«Шведы были поражены его мужеством». Коноваленко получил травму, но провёл свой лучший ЧМ

В газетах писали, что русский вратарь должен надолго забыть о хоккее. Через день он был на льду и привёл СССР к очередному золоту.

В 1969 году двукратного олимпийского и шестикратного чемпиона мира, основного вратаря «Торпедо» сборной СССР Виктора Коновалеко отцепили от национальной команды. За несколько дней до отлёта на мировое первенство игроков отпустили проведать семьи, строго наказав вернуться на следующий день в Москву. Коноваленко опоздал на последний поезд из Горького в столицу, а авиарейсы отменили из-за нелётной погоды.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

Дебют Третьяка и травма Коноваленко

ЧМ-1969 сборная СССР выиграла без Коноваленко, но вратарь твёрдо вознамерился вернуться в национальную команду. Терпения и мужества ему было не занимать, да и строгий Анатолий Тарасов в конечном итоге сменил гнев на милость. ЧМ-1970 в Швеции Коноваленко провёл фантастически, даже несмотря на серьёзную травму, полученную в разгар турнира.



То мировое первенство было примечательно ещё и потому, что на нём состоялся дебют 17-летнего Владислава Третьяка за национальную сборную. Юный голкипер ЦСКА провёл один полноценный матч с командой ГДР (12:1) и несколько раз выходил на замену, по большей части в третьем периоде, когда соперник уже был разгромлен в пух и прах.

Фото: РИА Новости

До матча со Швецией всё шло в штатном режиме – СССР обыграл Финляндию, ГДР, Польшу, выстоял в непростом матче с Чехословакией. В первой встрече с хозяевами турнира Коноваленко получил тяжёлую травму головы и потерял сознание. Всё бы обошлось, играй Виктор в полноценном вратарском шлеме, но он по старинке выходил на лёд в обычной лицевой маске.



«Очнулся, когда надо мной колдовали наш врач Олег Маркович Белаковский и целая команда медиков, как я потом узнал, из госпиталя святого Серафима. Уже в раздевалке это было. Боли особой не чувствовал – за долгие годы в хоккее привык к ней. Но понимал, что произошло нечто серьёзное. И всё же решил попросить у доктора разрешения вновь встать в ворота. Тот только заулыбался в ответ. На санитарном автомобиле меня отправили в госпиталь», — вспоминал великий вратарь.



«На следующий день все газеты писали, что русский вратарь должен надолго забыть о хоккее. «Сделано 14 рентгеновских снимков. Они показывают: у Коноваленко серьёзно повреждена переносица, кроме того, он получил тяжёлые травмы головы. Один из лучших игроков сборной СССР прикован к постели», — писал Третьяк в своей книге «Верность».

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«Шведские коллеги были поражены мужеством вратаря сборной СССР»

Коноваленко, который всю жизнь стойко переносил боль и невзгоды, от госпитализации отказался. «Как мне рассказывали шведские коллеги, они были поражены мужеством Коноваленко. Весь персонал больницы вышел проводить вратаря сборной СССР после исследований. А уже на следующий день утром Виктор рвался провести вратарскую тренировку в полном объёме», — рассказывал врач сборной Олег Белаковский.



«Я по телевизору в прямом эфире видела, как он эту травму получил. Но, зная его, совершенно не удивилась, что на следующий день играть вышел. То поколение умело себя заставлять и терпеть», — вспоминала жена Коноваленко Валентина.



В следующем матче соперником были финны, которые, как и все, читали газеты и знали о травме советского голкипера. Кто-то из них, видимо, специально, пошёл бить Коноваленко по свежей травме. Пришлось вновь прибегать к помощи врачей, на сей раз прямо на льду. Коноваленко быстро заштопали, и он вернулся в игру, хотя мог спокойно пойти отдыхать – результат уже был сделан (финны в итоге были разгромлены со счётом 16:1).

Фото: РИА Новости

Судьба золотых медалей решалась во втором матче СССР – Швеция. Надо ли говорить, что Коноваленко вновь отыграл блестяще (как и весь турнир) и помог советской команде отстоять титул чемпионов мира. Удивительно только, что несмотря на выдающуюся игру и мужество, директорат признал лучшим вратарём не его, а финна Урпо Юлёнена (видимо, потому что финны на том турнире впервые вплотную подобрались к пьедесталу). Коноваленко же вошёл в символическую сборную. «Я так считаю, это был мой лучший турнир», — вспоминал он. Партнёры были с ним полностью согласны.



«Заявляю, что никогда наш вратарь не играл так сильно, как в этот раз в Стокгольме. С годами пришли мудрость и спокойствие. Как и я, и Рагулин и Давыдов убеждены, что вратарь Коноваленко на стокгольмском льду как бы родился заново. И будь на то моя воля, я бы признал его лучшим вратарём чемпионата», — писал в своих воспоминаниях капитан сборной Вячеслав Старшинов.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

Коноваленко съездит ещё на один чемпионат мира, во время которого передаст пост первого номера сборной 18-летнему Третьяку, а через год, не попав на Олимпиаду, завершит карьеру. Третьяк же, по-доброму называвший Коноваленко батяней, после дебютного ЧМ признается: «Благодаря Виктору Коноваленко я знаю теперь, что такое настоящее мужество».