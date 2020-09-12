«Салават Юлаев» разыграл большинство в пять форвардов. Какой эффект даёт эта схема?

В НХЛ это уже не редкость. Чем больше нападающих на льду, тем опаснее у ворот соперника.

В России в целом не принято экспериментировать. То же самое касается и хоккея: игровые тренды доходят с серьёзным опозданием. И если про размер площадок в этом контексте говорить не очень уместно, то в качестве тактических изысканий российским специалистам давно стоит поучиться у европейцев и североамериканцев.

Не так давно уфимский «Салават» произвёл тактическую революцию: на реализацию лишнего вышло сразу пять нападающих. Будем честными, это никак не переворачивает сознание и не вызывает экстраординарных эмоций – к тому же, так уже делали даже в КХЛ. За примерами далеко ходить не надо: те же уфимцы при Захаркине или «Авангард» времён прежнего руководства практиковали такой приём и раньше.

Отличием ситуации тогдашней от нынешней стало не столько изменение восприятия хоккея (хотя и это тоже) или перехода на другие площадки, сколько обычный случай: Ларсен ещё какое-то время не поможет своей команде из-за повреждения. Никто как Филипп в «Салавате» не чувствует синюю линию – во многом благодаря этой травме мы и увидели дебют Мухамадуллина в большинстве в этом сезоне. Абсолютно та же картина и с пятью форвардами: когда ты становишься заложником ситуации последнее, на что обращаешь внимание, так это на тренды и мировые тенденции.

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У расстановки в пять форвардов или, проще говоря, без защитника на вершине есть определённые плюсы. В первую очередь, розыгрыш становится компактнее и непредсказуемее: бригада нейтрализующих лишнего не знает под чьи броски стоит ложиться, какого игрока крыть и так далее. Во вторую очередь, сама скорость перемещения игроков и шайбы в зоне соперника значительно увеличивается – следовательно вратарю соперника становится сложнее работать по первому броску: намного сложнее увидеть его, поскольку соперники, которые скринят пятак попросту не дадут этого сделать.

Разумеется, данная схема не лишена и недостатков. В КХЛ по пальцам пересчитать универсальных форвардов – не то что в каждой команде, их и в лиге не факт, что наберётся десять человек. Соответственно, максимально сложно наиграть розыгрыш лишнего достаточно агрессивно: будут случаться обрезы на синей, контратаки соперников и голы. Также можно отметить особенности хватов, долгое время на подготовку комбинации и другие проблемы.

Лямся рискнул, за что ему максимальный респект. Этот финн в принципе ведёт себя не как иностранный тренер, идеал которого предстаёт в глазах наших функционеров: как же это так, иностранец, а готовит молодёжь для конкурентной страны. Шакир Мухамадуллин уже набрал 1+1 за четыре игры, серьёзно повысив свои котировки на предстоящем драфте юниоров в НХЛ. Главный тренер «Салавата» ему доверяет в том числе и при игре в большинстве – как раз таки до внедрения пятифорвардовой схемы. За этой уверенностью, небоязнью принятия экспериментальных решений и есть будущее.

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Известный хоккейный аналитик Меган Халл, специализирующаяся на разборе спецбригад провела исследование, касаемое частоты использования различных схем в НХЛ.



Самая часто используемая расстановка, разумеется, 4 нападающих/1 защитник – более 71% в среднем. Здесь серьёзно выделяются «Аризона», «Нэшвилл» и «Миннесота»: 66%, 57% и 52% соответственно от их времени, проведённого в большинстве, они проводят в формации с тремя форвардами – их по праву можно считать самыми консервативными в лиге, никто так часто, как они не используют эту по сути устаревшую схему реализации лишнего. Самыми же современными в этом контексте можно считать «Тампу» и «Колорадо» – в такой формации они провели лишь 4% и 7%.



Плавно мы подходим к разгадке главного вопроса: насколько часто команды используют схему с пятью форвардами? Если не вдаваться в детали, то очень нечасто. Первооткрывателем в данной области стали «Рейнджерс» и «Филадельфия» – обе занимают приблизительно 3.5% от общего времени, проведённого в большинстве.

Очень интересный график, который показывает наличие корреляции между схемами выхода на лёд трёх нападающих или четырёх в зависимости от счёта. Мы видим, что при лидерстве в две и более шайбы случаев выхода бригад с тремя форвардами становится больше на 35% – очень солидный показатель.

Также интересна и вторая картинка, которая доказывает, что команды рискуют меньше в третьих периодах – абсолютно не боятся выпустить двух оборонцев, главное бы не пропустить.

Схема с пятью нападающими немного учащается, когда команда соперника везёт искомой одну или две шайбы, что, в общем-то логично. Куда как интереснее провести корреляцию между, как это принято считать, оборонительными и атакующими командами. Все мы знаем «Бостон», который любит и умеет забивать, и которого не уличишь в «откате». Именно «мишки» лидируют по количеству выходов бригад с тремя нападающими, в случае, когда команда ведёт в счёте – 54%!

Очень важная картинка, которая отмечает снижение использования схемы с тремя нападающими в большинстве в два раза за пять сезонов! Та же самая тенденция предполагается и со схемой в 4 нападающих – постепенно, через какой-то промежуток времени мы придём к хоккею, когда пять нападающих при реализации лишнего не будет чем-то необычным и восхищающим, а игра с тремя форвардами будет напоминать рудимент истории.

В разное время за последние пару сезонов пробовали игру в пять нападающих «Филадельфия», «Флорида», «Рейнджерс», а также «Миннесота», «Тампа» и «Вегас». Мы уже выяснили, что такая схема появляется в обороте тренеров по двум причинам: или ведущий защитник получил серьёзную травму, или команде нужно отыгрываться и рисковать, однако необходимо отметить, что в отличие от разницы между схемами с тремя и четырьмя нападающими, разница между четырьмя и пятью форвардами практически всегда означает разницу в игровом стиле команд – не замечено ни одной попытки игры с пятью форвардами у «Айлендерс», «Коламбуса» и «Анахайма».

Переход от трёх нападающих к четырем нападающим привел к резкому увеличению количества бросков примерно на 12% и увеличению процента точности бросков примерно на 13%. Несмотря на все условности, составы с четырьмя нападающими приносят на 1,4 чистых гола больше, чем составы коллег с тремя форвардами. Очень интересный вывод можно сделать при сравнении составов с четырьмя и пятью атакующими при реализации лишнего – особой разницы в эффективности не замечено, а раз так – имеет ли это всё смысл?