в трясину «островитянской» обороны — благо, слабые места в игре россиянина Тротцу также хорошо известны.

Овечкин и Холтби сгубили «Вашингтон». Непростительная ошибка в решающий момент матча «Айлендерс» отыгрались с 0:2, а победный гол забили в меньшинстве.

«Лично мне это показалось очень грязным. Никлас уже избавился от шайбы, вся игра шла на другом отрезке льда, — поделился впечатлением защитник «Вашингтона» Джон «Норрис» Карлсон. — Лично я всегда чувствую влияние Бекстрёма на нашу игру, его присутствие просто ощущается, даже если его не видишь. Бекстрёма нечасто бьют. Думаю, он один из самых умных и техничных хоккеистов в лиге».



С партнёром согласился и нападающий Ти Джей Оши. «Тот фрагмент, который я успел посмотреть, мне не понравился. Приём выглядел запоздалым. Там ведь даже шайбы и близко не было. Трудно видеть, что такой лидер, как Бекстрём, получает травму в результате такой грязной и подлой игры. Мы не можем на это повлиять, но и Карлсон, и Уилсон проделали хорошую работу. Надеюсь, что те люди, которые это рассматривают, поступят правильно», — намекнул Оши на работу дисциплинарного комитета.



Наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден назвал приём Андерса Ли запоздалым и «хищным». При этом, согласно правилам, никакой информации о степени серьёзности травмы Бекстрёма он не раскрыл.



За свои «художества» Ли получил две минуты штрафа, поскольку атаковал игрока, не владевшего шайбой, но этим санкции арбитров и ограничились. А Барри Тротц, как это принято в таких случаях, был категорически не согласен с оценками бывших подопечных.



Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020



«Андерс просто играл в хоккей, это был хоккейный приём. Я не знаю, травмирован Никлас или нет. Андерс — жёсткий игрок, сильный парень, на его силовой приём отреагировали. Уилсон с ним подрался, и, наверное, на этом всё закончилось. Посмотрим», — заявил Тротц.



В отсутствие Бекстрёма в центр первого звена переместился Евгений Кузнецов, но если швед не восстановится ко второй игре, то центральная линия «Вашингтона» будет зиять дырами, поскольку центр третьей тройки Ларс Эллер недавно покинул «пузырь», так как его супруга родила ребёнка. Центром третьего звена, где играет Ковальчук, стал Трэвис Бойд, которому, вероятно, теперь тоже предстоит «подняться» по вертикали звеньев во второе сочетание. На результативность Александра Овечкина, который пока не демонстрирует былой голевой прыти, да и на игру нападения «Вашингтона» в целом всё это может оказать самое негативное влияние.



Стоит добавить, что четыре года назад команды уже были в аналогичной ситуации. Тогда пострадавшими были «островитяне», которые потеряли из-за травмы защитника Любомира Вишнёвски, которого тот же Том Уилсон «вогнал» в борт.