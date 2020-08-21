Ковальчук сыграл последний матч за «Вашингтон»? Почему он провалился в плей-офф

Илья Ковальчук перед дедлайном очень хотел оказаться в «Вашингтоне», чтобы получить возможность биться за Кубок Стэнли. «Столичные» видели в нём опытного бойца, который должен стать ещё одним мощным оружием в большинстве и увеличить глубину атаки.
Как хорошо всё начиналось – зимой все взахлёб говорили о русской пятёрке «Вашингтона», о том, как дружба Ови и Кови подстегнёт всю команду, представляли, как они будут сметать соперников в плей-офф, но этот роман был недолгим – «кэпс» вылетели в первом раунде, а Илья превратился в невидимку.
У провала Ковальчука в плей-офф разные причины. Центральная линия «Вашингтона» просела после того, как Никлас Бекстрём получил травму, и Ковальчук вместо Ларса Эллера выходил на лёд либо с Ником Даудом, либо с Брайаном Пино, с которыми сложно было найти химию – всё-таки они с Ковальчуком игроки разного плана и мастерства.
Ковальчук, тем не менее, играл и в большинстве и периодически оказывался на льду вместе с Кузнецовым (пожалуй, только с этим центром были заметны проблески осмысленной игры), а когда Бекстрём вернулся в состав на решающий матч, то тренер определил его в звено к россиянину, но и это не сыграло особой роли.
И ладно бы Ковальчук просто не набирал очков – бывает же такое, что не везёт. Но он выглядел настолько инертно, что иногда приходилось просто напоминать себе, что в «Вашингтоне» играет 17-й номер и выискивать его на площадке.
3 матча в групповом раунде — 1 (0+1) очко, «+2», 4 броска, 14.30 минут за игру
5 матчей в первом раунде – 0 очков, «-1», 1 бросок, 12 минут за игру
Ковальчук всегда был известен своей страстью и огромным желанием бороться до конца, но в этом плей-офф всего этого не было. Впрочем, не стоит валить всё на одного Илью – весь «Вашингтон» провалился, и последний матч тому подтверждение. «Столичные» смогли настроиться только на четвёртую игру, а в пятой эмоции снова потухли, так и не успев разгореться в настоящий пожар. «Наша команда слишком долго не могла морально и физически найти свою игру», — сказал главный тренер команды Тодд Рирден, не выделяя никого по отдельности.
Возможно, Ковальчуку недостаточно быть просто «группой поддержки», ведь он всегда и везде был лидером, человеком, на которого полагаются, от которого ждут, что он будет решать исход матчей. Об этом перед первым раундом говорил и его бывший тренер Питер Дебур, который сейчас работает в «Вегасе»: «Я тренировал Ягра, когда ему было 40, Кови – такой же «моторчик». Когда мы вместе работали в «Нью-Джерси», он играл по 24 минуты за матч, больше всех в лиге среди нападающих, и мы рассчитывали на него в любой ситуации».
Вспомните, как Илья ожил в «Монреале», играя в ведущих звеньях. Набирал очки, радовался больше всех в команде, забивал, буквально горел игрой. Поразительный контраст с «Лос-Анджелесом», где к нему относились как к балласту.
Илья понимал, что в «Вашингтоне» он будет не на первых ролях, но к новому статусу ветерана в третьем звене, похоже, так и не привык. И можно почти наверняка говорить, что он сыграл свой последний матч за «Вашингтон». Его изначально брали только под плей-офф, и трудно представить, что клуб захочет сохранить возрастного нападающего, который в кубковых встречах присутствовал на льду только формально.
Ирония судьбы в том, что в «Монреале» у Ковальчука наверняка был бы и статус лидера, и игровое время, и достойные партнёры. Меж тем «Канадиенс», которые в обычной ситуации даже не попали бы в плей-офф, уже выбили «Питтсбург», пышут энергией и сейчас отчаянно бьются с «Филадельфией» в первом раунде. Вполне возможно, там, среди амбициозной молодёжи, запал Ковальчука никуда бы не пропал? Сейчас остаётся только гадать.
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