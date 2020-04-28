Канадцы злились, зрители хватались за головы. Лучшие сейвы Владислава Третьяка

25 апреля отметил свой 68-й день рождения Владислав Третьяк – нынешний президент ФХР и легендарный советский голкипер. Владислав Александрович на протяжении 15 лет защищал ворота ЦСКА и сборной СССР, 13 раз выигрывал с армейцами союзное первенство, а с национальной командой стал десятикратным чемпионом мира, трёхкратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Канады-1981. Наш прославленный голкипер получил повсеместное, общемировое признание: в 1989-м Третьяк первым из европейских хоккеистов был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а ИИХФ признала его лучшим хоккеистом 20 века.

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Третьяк начал заниматься хоккеем в 11 лет в спортшколе ЦСКА, а уже в 16 талантливый голкипер дебютировал в воротах армейцев в чемпионате страны. В сезоне-1969/1970 17-летний Владислав уже был основным голкипером ЦСКА, ещё через год Анатолий Тарасов вызвал Третьяка в сборную СССР на чемпионат мира, и на турнире в Стокгольме вратарь выиграл свою первую международную золотую медаль. С 1971 года Владислав стал первым номером в сборной СССР, сменив на этом посту Виктора Коноваленко. С тех пор в советском хоккее началась эра Третьяка.



Вы, разумеется, много слышали про нашего знаменитого голкипера, знакомы с его достижениями, но часто ли вам доводилось видеть игру Третьяка? Любители хоккея с большим стажем, конечно, хорошо помнят великую советскую «двадцатку», но уже выросло несколько поколений, не заставших годы игровой карьеры Владислава.

Если молодёжь посмотрит нарезки игры Третьяка, то найдёт массу отличий по сравнению с современными голкиперами. Это был совсем другой вратарский стиль, совсем иная техника. В 70-е годы амуниция стражей ворот была в разы меньше, чем сейчас. Куцые щитки, минимальное количество дополнительной защиты под игровым свитером. Нынешние вратари выглядят объёмными великанами, а во времена Третьяка голкипер по своим размерам мало чем отличался от полевого хоккеиста. Из-за этих особенностей, лучшие голкиперы тех лет были невероятно подвижными, отличались сумасшедшей реакцией и координацией.

Владислав Третьяк в матче СССР — Швеция Фото: РИА Новости

Третьяк был лучшим образчиком стиля своей эпохи. Находясь в рамке, он активно работал всеми четырьмя конечностями, крутился в воротах, без преувеличения, как белка в колесе, и отражал шайбы не за счёт широкой экипировки, а благодаря блестящей реакции и движениям собственного тела. Современные вратари из-за тяжести амуниции попросту не могут быть такими подвижными, да и сейчас нет смысла в подобной активности.

Ещё один любопытный момент: вратари в то время играли исключительно в стиле «стенд-ап», то есть, до последнего стояли на ногах. Третьяк в совершенстве владел этой техникой, но при этом стремился её усовершенствовать.

Классический сейв в стиле «стенд-ап» от Третьяка в первом матче Суперсерии-1972.



Владислав стал опускаться на колени, что позволяло ему лучше контролировать нижние углы и быстрее перемещаться от штанги к штанге. Это было новшество во вратарской науке – поговаривают даже, что именно Третьяк придумал стиль «баттерфляй», крайне популярный у современных вратарей.

Третьяк достиг огромных высот вратарского мастерства. Можно сколько угодно спорить о том, что были в те времена голкиперы покруче Владислава, но в 70-е годы Третьяк являлся настоящей советской стеной, о которую разбились тысячи волн атак канадцев, чехословаков, шведов…Визитной карточкой голкипера принято считать матчи Суперсерии-1972. В противостоянии с канадскими профи 20-летний Третьяк, действительно, показывал, порой, божественную игру. Владислав невероятно действовал ловушкой и щитками, был великолепен в ближнем бою, а его реакция иногда выходила на космический уровень. Просто посмотрите нарезку сейвов Третьяка в Суперсерии и отметьте, сколько раз Владислав заставлял хвататься за головы зрителей, уже видевших шайбу в сетке, и психовать канадцев от бессилия.



Сейвы Третьяка в матчах Суперсерии-1972 (смотреть с 0:45 по 21:36).



Третьяк ещё не раз приезжал в Северную Америку, как со сборной СССР, так и с ЦСКА. В конце 1975 – начале 1976 годов армейцы проводили серию матчей с клубами НХЛ, и особенно Третьяку удались матчи с «Монреалем» и «Бостоном». Это была классика советско-канадского противостояния, украшенная гениальной игрой нашего голкипера.



Сейвы Третьяка в серии матчей ЦСКА с клубами НХЛ (смотреть с 21:37 до конца видео).



Впоследствии у Третьяка было ещё немало славных матчей и великих побед с ЦСКА и советской сборной. Армейский клуб Владислав раз за разом приводил к победам в союзном первенстве, с национальной командой выиграл множество международных наград.

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В 1980-м Третьяк испытал сильнейшее разочарование на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. В игре с американцами знаменитый вратарь пропустил две шайбы в первом периоде, и Виктор Тихонов, главный тренер сборной СССР, решился на замену Владислава. Это действие окрылило команду США, сумевшую довести ту встречу до победы.

Третьяк не может забыть этот гол. За секунду до перерыва, СССР лишился золота Олимпиады Виктор Тихонов заменил вратаря, наша команда проиграла США в Лейк-Плэсиде.

Третьяк был разочарован и результатом, и своей игрой, и поступком Тихонова – голкипер даже подумывал о завершении карьеры, но сумел побороть чувство горечи и обиды, и вернулся на лёд. Третью высшую награду Олимпиады Третьяк завоевал через четыре года в Сараево, на финише своей блистательной карьеры.