СКА проиграл первый матч с Брагиным. Спаслись с 0:2, но потом забил Доус

После сенсационного домашнего поражения от «Витязя» со счётом 0:4 хоккеистам Дмитрия Квартальнова требовалось прийти в себя. Никто не ожидал, что «Ак Барс», будучи одним из фаворитов сезона, сыграет так слабо и безответственно. «Когда проигрываешь в борьбе, в игре один в один, можно рисовать, показывать, но пользы не будет. В характере проиграли, в общем. Можешь быть каким угодно крутым, но в хоккей играют характером. Мы сыграли очень слабо», — говорил после встречи разочарованный Квартальнов.

В свою очередь СКА удачно слетал в Нижнекамск. Пускай команда Валерия Брагина выиграла со скромным счётом 2:1 у обескровленного «Нефтехимика» (у «волков» не играл десяток хоккеистов основного состава и не было тренерского штаба Вячеслава Буцаева), но набрала два очка, а это главное. Думается, для Питера не стал удивлением тот факт, что в воротах «Ак Барса» на отчётную схватку появился Тимур Билялов. Швед Адам Рейдеборн на старте сезона выглядит слабо.

Квартальнов выбрал Рейдеборна, но швед не тащит. Почему россияне должны сидеть в запасе? Пока швед пропускает не самые сложные шайбы в матчах за «Ак Барс», лучший голкипер прошлого сезона наблюдает за играми со скамейки.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но игра получилась динамичной, практически без остановок. Пожалуй, главным моментом можно назвать выход форварда СКА Кирилла Марченко на рандеву с Биляловым. Голкипер уверенно сыграл ловушкой, а нападающий сигнализировал арбитрам, что его сзади клюшкой цеплял Яруллин. Однако судьи никакого нарушения в действиях защитника не усмотрели.

У казанцев дважды на скамейке штрафников оказывался Да Коста. У СКА помимо Тимкина, закусившегося с Да Костой, две минуты выписали Хафизуллину. Получается, что каждая из команд имела по две минуты большинства, но воспользоваться им не сумела. Пришлось поработать и Самонову, отразившему 11 бросков в створ. У Билялова работы было поменьше, но оба вратаря в любом случае смотрелись прилично.



Во второй двадцатиминутке не обошлось без неприятных моментов. На одном из отложенных штрафов СКА форвард гостей Кузьменко неудачно столкнулся с чешским арбитром Грибиком, в результате чего судья оказался на льду и сперва не мог подняться. Но в итоге обошлось, Ян смог продолжить встречу.



Команды выглядели бодро, гол назревал. И публика его дождалась. Казанцы провели атаку с ходу, Артём Галимов получил шайбу у левого борта, затем далее прострелил на дальнюю штангу, куда накатил Галиев и буквально расстрелял ворота. Гол, как и вся комбинация, получился эффектным, для хоккейных учебников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

По лицу Валерия Брагина было заметно, что его далеко не всё устраивает в игре команды. Разговор в перерыве предстоял серьёзный, голыми руками «Ак Барс», который явно провёл работу над ошибками после прошлого тура, было не взять.

Третий отрезок встречи команды начали так задорно, что отыграли 5 минут 23 секунды вообще без остановок. Первая пауза случилась лишь тогда, когда Самонов при попытке Лукоянова забить прижал шайбу ко льду.



Но своего Артём всё же добился. Форвард классно отпасовал из-за ворот на Кормье, который воспользовался оплошностью Хафизуллина и переиграл Самонова. Судьи смотрели повтор на нарушение численного состава, но в итоге гол засчитали.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Малейшая расслабленность сразу стоила «Ак Барсу» гола. Кузьменко удался отличный бросок, на который Билялов не успел среагировать. В концовке у хозяев удалился Фисенко, СКА заменил Самонова на шестого полевого хоккеиста, а Бурдасов, дождавшийся шайбу на дальней штанге, хлёстко поразил цель. СКА спасся с 0:2, когда, казалось, матч уже был проигран.



Но овертайм долгим не получился. Получивший пас Доус без раздумий бросил по воротам, а Самонов с атакой не справился. Таким образом, СКА потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Валерия Брагина. Однако очко «армейцы» всё же заработали.