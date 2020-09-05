Вратарь «Ванкувера» отбивал броски, едва не встав на голову. Последний сейв – бесподобен!

24-летний американский голкипер Тэтчер Демко «Ванкувера» вихрем ворвался в плей-офф Кубка Стэнли! Он появился в воротах «косаток» не от хорошей жизни, а именно после того, как основной вратарь «Кэнакс» Якоб Маркстрём получил травму. Драматизм ситуации заключался в том, что «Ванкувер» к этому моменту уступал в серии полуфинала Западной конференции 1-3 и готовился пропустить «Вегас» в следующий раунд, но именно Демко, никогда ранее не игравший в Кубке Стэнли, стал символом камбэка канадской команды.

В пятой игре серии Тэтчер отразил 42 броска и помог «Ванкуверу» одержать минимальную победу 2:1. А в шестом матче великолепный Демко и вовсе засушил грозную атаку «Вегаса», совершив феноменальные 48 сейвов! Он превзошёл достижение Майка Рихтера из 1991 года по количеству сейвов в сухом матче для вратаря-новичка и заставил восхищаться собой Маркстрёма, чья травма неожиданно выпустила наружу недюжинный талант американца.

Видео реакции травмированного Маркстрёма на игру его сменщика в матче с «Вегасом»

В решающей игре серии Демко и не подумал останавливаться. Он раз за разом заставлял злых от бессилия «золотых рыцарей» биться о стену в рамке «Ванкувера». Уже после двух периодов у Тэтчера был в копилке 21 сейв, но нужно отметить, что столько же бросков было заблокировано полевыми игроками «косаток». Они здорово помогали своему блестящему голкиперу держать оборону и явно намеревались взять «Вегас» измором.

«Крутился, как белка в колесе», «стоял на голове» — всё это довольно изъезженные штампы для описания гениальной игры вратаря, но в седьмом матче финала Запада Демко практически заставил понимать их буквально.

Вот, например, блестящий сейв Тэтчера ловушкой в самом начале поединка. Тот случай, когда голкипер прекрасно размялся и с ходу вступил в игру!

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А что вытворял Демко во втором отрезке!? В одной из атак «Вегас» осадил владения американца, замучил оборону «Ванкувера» бесконечными добиваниями, но Тэтчер вытащил всё, даже находясь в, казалось бы, отыгранном положении. Последний сейв Демко в этой атаке «Голден Найтс» — просто бесподобен!

Видео серии классных сейвов Демко.

Но ещё раз скажем о том, что Демко отлично помогали полевые «Ванкувера». Канадцы не стеснялись обороняться всей командой, и порой в полном составе оказывались на своём пятачке в единодушном порыве не дать шайбе проникнуть за ленточку.

Великолепная работа игроков «Ванкувера», который вгрызлись в свой шанс довести до конца этот сумасшедший камбэк!

И даже жаль, что 14-й минуте третьего периода «Вегас» всё-таки дожал упёртого оппонента. Ши Теодор пробил невероятного Демко, к этому моменту у американца уже было 32 сейва.