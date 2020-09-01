Перезагрузка Каменева. Возвращение в Россию к Брагину спасёт карьеру форварда

Весной 2015 года Владислав Каменев выглядел одним из самых многообещающих центрфорвардов поколения. Воспитанник «Магнитки» в 17 лет дебютировал в КХЛ, через четыре дня после стартовой игры забросил первую шайбу на высшем уровне, а в 18 лет играл и забивал в плей-офф.

На таком фоне решение попробовать себя за океаном выглядело небесспорным — в КХЛ у Каменева были неплохая игровая практика и возможности для роста, а в состав «Нэшвилла» пришлось пробиваться через АХЛ. Американская лига — уже не та мясорубка с тафгаями, об ужасах которой много писали в «нулевые». Сейчас это полигон для молодых игроков, где каждый цепляется за шанс попасть в основную команду. У Каменева была неплохая статистика в «Милуоки», но боссы «Нэшвилла» не обращали внимания на его голы и передачи — всего два матча в сезоне-2016/2017 и обмен в «Колорадо».

За два с половиной сезона в «Эвеланш» российский центр провел 64 игры, но чаще всего выходил в четвертом звене, а этим летом не попал в состав на плей-офф. Почти два сезона (2017/2018 и 2018/2019) он пропустил из-за травм, сыграв лишь считанное число матчей. Владислав после некоторых раздумий решил вернуться в Россию, где он будет выступать за СКА — армейцы получили права на нападающего в результате масштабного обмена, частью которого был другой российский «центр» — Николай Прохоркин. Если слегка упростить ситуацию, можно сказать, что петербуржцы выменяли у «Магнитки» Каменева на Прохоркина. Кажется, для Владислава это просто шикарная возможность перезагрузить карьеру.

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В прошлом сезоне над СКА часто подшучивали из-за проблем с центральными нападающими. В поисках креативного «центра» армейцы собрали четырех финнов, но Ярно Коскиранта и Йоонас Кемппайнен — скорее работяги, чем созидатели, Миро Аалтонену потребовалось время на адаптацию, а Йори Лехтеря так и не вышел на свой идеальный уровень.

В итоге Коскиранте и Лехтеря пришлось покинуть Петербург после завершения сезона. Креатив нашли в лице Линдена Вея, который перебрался в СКА из ЦСКА, но команде явно не хватало еще одного качественного «центра» с российским паспортом. Ждать прорыва от 25-летнего Артема Швеца-Рогового было бы весьма наивно, а у 20-летнего Ивана Морозова всё ещё впереди. После прихода Каменева СКА, возможно, прокачает свою центральную ось до уровня лучшей в лиге.

Брагин получит ещё одного старого знакомого

Почти все российские хоккеисты СКА от Антона Белова до Василия Подколзина пересекались с Валерием Брагиным в юниорских или молодежных сборных. Каменев же не просто играл у Брагина — он был у него капитаном. На МЧМ-2015 Владислав освоился в сборной, а год спустя стал полноценным лидером команды, которая дотянулась до серебра. В Хельсинки-2016 Каменев забил пять голов. Особенно ярким получился дубль в ворота датчан в четвертьфинале — нападающий сравнял счет на последней минуте основного времен и забросил победную шайбу в овертайме. На пресс-конференции после того матча Валерий Брагин сказал, что так и должен играть настоящий капитан.

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Каменев получит большинство

Свой первый гол в КХЛ 17-летний центрфорвард «Магнитки» забил в большинстве. В «Милуоки» он тоже стабильно получал время при розыгрыше лишнего и забросил так 13 шайб за два сезона. Из пяти голов на МЧМ-2016 два были забиты Каменевым в большинстве и еще один в формате «шесть на пять» на последних секундах того самого четвертьфинала с датчанами.



Очевидно, что этот игрок любит и умеет играть при численном преимуществе. Даже в «Колорадо» Каменева периодически выпускали на реализацию лишнего, хотя в основном он играл в четвертом звене. В СКА Владислав точно получит много времени в большинстве и сможет еще больше прокачать атакующие навыки.

Фото: photo.khl.ru

Сборная получит ещё одного центра

Мы привыкли к тому, что в КХЛ есть только один по-настоящему крутой и креативный центрфорвард с российским паспортом — Вадим Шипачёв. Этим летом вернулся еще и Николай Прохоркин, а вот Евгения Малкина, Евгения Кузнецова и даже Артема Анисимова с Владиславом Наместниковым каждый раз нужно ждать из-за океана. После перехода Владислава Каменева в СКА тренеры национальной команды смогут рассчитывать на сразу трех отличных «центров» задолго до старта ЧМ-2021. Теперь Брагину и компании совсем не обязательно проводить весь апрель и начало мая в наблюдении за тем, как «Вашингтон» и «Питтсбург» выступают в плей-офф НХЛ. Та же история и с Олимпиадой в Пекине — мы до сих пор не знаем, поедут ли туда игроки из главной североамериканской лиги. Отныне можно не опасаться, что сборная окажется с одним Шипачёвым и тремя разрушителями либо совсем молодыми «центрами» в случае отказа НХЛ от Олимпиады. Трио центрфорвардов Шипачёв — Прохоркин — Каменев — это очень серьезно.

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СКА угадал с обменом

Приход Каменева выгоден СКА еще и с точки зрения потолка зарплат. Весной много говорили о возможном переезде в Петербург Найджела Доуса, но армейцы все-таки решили не тратиться на дорогого канадца с казахстанским паспортом. И правильно — тотального дефицита крайних форвардов у СКА не наблюдается. Похожая история с Николаем Прохоркиным — петербуржцы обладали правами на 26-летнего центрфорварда, но в итоге отдали его «Магнитке», а взамен получили в том числе и права на Каменева.

Владислава пришлось подождать, но все сложилось удачно. Вернувшийся из «Колорадо» форвард будет получать меньше Прохоркина, а по потенциалу точно не уступает нынешнему «центру» «Магнитки».