«Спартак» и «Салават» выдали матч-концерт! 8 голов, куча ошибок и много крутых атак

«Салават Юлаев» встречей со «Спартаком» завершал четырёхматчевую выездную серию. Ранее команда финского специалиста Томи Лямся выиграла в Нижнем Новгороде, Череповце и Минске. Причём, ни разу уфимцы не доводили дело до дополнительного времени. В свою очередь москвичи выиграли лишь у московского «Динамо» на арене бело-голубых, а вот в Ярославле и Екатеринбурге потерпели поражения.

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок признался, что команда находится не в оптимальных физических кондициях. «Наше состояние улучшается, но до оптимального ещё далеко. Так как не могли заниматься физическими нагрузками на сборах, уделяли большинству немало времени», — говорил Знарок журналистам.

Действительно, физическое состояние красно-белых оставляло желать лучшего. Особенно когда речь шла о третьих периодах. Например, в стартовой игре с «Локомотивом» спартаковцы попросту встали. Но и про игру в большинстве Олег Валерьевич заметил верно. Видно, что по сравнению с прошлым сезоном «Спартак» очень сильно прибавил в этом компоненте.

Грозное спартаковское большинство на себе отчётливо прочувствовал «Салават Юлаев», который либо устал, либо не выполнил тренерское задание в плане дисциплины. Больше других со знаком «минус» в отчётном противостоянии выделялся защитник юлаевцев Алексей Семёнов. Это опытный и возрастной игрок. Томи Лямся даёт ему много игрового времени, в результате чего Семёнов устаёт и не успевает за соперником. Во что это выливается? В удаления и пропущенные шайбы.



За два периода Семёнов умудрился удалиться трижды (!), а «Спартак» показал феноменальную реализацию лишнего. Из четырёх голов за 40 минут чистого игрового времени сразу три случились в формате «пять на четыре». Ярко выглядел шведский защитник москвичей Юсе, который не только забил, но и отдал результативную передачу.

Не лучшим образом себя проявил сменщик Юхи Метсолы – российский голкипер «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв. Да, в определённые моменты откровенно не выручали защитники, но и Сухачёв мог бы сыграть понадёжнее. Снова пропускал матч приболевший защитник Ларсен, остался в Уфе и арендованный у «Вашингтона» Алексеев.

У «Спартака» вызывает вопросы постоянное отсутствие в заявке вратаря Юлиуса Гудачека. Он – шестой легионер, а Олег Знарок по-прежнему больше рассчитывает на полевых иностранцев. «Естественно, есть задумки в этом плане, но, если уберём игрока, разрушим одно большинство», — пояснял свою позицию рулевой красно-белых. Хотя стоит отдать должное Никите Беспалову. Он совершил сразу несколько важных спасений.



Помимо спартаковского большинства, нельзя не сказать и про грубую ошибку столичного клуба. Заигравшись впятером против четверых соперников, хозяева проморгали выход один на один в исполнении Кадейкина. Это третий гол Александра в нынешнем регулярном чемпионате. К тому же габаритный центральный нападающий очень полезен на вбрасываниях. Старался и финн Хартикайнен, бросивший в большинстве с такой силой, что пострадала камера в спартаковских воротах.

Третья двадцатиминутка снова обнажила все проблемы «Салавата Юлаева». Во-первых, чётко бросается в глаза, что Сухачёв не справляется. В случае, если что-то случится с Юхой Метсолой, уфимцам придётся очень тяжело. Во-вторых, возрастные защитники башкортостанского клуба порой попросту не успевали за соперником и шайбой. Финн Лехтеря, оформивший дубль, воспользовался именно ошибкой Сухачёва. Российский голкипер пропустил шайбу под щитками в довольно простой ситуации.

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Встреча, прошедшая на ледовой арене в «Парке Легенд» и завершившаяся с итоговым счётом 5:3 в пользу хозяев, порадовала хорошими скоростями. «Спартак» постепенно приходит себя и набирает кондиции, а «Салават», несмотря на большое количество ошибок, всё равно бежал вперёд. Уфа однозначно может занести себе этот выезд в актив. Правда, работы у Лямся хватает. Впереди домашние схватки с «Авангардом» и «Торпедо», а затем предстоит лететь в Казань и сражаться с «Ак Барсом». Полно работы и у «Спартака», которому теперь играть дома с минским «Динамо».