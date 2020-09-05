Худобин сыграл, как Третьяк! Суперсейв сейв русского вратаря (соперник уже праздновал гол)

«Даллас Старз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги со счётом 5:4 в овертайме. Это первый выход «звёзд» в финал конференции с 2008 года.
Победителем конференции команда из штата Техас становилась дважды — в 1999 и в 2000 году. В 1999 году «Старз» также единстве стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Баффало Сэйбрз» со счётом 4-2 в серии.
Героем встречи стал нападающий «звёзд» Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик. Финн сравнял счёт в концовке третьего периода, а затем забросил победную шайбу в овертайме. До этого он провёл всего 11 матчей в НХЛ в прошлом сезоне (1+0) и два в текущем розыгрыше плей-офф. Кивиранта стал всего седьмым новичком в истории лиги, сделавшим хет-трик в плей-офф и вторым, кто сделал это в седьмом матче.
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Но вряд ли бы «Даллас» смог рассчитывать на победу, не случись фантастического сейва Антона Худобина при счёте 3:2 в пользу «Колорадо». Всего российский вратарь отразил 40 бросков за матч, а самый яркий сейв пришёлся на выстрел Назема Кадри. Форвард «лавин» добивал шайбу в пустой угол (и уже начал праздновать гол), но Худобин успел переместиться и уже лёжа остановить шайбу ловушкой! В этом эпизоде русский вратарь сыграл в стиле легендарного Владислава Третьяка и оставил «Даллас» в игре.
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Какое напряжение творилось в матче, можно понять по эмоциям Бена Бишопа.
Тем ценнее была эта победа для Худобина, который только в 34 года дебютировал в основном составе в матче основной части Кубка Стэнли.
Российский выиграл свою вторую серию в плей-офф в карьере и наверняка начнёт финал Запада в качестве первого номера «звёзд».
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