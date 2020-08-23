Чехи уже сделали чемпионские майки, но на их пути встал СССР. Последний триумф Третьяка

В СССР не могли выкинуть из головы обидное серебро Лейк-Плэсида. После той Олимпиады советская сборная выиграла абсолютно всё – три чемпионата мира, Кубок Канады, и это не считая традиционных турниров «Известий». Но за «Чудо на льду», устроенное американцами, можно было ответить только олимпийским золотом.

«Если бы меня не заменили, никакого «Чуда на льду» бы не было». В США вспоминают Третьяка Оказывается, заменить Третьяка в финале Олимпиады в Лейк-Плэсиде попросил Борис Михайлов — так утверждают американцы.

Последняя Олимпиада Третьяка

Владислав Третьяк уже задумывался о завершении карьеры, но специально остался на ещё один сезон, чтобы поехать в Сараево. «В начале 1984 года я твёрдо решил: всё, хватит, доиграю сезон и ухожу. Пора. Меня уговаривали остаться, утверждали, что я ещё нужен, что до конца не исчерпал своих возможностей. Но я решил твёрдо. Откровенно говоря, я бы мог уйти и годом раньше, но хотелось вернуть болельщикам (да и самому себе) долг за поражение в Лейк-Плэсиде. А Олимпиада бывает раз в четыре года», — вспоминал прославленный голкипер в своей книге «Верность».

Фото: РИА Новости

В Сараево Третьяк во второй раз стал знаменосцем сборной СССР (в первый раз – в Инсбруке-1976). «Возможно, мне эту честь оказали потому, что больше никто из советских спортсменов, включённых в сборную-84, не участвовал в четырёх Играх подряд. А может быть, в этом отразилась особая психологическая установка: показать хоккеистам, как надеются на их победу. Да, медаль в отличие от лыжников, конькобежцев, фигуристов мы приносили только одну, но цена ей у болельщиков очень высока», — писал Третьяк.



В Сараево Третьяк провёл лучшую Олимпиаду в карьере – пропустил всего четыре гола за шесть матчей и отразил 96,6% бросков. Лучшая статистика была только у чеха Яромира Шиндела, но в очной встрече он не смог переиграть величайшего вратаря ХХ века.

Неудержимое звено Дроздецкий – Тюменев – Кожевников

Николай Дроздецкий был звездой ленинградского хоккея, настоящим кудесником на льду, поэтому неудивительно, что Виктор Тихонов забрал его к себе в ЦСКА. В главной «армейской» команде страны Дроздецкий тоже не затерялся, но с главным тренером нет-нет, да конфликтовал. Не нравилось Тихонову молодецкая удаль и некоторое разгильдяйство нападающего.



Дроздецкий не всегда попадал в сборную (выиграл золото ЧМ-1981 и 1982, здорово проявил себя на победном Кубке Канады — 1981), но ради Олимпиады готов был свернуть горы. Пахал всё лето, как проклятый. Тихонов оценил и Дроздецкого в сборную взял – третьим в спартаковскую связку Тюменева и Кожевникова. Потом его (а не Третьяка!) признают хоккеистом года в СССР.

Фото: РИА Новости

Это звено стало лучшим на Олимпиаде, затмив блиставшую в те годы тройку Крутов – Ларионов – Макаров (надо отметить, что Макаров и Ларионов заканчивали Олимпиаду с серьёзными травмами). Дроздецкий стал лучшим снайпером турнира (10 шайб), Тюменев – лучшим ассистентом (9 передач), Кожевников забросил гол, который принёс СССР золото.



А ведь Кожевникова на Олимпиаду взяли в самый последний момент – за два месяца до турнира он сломал ногу в матче с московским «Динамо» и должен был ходить в гипсе четыре месяца. Отходил только полтора. «Я просто был счастливый человек, поехал из больницы на игры. Для меня это было фантастично, что в меня поверил Виктор Васильевич – тренер советской сборной, и я практически в «последнем вагоне» поехал на Игры», — вспоминал Кожевников в интервью телеканалу «Звезда».

Канадцы злились, зрители хватались за головы. Лучшие сейвы Владислава Третьяка Легендарный голкипер 20 века иногда действительно был непробиваемой стеной для соперников ЦСКА и сборной СССР.

Чехи уже видели себя чемпионами

Сборная СССР была обязана выигрывать эту Олимпиаду – не только чтобы расквитаться за Лейк-Плэсид, но и потому, что не было в мире команды сильнее. Шанса поквитаться с американцами в очной встрече не представилось – в предварительном раунде СССР и США развели по разным группам, а в финальную пульку «звёздно-полосатые» и вовсе не вышли, провалившись по всем фронтам (единственную победу они одержали над Австрией, а всем серьёзным соперникам либо уступили, либо свели в ничью).



В групповом раунде СССР катком проехался по соперникам – Польше, Италии, Югославии, Германии и Швеции. Меньше пяти шайб не забивал, больше одной не пропускал, всего 42 гола в пяти матчах! В соседней группе доминировала Чехословакия, и было ясно, что это единственный серьёзный соперник на пути к золоту. По воле составителей календаря СССР и чехи встретились в последний день турнира. «Тренеры волновались не меньше нашего. И Тихонов, и Юрзинов оба осунулись, почернели. Матч, который нам предстояло сыграть, подводил итог их напряжённому четырёхлетнему труду. Правильным курсом они шли или ошибались?» — писал Третьяк.



Чехи были преисполнены самоуверенности – настолько, что заранее подготовились к победе. «Чехи сделали майки и кепки, по тем временам это был нонсенс – о том, что они являются олимпийскими чемпионами. У нас собрание тогда было с капитаном команды Вячеславом Фетисовым, на котором было решено, что если проиграем Олимпиаду – то идём все вместе пешком через Северный полюс обратно. Пока дойдём – все забудут про наше поражение», — рассказывал Кожевников.

Его гол в первом периоде сбил с соперника спесь. «Проигрывать было нельзя, настрой был очень серьёзный. Можно сказать, что это была война. И вот, на самой игре настаёт решающий момент: мне отдают пас, и я вижу, что меня уже едут «убивать». Я просто взял и бросил шайбу по воротам – она ударилась о штангу, потом о плечо вратаря и всё – гол! Психологически это был полный «облом» для чехов». Игор Либа мне потом говорил: «Саша, мы были уверены в победе. Если б не твой дурацкий гол, золото – наше», — вспоминал автор «золотого» гола.

Видео (смотреть с отметки 10.58).

Дальше дело было за Третьяком – а он привычно построил стену перед своими воротами и не пропустил ни одной. Окончательно чехов добил Владимир Крутов, послав вторую шайбу в ворота Шиндела.



Финальная сирена позволила Тихонову облегчённо выдохнуть и даже, судя по трансляции, пустить скупую мужскую слезу. Третьяка партнёры сжимали в объятиях, а по арене шли раскаты скандирования: «Молодцы, молодцы!». Третьяк ушёл из сборной триумфатором, став пятым хоккеистом в истории, выигравшим три олимпийских золота (в 1992 году в компанию к нему, Рагулину, Фирсову, Кузькину и Давыдову присоединится Андрей Хомутов).