«Вашингтон» впустую потратил два года Овечкина. Теперь клуб должен сильно поменяться

Вылет от «Каролины» в прошлом году можно было списать на усталость после чемпионского сезона. Второе поражение подряд в первом раунде обнажило проблемы, которые всё это время отчасти маскировались неудержимым Александром Овечкиным, феноменальным дебютом Ильи Самсонова и сумасшедшими камбэками.

«Вашингтон» уже никак не походит на свою чемпионскую версию, и чтобы впустую не тратить ещё один год Александра Овечкина, пока он всё ещё на пике своих возможностей, настало время меняться.

Разгром и провал «Вашингтона». Команда Овечкина безвольно вылетела из Кубка Стэнли «Они забили, а мы — нет». «Вашингтон» второй год подряд вылетел в первом раунде.

Главный тренер

Ворох проблем накопился во всех аспектах, но начинать перемены надо с главного тренера Тодда Рирдена. Два года назад в «Кэпиталз» решили сэкономить на новом контракте Барри Тротца, посчитав, что его помощник прекрасно справится сам. Но Тротц с «Айлендерс» второй год подряд выходит во второй раунд, а Рирден оказался не способен заставлять игроков выжимать максимум.

Два года подряд он проигрывает тренерскую дуэль в плей-офф, два года подряд его «Вашингтон» уничтожали в равных составах, два года подряд его команда стреляет себе в ногу, хватая одно недисциплинированное удаление за другим.

Рирден и сам понимает, что его дни в «Вашингтоне», вероятнее всего, сочтены, тем более без работы сейчас сидит немало именитых специалистов (например, Жерар Галлан и Питер Лавиолетт). Будем надеяться, руководство «столичных» понимает, что тренерский штаб необходимо менять.

Тодд Рирден ответил на вопрос о своём будущем в «Вашингтоне» после вылета из плей-офф

Вратарь

Брэйден Холтби верой и правдой служил «Вашингтону» всю карьеру, его сейвище во втором матче финала Кубка Стэнли вошёл в историю клуба как один из ключевых моментов чемпионского сезона, но пришло время уступить дорогу Илье Самсонову.

Холтби последние пару лет играет менее стабильно, и если бы не глупая травма Самсонова, то этот плей-офф начинал бы точно не он. Но он ещё относительно молод и может получить жирный контракт в другом клубе. У «Вашингтона» на него банально не будет денег, к тому же Самсонов доказал, что готов к роли первого номера.

В пару к нему нужен опытный вратарь на подстраховку, который в случае форс-мажора справится с большой нагрузкой. Таких на свободном рынке будет немало, среди прочих — Томас Грайсс, Брайан Эллиотт или Кэм Тальбо.

Защита

Понятно, что часть проблем в обороне лежит на плечах Рирдена, но линия защиты «Кэпиталз» всё равно нуждается в пересмотре. На контрактах на следующий сезон находятся четыре игрока – Карлсон, Орлов, Йенсен и Кемпны.

Первым трём, пожалуй, не надо беспокоиться о своём будущем. Джон Карлсон в серии с «Айлендерс» не был похож на номинанта на «Норрис Трофи» и заработал «-10», но скорее всего это последствие травмы. Да и в целом, несмотря на все огрехи, он продолжает оставаться основным защитником команды, и может не беспокоиться о своём будущем. То же самое касается Дмитрия Орлова, который, пусть и не всегда идеален, но расцветает при хорошем тренере. Йенсен подписан на долгий срок за небольшие деньги и по плей-офф к нему не было особых претензий.

Кемпны – самый вероятный кандидат на обмен, пока он представляет хоть какую-то ценность. В чемпионском плей-офф он выходил в паре с Джоном Карлсоном, два года спустя был посажен в запас после двух матчей серии. Радко Гудас, вероятно, тоже не останется в команде, по крайней мере, сам он считает именно так.

