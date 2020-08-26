«У него отнялись ноги». Канадец поднял Могильного «на вилы» и швырнул в борт

Только через месяц выяснится, что это не очередной мышечный спазм, а трещина в позвоночнике.

В карьере Александра Могильного было немало травм, и его первый сезон в «Торонто» не был исключением. Начал сезон он за здравие – первым из российских хоккеистов забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ, был одним из самых опасных игроков «Торонто», но затем косяком потянулись травмы. Зимой он мучился от спазмов спины, пропустил несколько матчей, но всё равно оставался вторым бомбардиром «Мэйпл Лифс». Не успел россиянин вернуться в строй, как вновь получил серьёзную травму. В матче с «Сан-Хосе» канадский защитник Брэд Стюарт засунул нападающему клюшку между ног, поднял его «на вилы» и швырнул в борт.

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Сразу стало понятно, что всё очень плохо. Гримаса исказила лицо Могильного, и он не мог подняться на ноги. К нему на помощь поспешили врачи, а через несколько минут на лёд устремилась бригада скорой помощи с носилками. Впрочем, Могильный смог пересилить себя и уйти в раздевалку своими ногами, опираясь на двух врачей.

«Он лежал на льду, у него отнялись ноги, было очень страшно. Но по крайней мере он стоял на ногах, когда я зашёл в раздевалку в конце первого периода», — заявил тренер «Торонто» Пэт Куинн.

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«Кленовые листья» добились непростой победы, но какой ценой. Стюарт не был наказан даже двухминутным штрафом, что ожидаемо разозлило Куинна и всю команду. «Эти ребята и так играют жёстко, зачем добавлять к этому ещё и грязь? А на мой взгляд это был грязный приём. Из-за Стюарта Могильный потерял равновесие, и это нормально, а впечатывать его после такого в борт — нет», — говорил тренер.

Тай Доми, который на выездах жил с Могильным в одном номере, пытался отомстить за своего товарища. До Стюарта он не добрался, но дважды подрался с Брайаном Марчментом, который вступился за партнёра. «Это жёстко, у него не было шанса сгруппироваться. Судья должен был дать удаление, Стюарт не только засунул клюшку между ног Могильному, но и толкнул его. Мне нужно было что-то сделать», — объяснял Доми.

«Торонто» одержал непростую победу, но какой ценой. После матча в клубе теплилась надежда, что всё обойдётся – Могильный не поехал в больницу, зато вполне уверенно стоял на ногах и явно чувствовал себя лучше. Однако россиянин не полетел с командой в следующий город, а вернулся в Торонто.

Даже если бы Могильный ещё осенью не отказался играть на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, то всё равно не смог бы помочь сборной. Он просидел в лазарете весь февраль, и только под конец месяца выяснилось, что его беспокоил не очередной мышечный спазм или сильный ушиб, а трещина в позвоночнике, которую на первых снимках МРТ не разглядели.

Небольшая, но глубокая трещина, которая не грозила серьёзными последствиями, но причиняла сильную боль. «Врачи разрешили ему играть, если он сможет вытерпеть боль. Могильный говорит, он готов на 70%, но играть с такой травмой – это риск получить другие травмы, а мы не хотим им рисковать», — объяснял Куинн.

Русский рекорд в плей-офф НХЛ. Могильный набрал 5 очков и сравнялся с Гретцки и Лемье Александр – единственный россиянин, набравший четыре очка в одном кубковом периоде.

Травма Могильного оказалась началом чёрной полосы в «Торонто». Дмитрий Юшкевич досрочно завершил сезон из-за тромба, затем основной вратарь Кёртис Джозеф сломал руку. Тем не менее, команда смогла удержаться на плаву, а Могильный, вернувшись в состав через полтора месяца, набрал 14 очков в последних 16 матчах регулярки и помог команде занять четвёртое место в конференции. Но особенно эффективен он был в плей-офф. В «Торонто» подписывали Александра Великого в надежде на то, что он поможет завоевать Кубок Стэнли. «Мэйпл Лифс» в итоге был остановлен тёмной лошадкой «Каролиной» в финале Востока, но до третьего раунда «листья» добрались во многом благодаря Могильному. Именно он спас команду во втором раунде с «Оттавой», забив победные голы в шестом и седьмом матчах.