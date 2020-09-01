Чех, которого обожали в России. Умер бывший тренер «Спартака» и СКА Ржига

Пан Милош был своим везде, куда приходил. Свободно говорил по-русски и влюбил в себя всю КХЛ.

Всё-таки високосный 2020 год действительно превращается в сущий кошмар. Несчастья, которые приносит этот год, не заканчиваются. Сегодня чешские коллеги сообщили, что ушёл из жизни бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.

Ещё 18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние его здоровья резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась.

Справка «Чемпионата»

Пан Милош Ржига

Родился 6 декабря 1959 года

Умер 1 сентября 2020 года

60-летний тренер с 2017 года руководил сборной Чехии. В КХЛ Ржига возглавлял «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и «Слован», а в чемпионате России тренировал «Химик». В 2011 году он доходил до финала Кубка Гагарина с подмосковным «Атлантом». В финале плей-офф мытищинский клуб уступил «Салавату Юлаеву».

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Последним местом работы пана Милоша в КХЛ был «Слован». Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».

«У Чехии проблемные отношения с русскими». Почему Ржигу не пустили работать в Россию? Говорливый чех не смог найти работу в российских клубах КХЛ, но может возглавить «Барыс».

Для нашей страны Ржига стал по-настоящему родным. Например, спартаковские фанаты его просто обожали. Для них он был вроде футбольного Массимо Карреры. Свой, импульсивный, постоянно заряженный на победу. Ржига постоянно находился с болельщиками на одной волне.

Ржигу попросту нельзя было не любить. Вспоминается, как он себя вёл в сериях плей-офф «Спартака» с московским «Динамо» и СКА. Как конфликтовал и спорил с бывшим арбитром КХЛ Булановым. Не просто так Ржигу, прекрасно зарекомендовавшего себя в России, позвали работать в «Атлант», с которым он дошёл до финала Кубка Гагарина, а затем в СКА и «Авангард».

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Что самое интересное, Ржига нигде не был чужим. Его с ходу полюбили в Омске (уж в этом замечательном сибирском городе к импульсивности главных тренеров не привыкать). Он прекрасно выглядел в СКА (перешёл туда сразу после «Атланта»), а также радовал болельщиков сборной Чехии.

Да, именно радовал, ведь и для чехов пан Милош Ржига всегда был своим. После ухода Йозефа Яндача летом 2017 года Ржига был назначен главным тренером сборной Чехии.

«Я его знаю как достаточно строгого, дисциплинированного тренера для своих игроков. Милош может завести любую команду, всегда горит на скамейке и старается свой стиль поведения поставить через конфронтацию. В принципе, многих игроков, болельщиков это заводит. К слову, арбитров тоже. Милош – креативный человек, который всегда ставит достаточно высокие цели и в каждой встрече хочет выжать максимум из того, что может его команда. Просто так проигрывать он не любит», — рассказывал про Ржигу двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

Бадюков: Ржига может завести любую команду, «Барыс» — хороший вариант для него

Пан Милош давно стал своим не только для российского и чешского болельщика. Его знали и любили во всём мире. Во многом не только из-за тренерских способностей, но и из-за желания к изучению местный культуры. Так, Ржига замечательно знал русский язык, никогда не отказывал в общении журналистам, мог высказаться ярко и авторитетно.

1 сентября 2020 года Ржиги не стало. Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родным, близким и друзьям пана Милоша Ржиги.