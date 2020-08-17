Каменева и Тренина сватают в СКА. У Питера не хватит на россиян денег

Контракты нападающего «Колорадо» Владислава Каменева и форварда «Нэшвилла» Якова Тренина с их командами заканчиваются после нынешнего сезона.

В КХЛ права на Каменева принадлежали «Магнитке», на Тренина – «Трактору». Однако летом в результате крупного обмена владельцем прав на обоих хоккеистов стал СКА. Сделка вышла удачной для всех сторон. Челябинск получил много молодых хоккеистов в свою систему, а Тренин всё равно не хотел подписывать контракт с уральским клубом, хотя «Трактор» открыто проявлял заинтересованность в Якове. «Металлург» в свою очередь получил права на Николая Прохоркина, заключив с ним двухлетнее соглашение.



Ещё относительно недавно оба хоккеиста твёрдо намеревались продолжить выступление в Северной Америке. Но далеко не факт, что Каменеву и Тренину (в случае подписания новых контрактов) удалось бы твёрдо закрепиться в основных составах своих команд. Не стоит исключать вариант, при котором обоих отправили бы в АХЛ.

Крупные обмены — хит межсезонья в КХЛ. Больше всех активничают СКА и «Магнитка» Питер продолжает собирать молодёжь по всей стране, а уральцы хотят выиграть здесь и сейчас.

«Я много разговаривал с Каменевым. Мы всегда были с ним на связи, переживали за его здоровье, когда он заболел, наш командный доктор очень активно участвовал в процессе восстановления. Влад серьёзно настроен проявить себя в НХЛ, он моложе, он хочет добиться максимального результата за океаном. Нам же можно сидеть с его правами и говорить всем о том, что они у нас есть. Но когда есть понимание, что парень не вернётся, что он будет играть там, то нам можно только радоваться самому факту наличия прав. Но эти права к задачам команды не пришьёшь. Надо кому-то выходить на лёд и решать реальные задачи здесь, в КХЛ», — сказал вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков.



Тренин же и вовсе заявил, что про свой обмен из «Трактора» в СКА узнал из Интернета, а сам он хочет играть в НХЛ.



Но было бы странно, если бы Питер просто так, без каких-либо надежд и перспектив приобрёл права на двух российских игроков. Разумеется, в СКА начали общаться с представителями нападающих. По всей видимости, дело сдвинулось с мёртвой точки и приезд Каменева и Тренина в город на Неве уже не видится чем-то нереальным. В прессе начали муссировать возможный переход хоккеистов в СКА. Якобы даже есть устные договорённости о сотрудничестве.

СКА собирает молодых. На кого из россиян в Северной Америке обменяли права клубы КХЛ Пока это может выглядеть ерундой, но уже совсем скоро молодёжь готова будет стать реальной силой.

Возможны ли эти сделки, учитывая тот факт, что в КХЛ с сезона-2020/2021 введён жёсткий потолок зарплат? Да, но в таком случае без очередной чистки состава «армейцам» никак не обойтись. Платёжка СКА забита практически под завязку, а денег сразу на двух пусть и не супердорогих, но недешёвых хоккеистов у команды Валерия Брагина просто нет. Нужно либо проворачивать хитрые схемы, либо отказываться от одного-двух игроков. Например, отправлять в «Витязь», «Амур» или ХК «Сочи» центрального нападающего Швеца-Рогового, ведь с возможным приходом Каменева у СКА будет явный перебор центров.



Собственно говоря, именно жёсткий потолок зарплат стал одной из главных причин того, что в СКА не перебрался Найджел Доус. Да, имея казахстанский паспорт североамериканец не является легионером в КХЛ, но это не игрок сборной России. Для философии и курса СКА этот вопрос важен. И если сейчас какую-то лазейку для Каменева и Тренина найти ещё можно, то при Доусе её бы точно не было.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Нужны ли Влад и Яков СКА и способны ли они принести пользу клубу из Санкт-Петербурга? Безусловно. В НХЛ карьера обоих складывается тяжело. 23-летний Тренин с трудом пробивался в основной состав «Нэшвилла», по большей части выступая за «Милуоки Эдмиралс» (32 игры, 35, 20+15 очков, «+16» показатель полезности). В СКА этот игрок точно не затеряется. Он и забить может, и сыграть жёстко.

24-летний Каменев выступал за «Колорадо» (38 игр, 8, 1+7 очков, «-2» показатель полезности). В КХЛ Влад бы мог выйти на ведущие роли, а в НХЛ ему не всегда хватает скорости. В том числе отсюда и регулярные травмы, которые мучили россиянина на протяжении всей карьеры. В конце мая форвард переболел пневмонией, а затем не попал в заявку «Колорадо» на доигровку сезона и матчи плей-офф.



В случае перехода в СКА для Каменева и Тренина могут открыться двери в сборную России. Это тоже неплохой стимул, особенно учитывая теоретическую возможность сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. В общем, предпосылки для перехода обоих игроков в «армейский» клуб имеются, но каждая сделка теперь будет стоить СКА слишком дорого. Пойдут ли питерцы на вынужденные потери и передумают ли Каменев и Тренин возвращаться в Северную Америку? Ведь следующий сезон НХЛ начнётся не раньше 1 декабря, а с АХЛ и вовсе ничего непонятно.