«Вашингтон» хотел бы продлить контракт с Бренданом Диллоном, и в случае обмена Кемпны денег на него точно должно хватить, но есть смысл не торопиться и повыбирать среди свободных агентов. За те же деньги можно подписать Джоэля Эдмундсона или, если повезёт, Зага Богосяна. На остальные вакантные места пора привлекать молодёжь, которая должна добавить скорости неповоротливой обороне – это Мартин Фегервары, Йонас Зигенталер и Александр Алексеев.

«Сейчас Кубок Стэнли дальше, чем когда-либо». Что пишут в Америке о провалах «Вашингтона» Американская пресса задаёт «столичным» жёсткие вопросы.

Нападение

Почти все нападающие первых двух звеньев подписаны на долгосрочные контракты. Соглашение Овечкина истекает через год, но это же Овечкин – главная звезда и спаситель «столичных», будет полным абсурдом думать, что контракт с ним не будет продлён.

Более того, к первым двум звеньям, по сути, нет особых претензий. Овечкин забил половину голов команды в серии, ещё по два гола – на счету Кузнецова и Оши. Уилсон был не эффективен, но это ценный актив, который способен генерировать не только голы и передачи, но и устрашать соперника всеми доступными способами (кулаками и силовыми). Главное беспокойство – возраст – Овечкину, Бекстрёму и Оши уже за 30, и времени на ещё один Кубок у них осталось не то чтобы очень много.

Есть сомнения насчёт Якуба Враны, который второй плей-офф подряд откатал по нулям, а в этом году запомнился эпичным промахом в овертайме третьего матча. Возможно, ему дадут ещё один шанс или обменяют по ходу сезона.

Платёжка «Вашингтона» на сезон-2020/2021 — $ 71,105 млн

Свободные деньги: $ 10,394 млн

Вратари на контракте: Самсонов

Защитники на контракте: Карлсон, Орлов, Йенсен, Кемпны

Нападающие на контракте: Овечкин, Кузнецов, Бекстрём, Оши, Уилсон, Эллер, Врана, Хагелин, Паник, Хэтэуэй, Дауд

ОСА: н. Бойд, з. Зигенталер

НСА: н. Ковальчук, з. Гудас, з. Диллон, в. Холтби

Но если смотреть глубже и начать сравнивать чемпионские нижние звенья «Вашингтона» с нынешними, то разница очевидна. В 2018-м Бураковски – Эллер – Коннолли и Стивенсон – Бигл — Смит-Пелли выжигали под собой землю и забивали важнейшие голы в матчах и целых сериях. Сегодня из того состава остался один Ларс Эллер, который до сих пор является идеальным центром третьего звена, а новые приобретения оказались бесполезными.

Эксперимент с Ковальчуком можно считать проваленным – в системе «Вашингтона» (если она была в этом плей-офф) он совсем потерялся. В общем, он и не говорил, что хочет остаться в столице США надолго.

Дауду – 30, Хагелину – 31, Панику – 29, Хэтеуэю – 28. Средний возраст «Вашингтона» 29 лет, старше них во всей лиге только «Даллас». Команде надо срочно молодеть, чтобы оставаться конкурентноспособной, особенно теперь, когда в дивизионе Метрополитан набирают ход «Каролина» и «Коламбус», расправила плечи «Филадельфия», в «Айлендерс» заправляет злой гений «Вашингтона» Тротц, а «Рейнджерс» планируют обрести настоящую силу в ближайшем будущем.

И раз в топ-6, несмотря на возраст, на ближайшие пару лет всё в порядке, молодеть надо в нижних звеньях. В системе «столичных» есть несколько нападающих, которые могут внести свежую струю – Даниэль Спронг, Коннор Макмайкл, Шейн Герсич. Надо избавляться как минимум от части балласта (Паник, Дауд, Хэтэуэй), искать выгодные обмен и рыться на рынке в поисках добротных и не слишком дорогих энергичных нападающих.