Крупный обмен и возвращение Рубцова в Россию. Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Упоминаем о трансферах и обменах, состоявшихся официально и подтверждённых командами, а также о самых ожидаемых переходах, которые должны состояться в ближайшее время.

Контракты – в Америке, а играть будут в России. 14 хоккеистов, отправленных в аренду в КХЛ Новый вид взаимоотношений между лигами, как один из символов пандемии.

Переходы

н. Герман Рубцов – из «Лихай Вэлли» в ХК «Сочи»

Рубцов, как и Воробьёв, пересидел в системе «Филадельфии». Увы, но пока из россиян в пенсильванской команде заиграл только защитник Иван Проворов. Рубцова отправили в аренду в «Сочи» — именно этой команде принадлежат права на форварда в КХЛ. Уже сейчас ясно, что следующий сезон НХЛ начнётся не раньше 1 декабря, а с АХЛ и вовсе нет никакого понимания.

н. Ээли Толванен – из «Милуоки Эдмиралс» в «Йокерит»

Аналогичная ситуация с финном Толваненом. Ээли весь прошлый сезон прозябал в АХЛ. Вопрос: зачем нужно было ехать в систему «Нэшвилла»? Форвард отлично зарекомендовал себя в «Йокерите», в КХЛ он дорос до уровня звезды лиги. «Йокерит» — идеальный вариант для нападающего, а состав у «джокеров» на следующий сезон подбирается очень мощный.

Фото: Frank Jansky/Getty Images

з. Рис Скарлетт – из «Техас Старз» в «Динамо» Рига

Очередное приобретение в рижском «Динамо». На сей раз систему клуба пополнил защитник Скарлетт. В НХЛ этот хоккеист не играл, а вот опыт выступления в АХЛ у него приличный. Скудра продолжает пользоваться тем, что в Риге нет лимита на легионеров. Бюджет у рижан небольшой, зато в плане поиска новых людей руки развязаны.

Обмен

«Трактор» – «Амур»

з. Юрий Сергиенко – з. Савелий Ольшанский, н. Игорь Величкин, н. Артур Болтанов

«Амур» и «Трактор» совершили масштабный обмен. В Челябинск отправились защитник Савелий Ольшанский, форварды Игорь Величкин и Артур Болтанов, взамен «Трактор» отдал защитника Юрия Сергиенко. Контракт с Величкиным «Трактор» рассчитывает расторгнуть в ближайшее время. Компенсация Величкину гораздо скромнее той, которую нужно было выплатить Сергиенко. Именно поэтому Юрия отправили на Дальний Восток. Договориться с ним полюбовно не удалось.

Фото: photo.khl.ru

Пробные контракты

з. Никита Седов – из «Реджайны» в ХК «Сочи»

Седов последние два сезона выступал в WHL за «Рейджану Пэтс». Не сказать, что Никита провалился в Северной Америке, но в «Сочи» у игрока молодёжной сборной России будет намного больше шансов проявить себя. Хорошо, что этот 19-летний защитник вернулся в Россию. Пришло время попробовать себя на уровне КХЛ, но сперва заработать полноценный контракт.

з. Янис Якс – «Бэйкерсфилда» в «Динамо» Рига

Пробный Контракт получил и латвийский защитник Янис Якс, которого проверит в деле Петерис Скудра. Вообще у рижан подбирается симпатичная команда, которая точно сможет побороться за выход в плей-офф. Сделать это будет сложно, но никто лёгкой жизни рижанам не обещал. Конкуренция в лиге огромная.

На подходе

Виталий Кравцов – из «Рейнджерс» в «Трактор»

Пока контракта между Кравцовым и «Трактором» нет, но из системы «Рейнджерс» Виталия уже отпустили. Дело в том, что в Челябинске хотят заполучить форварда в свои ряды на полноценный сезон, поэтому уральцы не спешат и тщательно проводят переговоры. Но переезд в КХЛ для Кравцова очень важен. Пришло время реанимировать свою карьеру.