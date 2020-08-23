Чехи уже сделали чемпионские майки, но на их пути встал СССР. Последний триумф Третьяка

В СССР не могли выкинуть из головы обидное серебро Лейк-Плэсида. После той Олимпиады советская сборная выиграла абсолютно всё – три чемпионата мира, Кубок Канады, и это не считая традиционных турниров «Известий». Но за «Чудо на льду», устроенное американцами, можно было ответить только олимпийским золотом.
Последняя Олимпиада Третьяка
Владислав Третьяк уже задумывался о завершении карьеры, но специально остался на ещё один сезон, чтобы поехать в Сараево. «В начале 1984 года я твёрдо решил: всё, хватит, доиграю сезон и ухожу. Пора. Меня уговаривали остаться, утверждали, что я ещё нужен, что до конца не исчерпал своих возможностей. Но я решил твёрдо. Откровенно говоря, я бы мог уйти и годом раньше, но хотелось вернуть болельщикам (да и самому себе) долг за поражение в Лейк-Плэсиде. А Олимпиада бывает раз в четыре года», — вспоминал прославленный голкипер в своей книге «Верность».
Фото: РИА Новости
В Сараево Третьяк во второй раз стал знаменосцем сборной СССР (в первый раз – в Инсбруке-1976). «Возможно, мне эту честь оказали потому, что больше никто из советских спортсменов, включённых в сборную-84, не участвовал в четырёх Играх подряд. А может быть, в этом отразилась особая психологическая установка: показать хоккеистам, как надеются на их победу. Да, медаль в отличие от лыжников, конькобежцев, фигуристов мы приносили только одну, но цена ей у болельщиков очень высока», — писал Третьяк.
В Сараево Третьяк провёл лучшую Олимпиаду в карьере – пропустил всего четыре гола за шесть матчей и отразил 96,6% бросков. Лучшая статистика была только у чеха Яромира Шиндела, но в очной встрече он не смог переиграть величайшего вратаря ХХ века.
Неудержимое звено Дроздецкий – Тюменев – Кожевников
Николай Дроздецкий был звездой ленинградского хоккея, настоящим кудесником на льду, поэтому неудивительно, что Виктор Тихонов забрал его к себе в ЦСКА. В главной «армейской» команде страны Дроздецкий тоже не затерялся, но с главным тренером нет-нет, да конфликтовал. Не нравилось Тихонову молодецкая удаль и некоторое разгильдяйство нападающего.
Дроздецкий не всегда попадал в сборную (выиграл золото ЧМ-1981 и 1982, здорово проявил себя на победном Кубке Канады — 1981), но ради Олимпиады готов был свернуть горы. Пахал всё лето, как проклятый. Тихонов оценил и Дроздецкого в сборную взял – третьим в спартаковскую связку Тюменева и Кожевникова. Потом его (а не Третьяка!) признают хоккеистом года в СССР.
Фото: РИА Новости
Это звено стало лучшим на Олимпиаде, затмив блиставшую в те годы тройку Крутов – Ларионов – Макаров (надо отметить, что Макаров и Ларионов заканчивали Олимпиаду с серьёзными травмами). Дроздецкий стал лучшим снайпером турнира (10 шайб), Тюменев – лучшим ассистентом (9 передач), Кожевников забросил гол, который принёс СССР золото.
А ведь Кожевникова на Олимпиаду взяли в самый последний момент – за два месяца до турнира он сломал ногу в матче с московским «Динамо» и должен был ходить в гипсе четыре месяца. Отходил только полтора. «Я просто был счастливый человек, поехал из больницы на игры. Для меня это было фантастично, что в меня поверил Виктор Васильевич – тренер советской сборной, и я практически в «последнем вагоне» поехал на Игры», — вспоминал Кожевников в интервью телеканалу «Звезда».
Чехи уже видели себя чемпионами
Сборная СССР была обязана выигрывать эту Олимпиаду – не только чтобы расквитаться за Лейк-Плэсид, но и потому, что не было в мире команды сильнее. Шанса поквитаться с американцами в очной встрече не представилось – в предварительном раунде СССР и США развели по разным группам, а в финальную пульку «звёздно-полосатые» и вовсе не вышли, провалившись по всем фронтам (единственную победу они одержали над Австрией, а всем серьёзным соперникам либо уступили, либо свели в ничью).
В групповом раунде СССР катком проехался по соперникам – Польше, Италии, Югославии, Германии и Швеции. Меньше пяти шайб не забивал, больше одной не пропускал, всего 42 гола в пяти матчах! В соседней группе доминировала Чехословакия, и было ясно, что это единственный серьёзный соперник на пути к золоту. По воле составителей календаря СССР и чехи встретились в последний день турнира. «Тренеры волновались не меньше нашего. И Тихонов, и Юрзинов оба осунулись, почернели. Матч, который нам предстояло сыграть, подводил итог их напряжённому четырёхлетнему труду. Правильным курсом они шли или ошибались?» — писал Третьяк.
Чехи были преисполнены самоуверенности – настолько, что заранее подготовились к победе. «Чехи сделали майки и кепки, по тем временам это был нонсенс – о том, что они являются олимпийскими чемпионами. У нас собрание тогда было с капитаном команды Вячеславом Фетисовым, на котором было решено, что если проиграем Олимпиаду – то идём все вместе пешком через Северный полюс обратно. Пока дойдём – все забудут про наше поражение», — рассказывал Кожевников.
Его гол в первом периоде сбил с соперника спесь. «Проигрывать было нельзя, настрой был очень серьёзный. Можно сказать, что это была война. И вот, на самой игре настаёт решающий момент: мне отдают пас, и я вижу, что меня уже едут «убивать». Я просто взял и бросил шайбу по воротам – она ударилась о штангу, потом о плечо вратаря и всё – гол! Психологически это был полный «облом» для чехов». Игор Либа мне потом говорил: «Саша, мы были уверены в победе. Если б не твой дурацкий гол, золото – наше», — вспоминал автор «золотого» гола.
Видео (смотреть с отметки 10.58).
Дальше дело было за Третьяком – а он привычно построил стену перед своими воротами и не пропустил ни одной. Окончательно чехов добил Владимир Крутов, послав вторую шайбу в ворота Шиндела.
Финальная сирена позволила Тихонову облегчённо выдохнуть и даже, судя по трансляции, пустить скупую мужскую слезу. Третьяка партнёры сжимали в объятиях, а по арене шли раскаты скандирования: «Молодцы, молодцы!». Третьяк ушёл из сборной триумфатором, став пятым хоккеистом в истории, выигравшим три олимпийских золота (в 1992 году в компанию к нему, Рагулину, Фирсову, Кузькину и Давыдову присоединится Андрей Хомутов).
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