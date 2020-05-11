«У Чехии проблемные отношения с русскими». Почему Ржигу не пустили работать в Россию?

Удивительная история разыгрывается между казахстанским «Барысом» и чешским тренером Милошем Ржигой. Некоторое время назад клуб из Нур-Султана официально заявил, что занимается поисками нового главного тренера взамен ушедшего в «Локомотив» Андрея Скабелки. «Барыс» назвал кандидатом на этот пост Ари-Пекку Селина, что вызвало недовольство самого финна. По словам его агента, никаких переговоров с Селиным «Барыс» не вёл — был лишь один звонок, а поскольку у Селина ещё на два года есть действующий контракт с «Ассятом», то подобные заявления клуба выглядели странно.

Теперь же о переговорах с «Барысом» заявил Милош Ржига, что тоже мало похоже на типичную ситуацию. Как правило, те, кто не договорился о новом рабочем месте, хранят эту информацию в тайне и рассказывают об этом журналистам либо после подписания контракта, либо много позже, когда актуальность информации будет минимальной. На этот раз чех прямо рассказал о контактах с «Барысом», но казахстанский клуб занял позицию молчальника, отказавшись что-то комментировать.

«Ваш игрок попался на ЧМ, мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали» Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига выступил с неожиданным заявлением после игры с Россией на Кубке Первого канала.

«У Ржиги были варианты в КХЛ»

Как сообщил сайт Metaratings, Ржига договорился с «Барысом» о двухлетнем контракте — осталось договориться о деталях сделки, а также утрясти все финансовые вопросы. При этом, клуб из Нур-Султана продолжает вести переговоры и с другими специалистами, чтобы иметь запасной вариант.



«Я его знаю как достаточно строгого, дисциплинированного тренера для своих игроков. Милош может завести любую команду, всегда горит на скамейке и старается свой стиль поведения поставить через конфронтацию. В принципе, многих игроков, болельщиков это заводит. Это будет интересным шагом с точки зрения коммерции для КХЛ и для клуба. Насколько эффективен будет этот шаг, я не берусь говорить, потому что состав «Барыса» ослаб. Посмотрим, что будет дальше с финансированием. У Милоша были варианты в КХЛ, ещё когда он привозил свою сборную Чехии на Евротур. «Барыс» для него сейчас – хороший вариант», — сказал эксперт Алексей Бадюков в интервью sports.kz.



Упомянутые варианты в КХЛ вызывают особенный интерес, поскольку невостребованность Ржиги в российских командах, похоже, имеет под собой не вполне спортивную основу.

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«Россия закрывается для зарубежных стран»

В декабре, приехав в Россию на Кубок Первого канала, Ржига позволил себе несколько критических замечаний в адрес нашей страны. Первое высказывание касалось ошибки с гимном Чешской республики перед матчем со Швецией — организаторы тогда не смогли включить музыку.



«Это позор. Ощущение такое, будто бы турнир закончился после отъезда сборной России в Санкт-Петербург. Не лучшие действия организаторов турнира. Спасибо болельщикам. Благодаря их пению мы слышали гимн, хотя правильного музыкального сопровождения не было», — заявил Ржига.

Затем чешского тренера спросили про очередную порцию санкций ВАДА по отношению к России и здесь тоже последовала не вполне однозначная фраза. «Решение ВАДА по России? Ну видите, и в хоккее было на прошлом чемпионате мира в Братиславе, когда ваш игрок тоже попался. И мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали. Тот игрок забил гол, был главным бомбардиром в матче, в котором Россия нас обыграла», — сказал Ржига, проигравший сборной России по буллитам (3:4 Б).



Похоже, что чех взял невыгодную для себя тональность, поскольку критиковать страну, в которой хочешь трудоустроиться, было ошибкой. Несколько дней назад появилась неофициальная информация, что пан Милош был кандидатом в нескольких российских клубах КХЛ, но из-за критических слов и пренебрежения к России от его услуг отказывались. А 9 мая (случайна ли эта дата?) это подтвердил сам Ржига.



«Были разговоры о моём трудоустройстве в КХЛ, в Челябинске? Там всё очень сложно. У меня было несколько вариантов, но Россия, похоже, закрывается для зарубежных стран. Кроме того, у Чехии в последнее время были проблемные политические отношения с русскими. Всё играет роль. В то же время, я здесь ничего не решаю. Я разговаривал с россиянами, но без обязательств, ничего конкретного не было», — заявил Ржига в интервью Blesk.



Под словами «проблемные политические отношения с русскими», он, помимо своих собственных высказываний, вероятно, имел в виду демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, который вызвал большой общественный резонанс.

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«Это пощёчина. Это ужасно»

Работа Ржиги в сборной Чехии, а вернее, её завершение, тоже вызывает очень большой интерес, поскольку с паном Милошем там обошлись несколько странно. В июне 2019 года было официально объявлено, что Ржига покинет пост тренера национальной команды, но сделает это лишь весной 2020 года, а весь сезон-2019/2020 останется работать. Ржига бушевал и недоумевал, почему было принято такое решение относительно «отложенного увольнения» и для чего об этом объявили всем болельщикам, но ничего не добился.

«Да, это была пощёчина. Неожиданно появились сообщения о проведении пресс-конференции, на которой Филип Пешан рассказывает, как он будет работать с игроками, журналисты спрашивают игроков, как им это нравится, и так далее. Это довольно жестоко для действующего тренера, будь это я или кто-то другой. Это ужасно. Но не хочу возвращаться к тому, что изменить уже нельзя. Я не могу говорить всё, что я думаю, у меня есть с Чешским хоккейным союзом действующий контракт. Работодатель имеет право увольнять сотрудника или не продлевать с ним контракт, это нормально. Единственная претензия — то, как это объявили», — говорил Ржига в августе 2019 года. Очевидно, что после этого он активно начал поиски работодателя в КХЛ, поскольку уже знал собственное будущее.



В декабре 2019 года появились слухи о возможном появлении Ржиги в «Салавате Юлаеве», которые месяц спустя опровергло руководство уфимского клуба — тогда Николай Цулыгин смог удержаться на тренерском мостике. 5 мая 2020 года Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан, а Ржига официально стал безработным.



«Что случилось в КХЛ за несколько последних лет, не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», — говорил Ржига в феврале 2020 года, но сдержался, и не стал добавлять, что уровень КХЛ упал именно из-за его отсутствия.



Если Ржига действительно возглавит «Барыс», а, возможно, и сборную Казахстана, это будет очень интересным сюжетом в новом сезоне КХЛ. От самого чеха мы ещё не раз услышим интересные слова, которые, по традиции, будут разными для журналистов разных стран: в чешской прессе он будет говорить одно, в российской — другое. Удивляться этому вряд ли стоит.