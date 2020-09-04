Канадцы не верили своим глазам. Разгром от СССР в первой игре Суперсерии

2 сентября в КХЛ стартовал новый сезон, а ровно 48 лет назад в этот же день произошла мировая сенсация.

Позавчера матчем ЦСКА – «Ак Барс» стартовал 13-й сезон КХЛ. За яркой афишей хоккейного праздника в тени осталось другое знаменательное событие. Ровно 48 лет назад в монреальском «Форуме» состоялся первый матч первой Суперсерии между канадскими профессионалами и сборной СССР.

1972 год преподнёс миру поистине великое спортивное событие. Ранее ведь и подумать не могли, что подобное возможно в непростых политических условиях. Более того первая игра Суперсерии-1972, состоявшаяся 2 сентября, завершилась с неожиданным для многих результатом.

«Русские навеки похоронили миф». 18 тыс. канадцев не могли поверить в 3:7 от сборной СССР Как Канада пережила первый матч Суперсерии-1972.

Всё дело в работе и уверенности в своих силах советских хоккеистов. Команда, ведомая Всеволодом Бобровым и помогавшим ему Борисом Кулагиным, начала усердно тренироваться ещё с середины лета. В свою очередь канадцы, которые мысленно уже обыграли русских, приступили к занятиям лишь в августе. За что и поплатились.

Первая игра вызвала небывалый ажиотаж. За ней наблюдали миллионы людей по всей Европе и Северной Америке, а на трибунах присутствовало канадское правительство во главе с премьер-министром Трюдо.

«Мы вообще не чувствовали напряжения, ни капельки. Только не мы. Это был совершенно обычный матч. Мы не уважали русских по-настоящему», — вспоминал защитник Пэт Стэплтон. «Я видел игру русских. За три года до этого мы отправили в СССР сборную из завершивших карьеру профессионалов, которые выиграли пять из шести матчей. Я думал: «Боже мой, если мы обыграли их таким сбродом, нынешняя команда всех звёзд их просто размажет», — говорил директор профсоюза игроков, организатор Суперсерии Алан Иглсон.

И ведь изначально всё для канадцев шло как по маслу. К седьмой минуте встречи Эспозито и Хендерсон по разу огорчили Владислава Третьяка. Местные болельщики бились в экстазе, изо всех сил аплодируя канадцам. Как им казалось, дело уже сделано, а разгрома советской ледовой дружине не избежать.

Но сборная СССР выполняла ровно то, что от неё требовал тренерский штаб во главе с Борисом Кулагиным. Команда играла в пас, буквально запутывая и выводя соперника из себя. Сперва выверенной передачей Якушева воспользовался Зимин, а затем Петров и Михайлов убежали в контратаку в меньшинстве. В результате центральный нападающий советской сборной добил шайбу в ворота после сейва Драйдена.

Фото: РИА Новости

«Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных», — говорил Бобров в перерыве своим хоккеистам. Тактика советских тренеров продолжала действовать: меньше возни, больше игры в пас и скоростных атак.

Во втором периоде за дело взялся непревзойдённый Валерий Харламов. Форвард оформил дубль, который поверг «кленовые листья» в шок. Об игре Харламова позднее написали много материалов и книг, а самого хоккеиста звали играть в Национальную лигу. Уж больно впечатлили канадцев скорость и мышление Харламова.

Лучшие моменты первого матча СССР – Канада на Суперсерии-1972

В третьей двадцатиминутке Кларк отыграл одну шайбу, однако Михайлов, Зимин и Якушев поставили всё на свои места. Что оставалось делать сборной Канаде? Грубить и играть в откровенно грязный хоккей. У родоначальников хоккея всё валилось из рук, а грубость проявлялась именно от бессилия.

«Я читал в газете, что русские приехали, чтобы поучиться у нас. Ну, как мы их одурачили? Они ничему у нас не научились, только тому, что надо быть в форме. Но они это и так знали», — горько усмехался Бобби Кларк», — так описывал Тэд Блэкмэн из Montreal Gazette утро после первого матча.

Сказать, что первый матч Суперсерии-1972 поверг канадцев в шок, значит не сказать ничего. Местная пресса жёстко критиковала «кленовые листья», мировые информагентства вовсю трубили о сенсационной победе сборной СССР со счётом 7:3. Советская команда доказала общественности и прежде всего самой себе, что ничего страшного и сверхъестественного в игре канадцев нет. Наоборот, с североамериканцами можно и нужно играть. Главное — не бояться и быть уверенным в себе.