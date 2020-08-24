Контракты – в Америке, а играть будут в России. 14 хоккеистов, отправленных в аренду в КХЛ

Пандемия коронавируса, поразившая весь мир в 2020 году, внесла значительные коррективы во все аспекты нашей жизни. Ковид сильно повлиял на спорт, и отразился даже на таких его сферах, которые, казалось, никак не могли попасть в зависимость от какого-либо внешнего фактора. Например, контрактные отношения между НХЛ и КХЛ, и переходы из одной лиги в другую.



А между тем, из-за современных реалий в нашем хоккее наметилась и уже набрала обороты любопытная тенденция – приезд в КХЛ на правах аренды хоккеистов, имеющих действующие контракты с клубами НХЛ. Логика здесь ясна: в сильнейшей лиге мира сезон стартует не раньше декабря, а АХЛ вообще может отменить чемпионат, если на трибуны по-прежнему нельзя будет пускать зрителей, которые несут главный доход для этой лиги. Таким образом, игроки, пока проводящие большую часть времени в АХЛ, оказались в западне и рисковали надолго остаться без игровой практики. Но нашлась всех устраивающая лазейка – аренда в клубы КХЛ. Либо на весь сезон, либо – до старта тренинг-кемпов в Америке. Рассказываем, кто уже воспользовался этим лайфхаком.

з. Егор Рыков, з. Дмитрий Саморуков, н. Кирилл Максимов (все – ЦСКА)

В составе действующего обладателя Кубка Гагарина сезон начнут сразу три арендованных из-за океана хоккеиста. Самый известный из них – Егор Рыков. Воспитанник независимой московской школы «Русь», с 2013 года находившийся в системе петербуржского СКА, прошлым летом уехал в Америку из Северной столицы, подписав двусторонний контракт с «Рейнджерс». В компанию к Панарину и Бучневичу Егора за весь сезон так и не подняли, так что и в следующем чемпионате ему пришлось бы начинать в АХЛ. Рыков принял логичное решение пока вернуться в Россию, но на родине его уже ждали в составе ЦСКА – «армейцы» в конце июля выменяли права на защитника у СКА. Рыкову сейчас 23 года, у него неплохой опыт игр в КХЛ, так что в ЦСКА он затеряться не должен. Егор может побороться даже за место в топ-6 обороны красно-синих.

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Дмитрий Саморуков – 21-летний воспитанник ЦСКА, уехавший покорять Америку ещё четыре года назад, но не добившийся за это время особого прогресса, хотя его статистика в OHL внушала уважение. В минувшем сезоне Саморуков впервые попал в АХЛ, но убедить «Эдмонтон» в повышении ему не удалось. Возвращение в Россию для Саморукова – шанс показать «нефтяникам», что они ошибались. Габаритный деф с выраженными атакующими наклонностями, регулярно ездивший в расположение юниорских и молодёжных сборных России, попробует выиграть конкуренцию в ЦСКА и выйти на новый уровень.



Вместе с Саморуковым из «Эдмонтона» в ЦСКА переехал и форвард Кирилл Максимов, выбранный «Ойлерз» на том же драфте 2017 года. В АХЛ Максимов выглядел не слишком убедительно и о дебюте в НХЛ не мечтал, но и в ЦСКА ему будет довольно трудно пробиться в основу. Форвард наверняка начнёт сезон в «Звезде», где и будет пытаться привлечь внимание Игоря Никитина.



Отметим, что ЦСКА со всеми хоккеистами заключил контракты на один год, то есть никто из арендованных парней не сорвётся в Америку, когда там начнётся сезон.

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з. Владислав Колячонок, н. Иван Лодня, н. Алексей Протас, н. Егор Шарангович, н. Максим Сушко (все – «Динамо» Мн)

Целая россыпь арендованных в минском «Динамо». «Зубры» воспользовались ситуацией и вернули домой почти всю свою талантливую молодёжь, выступающую за океаном. Наибольшие шансы заиграть в основе «Динамо» у проспекта «Нью-Джерси» Шаранговича, который уже два года провёл в АХЛ, да у Максима Сушко, неплохо проявившего себя в прошлом сезоне в составе фарма «Филадельфии». До НХЛ эти нападающие ещё не доросли, но опыт игры в КХЛ должен помочь им в плане уверенности и психологии.

Егор Шарангович Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Защитник Колячонок, а также нападающие Лодня и Протас – это ещё совсем молодые парни, пока покоряющие просторы канадских юниорских лиг, но обладающие огромным потенциалом. Так, Колячонка в прошлом году во втором раунде драфта (весьма высоко для белорусов) выбрала «Флорида», а оценки североамериканских скаутов носят крайне лестный характер. Колячонка называют быстрым, мобильным и атлетичным защитником, полезным на любой стороне площадки. Учитывая, что минское «Динамо» не может похвастать большим количеством высококачественных дефов, у Владислава есть все шансы закрепиться в основе.

Лодня (родившийся, кстати, в Лос-Анджелесе и выступающий под американским флагом) и Протас – лучшие бомбардиры своих юниорских клубов в минувшем сезоне, но невозможно предсказать, как эти ребята покажут себя во взрослом хоккее. Уверен, что в «Миннесоте» и «Вашингтоне» будут пристально следить за своими проспектами, но далеко не факт, что они получат много времени в матчах КХЛ.



