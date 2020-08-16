«Его реакция достойна Оскара». Как Михайлов получил по рёбрам от тафгая «Бостона»

В СССР знали, что канадцы играют грубо, а когда на кону стоит победа в целой серии, то тем более. 8 января 1976 года решалась судьба первой клубной Суперсерии – ЦСКА играл с «Бостоном». В воротах армейцев блистал Владислав Третьяк, в первой тройке нападения – Харламов, Михайлов и Мальцев, который заменил травмированного Владимира Петрова.

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Несмотря на то, что уже прошли две Суперсерии на уровне сборных СССР и Канады, североамериканцы не переставали удивляться кружевному советскому хоккею и несгибаемости соперников. «Даже если бы мы показали свою лучшую игру, не думаю, что мы смогли бы их победить», — говорил нападающий «Рейнджерс» Стив Викерс после первого матча серии (ЦСКА выиграл его 7:3). «Похоже, они вообще ничего не чувствуют. Если бы меня били так, как мы били их, я бы просто ползал по льду», — недоумевал защитник «Рейнджерс» Рон Грешнер.



Армейцев били жёстко, и матч с «Бостоном» не был исключением – не зря «Брюинз» называли «большими плохими мишками», они могли задавить кого угодно, а лучше всех в этом преуспевал Уэйн Кэшмен – главный тафгай и силовик команды. Во втором периоде Кэшмен вышел из себя после второго гола Харламова, который вывел ЦСКА вперёд, и со всей силы врезал клюшкой по рёбрам празднующему гол Михайлову.

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Надо отметить, что прямо перед голом Михайлов боролся с вратарём «Бостона» Жюлем Жильбером. Голкипер потерял клюшку и позицию, и в итоге оказался не готов к броску Харламова. Грязную игру Кэшмена это, конечно, не оправдывает, но он попытался себя обелить, а заодно обвинил нашего нападающего в излишней артистичности: «Михайлов проехался по вратарской площади, держал нашего вратаря, ударил его, сидел на нём, выбил у него клюшку из рук, а судья не свистнул две минуты. Своего вратаря надо защищать. Я ударил в ответ, Михайлов упал. Он хотел, чтобы мне дали две минуты, и показал хорошее актёрское мастерство», — поведал свою версию Кэшмен после игры.

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«Матч в Бостоне решал судьбу клубной Суперсерии-1975/1976. Если мы побеждали, НХЛ проигрывала серию. Во втором периоде Саша Мальцев забил гол, я находился за воротами. Как вдруг в глазах потемнело. Очнулся, когда надо мной склонился Валерка Васильев: «Петрович, ты что разлёгся, вставай, а то Танька увидит и разнервничается. Моей жене Татьяне волноваться нельзя, она на сносях была. Кое-как встал, хотя спина ныла. Рассказали, что канадец Кэшмен со всей силы засветил мне сзади клюшкой. ЦСКА выиграл 5:2, и вскоре у нас родился сын Егор», — вспоминал Михайлов.

«Реакция Михайлова была достойна Оскара»

Надо отметить, что запугивание не помогло – несмотря на жёсткую игру и постоянное давление на ворота Третьяка, армейцы ответили на грязные действия победой со счётом 5:2. Тренер ЦСКА Константин Локтев на пресс-конференции был довольно сдержан: «На мой взгляд, игра не была слишком грубой. Что касается поведения Кэшмена, то ему совсем не обязательно было распускать руки. Канадцы слишком часто используют свои кулаки, русским это не нравится. Это не часть игры».



«Они заставили меня поверить в них, не знаю, как кто-то сможет обыграть их на Олимпиаде. Я был очень впечатлён их мощью. У них сильные руки, они делают шедевральные передачи, у них экстраординарный вратарь. Они легко могли нанести ещё 12 отличных бросков, но всегда разыгрывали до верного. Они проделали великолепную работу и обыграли нас», — восхищался главный тренер «Бостона» Дон Черри.

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Но он не был бы Доном Черри, если бы не добавил ложку дёгтя в свою речь. «Я спросил Кэшмена, зачем он это сделал, ведь мы хотели воздержаться от такого поведения. Он ответил, что русский игрок свалил его с ног и ударил клюшкой по рукам. Думаю, реакция Михайлова была достойна Оскара».



После драки кулаками не машут, но в НХЛ решили, что это не про них. ЦСКА оставалось сыграть ещё один, уже ничего не значащий для турнирного положения матч с «Филадельфией». Там дело вообще дошло до скандала – после грязного удара Эда ван Импа, который вырубил Валерия Харламова, Локтев в знак протеста увёл команду в раздевалку.