Три русских вратаря — лидеры в плей-офф по победам! Уникальный момент в истории НХЛ

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2020 оказался настолько богат на сюрпризы, что болельщиков уже сложно чем-то удивить. Выбыли из борьбы многие суперзвёзды — Овечкин, Кросби, Макдэвид, Мэттьюс, за бортом остался Кэри Прайс и Артемий Панарин, не смогли продлить свою кубковую жизнь Картер Харт и Натан Маккиннон.

В трёх из четырёх оставшихся играть клубах стартовыми голкиперами являются россияне: Антон Худобин в «Далласе» достойно заменяет Бена Бишопа, Андрей Василевский — безоговорочный первый номер в «Тампе», а Семён Варламов выигрывает конкуренцию у Томаса Грайсса в «Айлендерс». При этом, все трое российских стражей ворот лидируют в НХЛ по победам, показывая очень неплохой процент отражённых бросков. Такого в НХЛ не было ещё никогда.

Настоящий боец Худобин

Наверное, главным открытием, если можно так охарактеризовать голкипера, которому уже 34 года, можно назвать Антона Худобина. В отличие от Василевского и Варламова, он никогда не был стопроцентным первым номером на уровне НХЛ, а всегда воспринимался как надёжный недорогой сменщик. В лучшем случае, в Антоне видели «вратаря номер полтора», способного оказать конкуренцию внутри команды на определённом отрезке сезона, но не выдерживающего большую нагрузку.



«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень», — восхитился россиянином главный тренер «Далласа» Рик Боунесс после четвёртой игры финала Запада. «Когда Худобин видит шайбу, видит момент броска, он непременно сделает сейв. «Вегас» плохо работает на чужом пятачке, это облегчает работу голкиперу», — добавил аналитик TSN Крейг Баттон.

В своём первом в карьере финале конференции он отразил 119 бросков из 125, показав фантастический процент надёжности — 95,2%. Эта статистика касается первых четырёх матчей с «Вегасом», но пятая игра может стать самой важной, к тому же, у Антона не исключена микротравма. В концовке третьей встречи он неудачно сел на шпагат, пытаясь среагировать на бросок, который прошёл мимо створа, и после этого ощутил видимый дискомфорт. На послематчевой пресс-конференции Антон опроверг все предположения о травме, но в плей-офф, да ещё и на такой высокой стадии, трудно было ждать другого ответа.



Впрочем, взлёт Худобина стал приятным сюрпризом не для всех.



«То, что сейчас делает Худобин, приносит «Вегасу» большие неприятности. Просто удивительно за этим наблюдать. Вратарь-подмастерье управляет этой серией», — отметил в «твиттере» бывший автор ESPN и Fox Sports Мэтт Мосли, назвав вдобавок, Антона «путешественником», так как он сменил за карьеру достаточно много клубов.

Российские вратари, выигрывавшие Кубок Стэнли:

2004 — Николай Хабибулин («Тампа-Бэй»)

2007 — Илья Брызгалов («Анахайм»)

Четыре слона и шанс на Кубок Стэнли

Семён Варламов в стане «Айлендерс» смог реанимировать свою карьеру после нескольких не самых впечатляющих сезонах в «Колорадо». Варламов великолепно играл за «Эвеланш», когда коллективом руководил Патрик Руа, и даже входил в топ-6 голосования за «Харт Трофи» в 2014 году, но затем Семёна часто мучили травмыы, не дававшие выйти на прежний уровень.



В игровой системе, которую проповедует наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, вратари процветают, поскольку строгая дисциплина и надёжные действия в обороне заметно облегчают задачу голкипера. Варламов, по свидетельству специалистов, стал иначе держать клюшку, что самым положительным образом сказалось на его надёжности. После третьего матча финальной серии Востока против «Тампы» Семён стал вторым голкипером в славной истории «островитян», которому покорилась отметка в 10 побед за один плей-офф. До этого подобное пять раз делал легендарный Билли Смит, защищавший ворота во времена знаменитой команды-династии.

Блицкриг «Тампы» не удался. Варламов впервые в серии переиграл Василевского Счёт в серии стал 2-1 в пользу «молний», которые играли без лучшего бомбардира.

«Василевского нужно чаще дёргать из стороны в сторону и создавать перед его воротами трафик. Иначе его трудно раскусить. В предыдущем матче мы слишком много действовали по периметру. Сейчас мы попросили ребят форсировать игру, ближе идти к воротам. Это отличный способ увеличить остроту создаваемых моментов.



Варли был хорош. По-моему, уже на первых минутах он сделал четыре или пять спасений в ситуациях, которые могли бы пустить ход матча в совершенно иное русло. Именно такая игра требуется от вратаря в плей-офф, и Варли нам её обеспечил», — сказал Барри Тротц после победы в третьем матче серии.



Стоит отметить и психологическую устойчивость Варламова, которого изредка сажали в запас, предпочтя россиянину Томаса Грайсса, но Семён всегда отвечал на это уверенной игрой.



Что же касается обладателя «Везины» Андрея Василевского, то он играет сообразно своему статусу и амбициям своей команды. Для «Тампы» нынешний сезон должен стать триумфальным — об этом говорят многие эксперты, а без надёжной игры голкипера Кубок Стэнли выиграть невозможно. «У Василевского была пятимесячная пауза в работе. Поэтому он хочет играть как можно больше, об усталости не говорит», — отметил наставник «Лайтнинг» Джон Купер. «Андрей действует, словно третий защитник. Он очень важен для нас, игроков обороны. Мы знаем, что он всегда выручит, если кто-то ошибся», — добавил лидер обороны «Тампы» Виктор Хедман.



«Меня поражает, насколько хороши сейчас российские вратари. Василевского, Худобина, Варламова и Бобровского я называю четырьмя слонами, они выглядят просто фантастически!», — отметил Евгений Набоков, который отыграл 10 сезонов за «Сан-Хосе», но до Кубка Стэнли так и не добрался. «Было бы действительно здорово, если бы кто-то из наших голкиперов выиграл Чашу», — резюмировал голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев.



Осталось определить, кто это будет.