Впрочем, вовсе не факт, что белорусская молодёжь будет иметь много шансов, чтобы «позажигать» за «Динамо». Точно известно, что Шаранговича и Протаса ждут в Америке к старту нового чемпионата, остальные трое игроков тоже могут быть отозваны своими клубами в декабре-январе.

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з. Микко Лехтонен, н. Ээли Толванен (оба — «Йокерит»)

Если минчане вне конкуренции по количеству арендованных игроков, то «Йокериту» нет равных в качестве. И без того сбалансированный состав «шутов» усилят два хоккеиста, уже успевших показать свой высокий класс в КХЛ. Микко Лехтонен, любезно предоставленный финнам «Торонто», в прошлом сезоне стал главным бомбардиром «Йокерита» и самым результативным защитником во всей КХЛ. Быстрый, в меру надёжный защитник, незаменимый в позиционной атаке и розыгрыше большинства – настоящий коронавирусный подарок (в хорошем смысле слова) для «Йокерита». Правда, весьма вероятно, что зимой Микко вернётся в «Торонто», так как «листья» сами рассчитывают на топового игрока обороны с контрактом новичка.



Второй «джокер» клуба из Хельсинки – Ээли Толванен. Мы прекрасно помним, как в сезоне-2017/2018 юный финский талант стал настоящим открытием в КХЛ и вторым бомбардиром «Йокерита» в сезоне. Умный, креативный, техничный форвард с великолепным кистевым броском пока не смог закрепиться в НХЛ, но можно не сомневаться, что в «Йокерите» Толванен вновь станет ведущим лидером атак. По крайней мере, до старта сезона в Северной Америке, когда «Нэшвилл» будет ждать Ээли обратно.



н. Егор Коршков («Локомотив»)

В свой первый североамериканский сезон Коршков провёл за «Торонто» лишь одну игру, но в АХЛ Егор зарекомендовал себя сильным снайпером. В 44-х матчах Коршков забил 16 голов и стал третьим бомбардиром «Марлис», при том, что сыграл гораздо меньше, чем опередившие его Агостино и Оберг. Собственно, и в единственном матче за «Мэйпл Лифс» Егор отличился заброшенной шайбой.



Думается, в «Торонто» довольны своим проспектом, но пока просто не готовы дать ему стабильное место в составе, что неудивительно, учитывая кто и за какие деньги играет в топ-6 у «листьев». А в боттоме Коршкову делать нечего. В клубе это прекрасно понимают, а потому с лёгким сердцем отпускают Коршкова провести полноценный сезон за «Локомотив».

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н. Герман Рубцов (ХК «Сочи»)

Рубцов когда-то считался сильнейшим форвардом России 1998 года рождения, он рано уехал в Америку, но там его прогресс застопорился. Лишь в минувшем чемпионате Герман дебютировал за «Филадельфию», однако в состав «Флайерз» на плей-офф Рубцов не попал, и теперь, вместо того, чтобы бороться с «лётчиками» за Кубок Стэнли, Герман возвращается в Россию перезагружать карьеру.



За океан Рубцов уезжал из «Витязя», долгое время права на хоккеиста принадлежали подольчанам, но этим летом они оказались в «Сочи» транзитом через СКА. Герман уже подписал с «леопардами» однолетний контракт, и в этой команде Рубцов должен получить хорошее игровое время и закрыть проблемную позицию центрфорварда второго звена. Впрочем, мы все прекрасно понимаем, что в случае необходимости СКА легко выдернет Рубцова из своего не слишком скрываемого южного фарм-клуба.

Герман Рубцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Александр Хованов («Ак Барс»)

В Казань на один сезон приехал один из наших самых талантливых юниоров в CHL Александр Хованов. Проспект «Миннесоты» выбил почти 100 очков за «Монктон» до пандемии, а в следующем сезоне мог рассчитывать на дебют в НХЛ, но сейчас для всех будет лучше, если Хованов поиграет в клубе, который его и воспитал.



Хованов – это сочетание хоккейного интеллекта, пробивной мощи и спортивной наглости, которое должно понравиться главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову. В Казани Александр займёт место центрфорварда в третьем-четвёртом звене и получит отличный шанс громко заявить о себе во взрослом хоккее и выиграть Кубок Гагарина.

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н. Виталий Кравцов («Трактор»)

Продолжаются мытарства Виталия Кравцова. Лучший новичок сезона-2017/2018, ярко блеснувший в составе «Трактора», не сумел развить успех, и в минувшем чемпионате метался между Челябинском и Нью-Йорком (точнее, Хартфордом). Кравцова бросало из крайности в крайность: сначала он разочарованный уезжал из «Рейнджерс» в КХЛ уже в октябре, потом отправлялся в ссылку в ВХЛ, а затем неожиданно возвращался в Америку. За «синерубашечников» Кравцов так и не дебютировал, хотя перед рестартом сезона получил ложную надежду, попав в окончательный состав «Рейнджерс» на плей-офф. Но прикоснуться к позору парней с Бродвея в этом Кубке Стэнли Кравцов не сумел.



Разумеется, в следующем чемпионате Виталий бы снова начинал с «Хартфорда», поэтому его очередной отъезд в Россию выглядит логичным. В отличие от его прошлых шагов. И сейчас есть надежда, что Кравцов, наконец, получит положительный импульс. В «Тракторе» он будет работать под руководством Анвара Гатиятулина, при котором два с половиной года назад в КХЛ и взошла звезда талантливого парнишки из Владивостока.