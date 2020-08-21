«Сейчас Кубок Стэнли дальше, чем когда-либо». Что пишут в Америке о провалах «Вашингтона»

Вылет «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли-2020 от команды своего бывшего тренера не мог не вызвать бурную реакцию за океаном. Но тотального «выноса» Овечкину и компании пока никто не устроил.

«Это была тихая месть Тротца»

«Вся магия «Вашингтона» ушла. Вся энергия, когда наэлектризованной июньской ночью 2018 года в Вегасе они взяли свой первый в истории клуба Кубок Стэнли, а потом начал купаться в фонтанах — это ушло. Наблюдая за ветеранским костяком команды, которая в четверг вечером покидала «пузырь», стоит задаться вопросом — а есть ли у «Кэпиталз» ещё одна возможность совершить глубокий «забег» в плей-офф? Если они это сделают, то состав команды вряд ли будет напоминать тот, что мы видели последний месяц в матчах в Торонто.

Ковальчук сыграл последний матч за «Вашингтон»? Почему он провалился в плей-офф Ноль голов и всего один бросок. В серии с «Айлендерс» Илья превратился в невидимку.

Безусловно, Барри Тротц и его дисциплинированные «островитяне» заслуживают большой похвалы за то, что играли друг за друга и быстро вывели соперника из строя. Их место в следующем раунде выглядит абсолютно законным. Тем не менее, «столичные», если не брать в расчёт 40 минут матча номер четыре, выглядели тенью самих себя. А человек, который выиграл эту серию, совсем не призрак. Это была тихая месть Тротца, который продолжает свой кубковый путь, в то время как клуб, который дал ему уйти, второй год выбывает в первом раунде. И это после четырёхлетней работы в «Вашингтоне», где Тротц каждую весну выигрывал хотя бы один раунд, а в 2018-м достиг наивысшей точки. Через два года после той великолепной ночи в Вегасе он говорит, что странность тренировок против своей бывшей команды постепенно исчезает, однако счастливые воспоминания, которые тренер разделяет с Овечкиным, Бекстрёмом и Холтби, неизгладимы. Даже когда он пожимал руки им после окончания серии.

На дворе 2020-й год, и «Вашингтон» будет атакован сложными вопросами. В первую очередь, они касаются Тодда Рирдена, который стал преемником Тротца. Будет ли он тренировать в следующем году? У Рирдена было преимущество в обеих сериях плей-офф, которые он проиграл за два года, и каждый раз он уступал более сильному мотиватору. Конечно, есть оправдания: травма Бекстрёма, отсутствие Самсонова, нехарактерные «-10» у Карлсона, 41 малый штраф за 8 матчей.

Аренда Ковальчука не оправдалась: он сделал лишь одну голевую передачу в восьми матчах и стоил генеральному менеджеру Брайану Маклеллану выбор в третьем раунде драфта. Врана остался с полным нулём. Средний возраст у «Вашингтона» — второй в конференции после «Бостона», 29 лет. История говорит нам, что «Кэпиталз» находится на пределе своей успешной траектории, как это было с «Чикаго» и «Лос-Анджелесом», — отметил обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

«Поражение показало уязвимость «Вашингтона». Хоккеисты «Кэпиталз» считались фаворитами в этой серии, в регулярном чемпионате они набрали на 10 очков больше, чем «Айлендерс». «Столичные» были второй лучшей атакующей командой в регулярке, забивая по 3,42 гола за матч, но в восьми матчах плей-офф они забрасывали только 1,63 шайбы за встречу. Тодд Рирден сменил Тротца на посту наставника и дважды проиграл в первом раунде», — констатировал Грег Вышински из ESPN.

«А теперь — гольф!», — саркастически подмечают авторы фанатского блога Japers Rink.

«Что же делать с Рирденом?»

«Два появления команды в плей-офф после триумфа в Кубке Стэнли-2018 были ужасны. Они не похожи на те захватывающие дух катастрофы, которые «Вашингтон» терпел раньше, потому что там всё было очень близко. Сейчас всё стало хуже, потому что «столичные» вылетели почти без стона, а победа в Кубке Стэнли двухлетней давности кажется каким-то далёким воспоминанием. «Островитяне» задушили «Кэпиталз» и теперь находятся на подъёме. Означает ли это всё, что «Вашингтон» действительно упал, или беспрецедентные обстоятельства — коронавирус, странное продолжение после многомесячного простоя — искажают оценки?

Придёт время, когда упоминание 2018 года перестанет быть актуальным. И похоже, что это время уже наступает. Думаю, что любой здравомыслящий болельщик согласился бы на победу в Кубке Стэнли при условии вылета в первом раунде в два последующих сезона. Но теперь, похоже, нужно оплачивать счёт. От прошлогоднего поражения «Каролине» было ещё легко избавиться, потому что Кубок был ещё свеж в памяти. Теперь это сделать сложнее, потому что не обнадёживает движение франшизы, а Барри Тротц теперь хмурится за скамейкой «Айлендерс».

Если в Торонто «Вашингтон» показал свой настоящий уровень, то он максимально далёк от Кубка Стэнли, начиная с 2014 года, когда команда не попала в плей-офф. Нужно думать о ядре, костяке команды, и все такие разговоры начинаются с Александра Овечкина. Он был единственным, кто забивал в равных составах, в следующем месяце ему исполнится 35 лет. Он научил нас не сомневаться в нём, так что тут следует проявить осторожность. Но в какой-то момент уже нельзя будет ожидать, что он станет лучшим снайпером сезона.

Это будет интересное межсезонье. И даже просто интересная следующая неделя, особенно для генерального менеджера Брайана Маклеллана. Он должен решить, что делать с Рирденом. Он должен решить, кого отправить на драфт расширения в Сиэтл, что ещё сильнее может истончить костяк команды. Несмотря на все придирки к Рирдену, ветераны команды имеют чемпионскую родословную, у них должна быть определённая степень самоконтроля. Как могли их матчи против «Айлендерс» быть такими неровными и временами скучными? Кубок Стэнли нельзя отобрать. Но сейчас он кажется куда более далёким, чем когда-либо», — считает обозреватель Washington Post Барри Сврлюга.

«Это был тяжёлый и странный год». Как Овечкин объяснил фиаско «Вашингтона» Что говорили после вылета «Кэпиталз» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Плей-офф для команды закончился, он был относительно коротким. Тренерское противостояние завершилось очевидно: Тротц полностью переиграл Рирдена, команда которого так и не смогла приспособиться к сопернику. Никакие корректировки ни к чему не приводили, «островитяне» выглядели хорошо подготовленными на каждом этапе. В серии забивали только три игрока «Вашингтона» и был лишь один Овечкин, который забивал в равных составах. Сравните это с десятью хоккеистами «Айлендерс», и вы поймёте, почему их трудно было обыграть.

Никто из нижней шестёрки форвардов «Вашингтона» не забил ни одного гола, в том числе и Илья Ковальчук, которого команда приобретала в расчёте на его результативность», — отметил обозреватель NBC Sports Джей Риган.

«Серия была катастрофой. Четвёртый матч был волшебным, но эфемерным. Это была лишь одна весёлая ночь, но грустный чемпионат. «Кэпиталз» необходимо вносить коррективы, и сейчас самое время думать об этом всерьёз. Уверен, что когда в следующий раз мы будем обсуждать матчи «Вашингтона», в составе не будет Брэйдена Холтби. Несмотря на несколько отдельных всплесков, у команды не было энергии. Её взяли в тиски, окружили парни Тротца», — резюмировал Питер Хэссет из Russian Machine Never Breaks.