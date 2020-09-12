Глоток свежего воздуха. Шипачёв вытащил «Динамо» и спас Крикунова

Удивительно, но московское «Динамо» слабо начало сезон-2020/2021. От бело-голубых многие (а уж преданные болельщики точно) ожидали прыти и побед на самом старте, однако московский клуб потерпел три поражения подряд в самом начале регулярного чемпионата. Более того, до сегодняшнего дня в активе бело-голубых не было ни одного набранного очка. То бишь все три встречи «Динамо» проиграло в основное время.

Разумеется, сразу поползли слухи о возможной отставке Владимира Крикунова. Дескать, негоже опытному тренеру с таким классным составом и большим бюджетом столь слабо начинать сезон. От динамовцев требует лидерства, а команда расположилась на дне не только Западной конференции, но и всей турнирной таблицы.



Но всему этому было объяснение. Во-первых, перед началом регулярки тренерский штаб лишился Оскара Линдберга и Теэму Пулккинена. Что это значит? То, что москвичи остались без второго звена. Не лучшим образом в атаке выглядел центральный нападающий первой тройки Вадим Шипачёв, пока что не в своей тарелке находится Дмитрий Кагарлицкий.

Крикунов: «Динамо» ничего не нужно делать с Кагарлицким. Он должен играть и выкладываться

«Никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Надо меняться просто пораньше, и всё. У нас ребята, которые пропустили предсезонный сбор, пока никак не придут в себя. Им нужно время, чтобы набрать форму. Думаю, им нужны полторы-две недели», — сетовал Крикунов после поражения от «Спартака».



Да, ударная тройка москвичей выглядела не лучшим образом, но и самому Крикунову стоило обратить на себя внимание. По всей видимости, не слишком хорошо работали помощники Владимира Васильевича, да и сам главный тренер допускал определённые стратегические ошибки.

Но в том, что слова Крикунова подействовали на капитана московского «Динамо», сомневаться не приходится. Вадим сам по себе мастер высочайшего класса, а после критики в свой адрес этот форвард обычно играет с удвоенной энергией. В субботу это на себе прочувствовал «Барыс».



У команды Юрия Михайлиса в последнее время разыгрался нападающий Никита Михайлис – родной сын главного тренера «барсов». Не зря Михайлис-младший находится в лидирующей группе лучших снайперов КХЛ. Однако динамовцы в отчётной встрече смогли не только нейтрализовать Михайлиса, но и спастись в казалось бы безвыходной ситуации.

После двух периодов «Барыс» выигрывал со счётом 4:2 благодаря дублю Дица, голам Валка и Виделля. Сложно было поверить, учитывая слабый старт «Динамо», что московская команда могла вытащить эту игру и заработать хотя бы одно очко. Кресло под Владимиром Крикуновым начало раскачиваться с новой силой. Четвёртое поражение подряд и очередной матч без очков мэтру отечественного тренерского цеха могли не простить. Нужно было срочно предпринимать меры.



И кто же встал на защиту Крикунова? Правильно, Вадим Шипачёв. Тот самый человек, которого Владимир Васильевич прилично критиковал, выдал пока что свой лучший матч в нынешнем сезоне. Мало того, что Шипачёв поучаствовал в первом голе Яшкина на шестой минуте матча, так он ещё и оформил дубль в третьей двадцатиминутке. Именно благодаря усилиям Вадима игра перешла в овертайм, в котором Тарасов принёс гостям важнейшие два очка. Кстати, по воротам голкипера хозяев Йони Ортио за всю встречу был нанесён аж 51 бросок, а у «Динамо» после двух быстрых пропущенных шайб заменили Бочарова на Ерёменко.

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«После трёх поражений было некуда отступать. Хотели всё время атаковать, атаковать, быстрее сделать результат. Вместо этого пропустили сами и проигрывали 2:4. Молодцы ребята, что в третьем периоде сумели переломить игру, а в овертайме довели матч до победы.



В большинстве выходят те же игроки, что и в равных составах, потому что это и есть наши спецбригады. В первом большинстве играет бригада, которая в прошлом году забила больше всех.



Наверное, это больше вопрос к Хиетанену и Чайковски, почему они не забивают. Но мы видим, что так оно и есть. Чайковски решил всё время на Шипачёва играть, по идее он должен отдавать на Хиетанена, который со своей позиции много забивал. Но пока что-то не идёт у них. Хорошо, что Шипачёв забил сегодня.

Когда-то эта победа должна была прийти к «Динамо», потому что мы не сачковали. Мы работали и готовились к сезону. Единственное, переболела почти вся команда, наше ведущее звено вышло только за 10 дней до начала чемпионата. Но ничего – ребята наберут форму. Мы знаем, как это сделать. Они будут в порядке», — заявил довольный Крикунов после вожделенной победы.



Что ж, первый шаг к выходу из игрового кризиса «Динамо» в нынешнем сезоне уже сделало. Осталось сохранить этот настрой и продолжать демонстрировать тот хоккей, который начал приносить результат. Дальше у москвичей матч в Хабаровске, где точно можно (и даже нужно) цепляться за очки. Ведь «Амур» нынче совсем плох.