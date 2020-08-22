«Вашингтон» впустую потратил два года Овечкина. Теперь клуб должен сильно поменяться

Вылет от «Каролины» в прошлом году можно было списать на усталость после чемпионского сезона. Второе поражение подряд в первом раунде обнажило проблемы, которые всё это время отчасти маскировались неудержимым Александром Овечкиным, феноменальным дебютом Ильи Самсонова и сумасшедшими камбэками.
«Вашингтон» уже никак не походит на свою чемпионскую версию, и чтобы впустую не тратить ещё один год Александра Овечкина, пока он всё ещё на пике своих возможностей, настало время меняться.
Главный тренер
Ворох проблем накопился во всех аспектах, но начинать перемены надо с главного тренера Тодда Рирдена. Два года назад в «Кэпиталз» решили сэкономить на новом контракте Барри Тротца, посчитав, что его помощник прекрасно справится сам. Но Тротц с «Айлендерс» второй год подряд выходит во второй раунд, а Рирден оказался не способен заставлять игроков выжимать максимум.
Два года подряд он проигрывает тренерскую дуэль в плей-офф, два года подряд его «Вашингтон» уничтожали в равных составах, два года подряд его команда стреляет себе в ногу, хватая одно недисциплинированное удаление за другим.
Рирден и сам понимает, что его дни в «Вашингтоне», вероятнее всего, сочтены, тем более без работы сейчас сидит немало именитых специалистов (например, Жерар Галлан и Питер Лавиолетт). Будем надеяться, руководство «столичных» понимает, что тренерский штаб необходимо менять.
Вратарь
Брэйден Холтби верой и правдой служил «Вашингтону» всю карьеру, его сейвище во втором матче финала Кубка Стэнли вошёл в историю клуба как один из ключевых моментов чемпионского сезона, но пришло время уступить дорогу Илье Самсонову.
Холтби последние пару лет играет менее стабильно, и если бы не глупая травма Самсонова, то этот плей-офф начинал бы точно не он. Но он ещё относительно молод и может получить жирный контракт в другом клубе. У «Вашингтона» на него банально не будет денег, к тому же Самсонов доказал, что готов к роли первого номера.
В пару к нему нужен опытный вратарь на подстраховку, который в случае форс-мажора справится с большой нагрузкой. Таких на свободном рынке будет немало, среди прочих — Томас Грайсс, Брайан Эллиотт или Кэм Тальбо.
Защита
Понятно, что часть проблем в обороне лежит на плечах Рирдена, но линия защиты «Кэпиталз» всё равно нуждается в пересмотре. На контрактах на следующий сезон находятся четыре игрока – Карлсон, Орлов, Йенсен и Кемпны.
Первым трём, пожалуй, не надо беспокоиться о своём будущем. Джон Карлсон в серии с «Айлендерс» не был похож на номинанта на «Норрис Трофи» и заработал «-10», но скорее всего это последствие травмы. Да и в целом, несмотря на все огрехи, он продолжает оставаться основным защитником команды, и может не беспокоиться о своём будущем. То же самое касается Дмитрия Орлова, который, пусть и не всегда идеален, но расцветает при хорошем тренере. Йенсен подписан на долгий срок за небольшие деньги и по плей-офф к нему не было особых претензий.
Кемпны – самый вероятный кандидат на обмен, пока он представляет хоть какую-то ценность. В чемпионском плей-офф он выходил в паре с Джоном Карлсоном, два года спустя был посажен в запас после двух матчей серии. Радко Гудас, вероятно, тоже не останется в команде, по крайней мере, сам он считает именно так.
«Вашингтон» хотел бы продлить контракт с Бренданом Диллоном, и в случае обмена Кемпны денег на него точно должно хватить, но есть смысл не торопиться и повыбирать среди свободных агентов. За те же деньги можно подписать Джоэля Эдмундсона или, если повезёт, Зага Богосяна. На остальные вакантные места пора привлекать молодёжь, которая должна добавить скорости неповоротливой обороне – это Мартин Фегервары, Йонас Зигенталер и Александр Алексеев.
Нападение
Почти все нападающие первых двух звеньев подписаны на долгосрочные контракты. Соглашение Овечкина истекает через год, но это же Овечкин – главная звезда и спаситель «столичных», будет полным абсурдом думать, что контракт с ним не будет продлён.
Более того, к первым двум звеньям, по сути, нет особых претензий. Овечкин забил половину голов команды в серии, ещё по два гола – на счету Кузнецова и Оши. Уилсон был не эффективен, но это ценный актив, который способен генерировать не только голы и передачи, но и устрашать соперника всеми доступными способами (кулаками и силовыми). Главное беспокойство – возраст – Овечкину, Бекстрёму и Оши уже за 30, и времени на ещё один Кубок у них осталось не то чтобы очень много.
Есть сомнения насчёт Якуба Враны, который второй плей-офф подряд откатал по нулям, а в этом году запомнился эпичным промахом в овертайме третьего матча. Возможно, ему дадут ещё один шанс или обменяют по ходу сезона.
Свободные деньги: $ 10,394 млн
Вратари на контракте: Самсонов
Защитники на контракте: Карлсон, Орлов, Йенсен, Кемпны
Нападающие на контракте: Овечкин, Кузнецов, Бекстрём, Оши, Уилсон, Эллер, Врана, Хагелин, Паник, Хэтэуэй, Дауд
ОСА: н. Бойд, з. Зигенталер
НСА: н. Ковальчук, з. Гудас, з. Диллон, в. Холтби
Но если смотреть глубже и начать сравнивать чемпионские нижние звенья «Вашингтона» с нынешними, то разница очевидна. В 2018-м Бураковски – Эллер – Коннолли и Стивенсон – Бигл — Смит-Пелли выжигали под собой землю и забивали важнейшие голы в матчах и целых сериях. Сегодня из того состава остался один Ларс Эллер, который до сих пор является идеальным центром третьего звена, а новые приобретения оказались бесполезными.
Эксперимент с Ковальчуком можно считать проваленным – в системе «Вашингтона» (если она была в этом плей-офф) он совсем потерялся. В общем, он и не говорил, что хочет остаться в столице США надолго.
Дауду – 30, Хагелину – 31, Панику – 29, Хэтеуэю – 28. Средний возраст «Вашингтона» 29 лет, старше них во всей лиге только «Даллас». Команде надо срочно молодеть, чтобы оставаться конкурентноспособной, особенно теперь, когда в дивизионе Метрополитан набирают ход «Каролина» и «Коламбус», расправила плечи «Филадельфия», в «Айлендерс» заправляет злой гений «Вашингтона» Тротц, а «Рейнджерс» планируют обрести настоящую силу в ближайшем будущем.
И раз в топ-6, несмотря на возраст, на ближайшие пару лет всё в порядке, молодеть надо в нижних звеньях. В системе «столичных» есть несколько нападающих, которые могут внести свежую струю – Даниэль Спронг, Коннор Макмайкл, Шейн Герсич. Надо избавляться как минимум от части балласта (Паник, Дауд, Хэтэуэй), искать выгодные обмен и рыться на рынке в поисках добротных и не слишком дорогих энергичных нападающих.
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