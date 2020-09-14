Легендарные тройки «Питтсбурга» с Лемье и Ягром. Их игрой восхищались от России до Америки

Как создавались эти сочетания, чего они добились и как распались. Их называли «золотой треугольник» и «небесная линия».

«Чемпионат» запускает серию материалов о великих тройках нападения в истории мирового хоккея. В первой части мы расскажем о двух знаменитых сочетаниях «Питтсбурга», многие из рекордов которых по сей день не покорились действующим игрокам команды, в том числе Евгению Малкину и Сидни Кросби. А некоторые из них в принципе в современном хоккее уже невозможно побить.



Как шутил знаменитый Ларри Робинсон, рядом с Марио Лемье и пожарный гидрант забьёт 40 голов. Но всё-таки, партнёры имели для канадской звезды большое значение. Лучшим вариантом было сложившееся сочетание с молодым чехом Яромиром Ягром, о котором Америка ещё ничего не знала, и Кевином Стивенсом, выступавшим на позиции левого крайнего нападающего.



После ухода Стивенса из «Питтсбурга», Лемье и Ягр на полноправной основе образовали убойное сочетание с Роном Фрэнсисом. Эту тройку назвали «Золотой треугольник» в честь центральной, деловой часть города, расположенной как раз в том месте, где реки Аллегени и Мононгахела сливаются воедино, образуя реку Огайо.



Знаменитая тройка решала все вопросы, ведь каждый был яркой индивидуальностью и был готов отложить свои амбиции подальше, если видел, что партнёр сыграет лучше. Одна из самых интеллектуальных троек в истории хоккея просуществовала до 1997 года, когда Лемье вынужден был прервать карьеру.

История образования звена

«Золотой треугольник» «Питтсбурга» образовался в 1991 году, когда в клуб из Пенсильвании перешёл Фрэнсис. К тому моменту Лемье уже являлся безусловной звездой первой величины в НХЛ. Марио был выбран «Пингвинз» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 1984 года. Лемье сходу заиграл в НХЛ на абсолютно невероятном уровне. Уже в дебютном сезоне в лиге Супер Марио выбил гроссмейстерские 100 очков за 73 матча, но для легендарного канадца это была лишь пристрелка в лиге. Только вдумайтесь, в сезоне-1988/1989 ему не хватит всего одного балла до достижения нереального рубежа в 200 очков в регулярном чемпионате (199 очков – лучший результат за всю историю «Питтсбурга»). В игре Лемье было прекрасно всё, а индивидуальные награды сыпались в руки Марио одна за одной. До поры до времени в карьере Марио не хватало всего одного – победы в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Ягр также оказался в «Питтсбурге» в результате выбора на драфте. В 1990 году «Пингвинз» потратил на чешского нападающего свой первый пик, выбрав форварда под общим пятым номером. К слову, под первым номером на том драфте в «Квебек Нордикс» ушёл Оуэн Нолан. Яромир приехал в США в 19-летнем возрасте после двух сезонов, проведённых в чемпионате Чехии в составе родного «Кладно». Также за плечами Яромира был опыт выступления за сборную Чехии на чемпионате мира.

Ягр и Лемье вошли в команду всех времён "Питтсбурга"

Канадцу Фрэнсису на момент перехода в «Питтсбург» было 28 лет, и он находился в самом расцвете карьеры. В 1985 году Рон стал капитаном «Хартфорд Уэйлерз» и был им вплоть до сезона-1990/1991, когда был осуществлён знаменитый обмен в «Питтсбурга». За время выступления за «Китобоев» Фрэнсис стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю: в 714 матчах Рон набрал 821 (264+557) очко. 4 марта 1991 года между «Уэйлерз» и «Пингвинз» произошёл крупный обмен: в Пенсильванию отправились – Фрэнсис, Ульф Самуэльссон и Грант Дженнингз; в обратном направлении проследовали Джон Каллен, Джефф Паркер и Зарли Залапски.

Два Кубка Стэнли за два года в начале 90-х

Из-за операции на спине Лемье «Питтсбургу» пришлось провести большую часть сезона-1990/1991 без своей звезды. Супер Марио вернулся на лёд только в январе, когда регулярка близилась к своему концу. Легендарный канадец начал играть в одном звене со Стивенсом и Ягром. Однако после обмена Каллена в «Хартфорд» тренерский штаб Боба Джонсона переместил Стивенса в звено к Марку Рекки, в свою очередь образовав тройку нападения Фрэнсис (слева) – Лемье (центр) – Ягр (справа).



В плей-офф для подопечных Джонсона всё могло закончиться уже в первом раунде, когда «Питтсбургу» потребовалось семь матчей, чтобы выбить из плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз». В финале конференции «Пингвинз» в какой-то мере помогла грязная выходка ещё одного участника громкого обмена с «Хартфордом» Самуэльссона, преднамеренно сыгравшего очень грубо против лидера «Бостон Брюинз» Кэма Нили, в результате чего чего последний выбыл из строя с травмой колена.

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В финале Кубка Стэнли соперником «Питтсбурга» стал главный сюрприз того плей-офф – дерзкая «Миннесота Норт Старз». Финал начался с победы «Миннесоты» на льду соперников. Звёзды явно благоволили «Миннесоте» – лучший хоккеист «Пингвинз» Лемье из-за травмы спины был вынужден пропустить одну встречу. После трёх матчей «Норт Старз» были впереди 2-1, но на большее их не хватило. Несмотря на боль в спине, Лемье вымотал защиту «Миннесоты» и в итоге набрал в пяти сыгранных матчах финала 12 (5+7) очков. «Пингвинз» выиграли три следующих матча, включая и полный разгром «Старз» на льду соперника в шестой встрече 8:0, и впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.



Лемье закончил плей-офф с 44 (16+28) очками в 24 матчах и получил за свою феноменальную игру титул лучшего хоккеиста плей-офф, а с ним и «Конн Смайт Трофи». Отметим, что львиную часть очков Марио набрал в большинстве, где его партнёрами были Стивенс и Рекки. Молодому Ягру в дебютном сезоне в НХЛ в плей-офф место в первом большинстве доверять ещё не решались.

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Годом спустя «Питтсбург» повторил свой триумф в Кубке Стэнли, второй сезон кряду победив в плей-офф. Сочетание Фрэнсис – Лемье – Ягр в середине 90-х называли Golden Triangle или «золотой треугольник». Когда же вместо Фрэнсиса выходил Стивенс, тройка трансформировалась в The Sky Line (небесную линию). Их игрой восхищались от России до Америки. В сезоне-1992/1993 она набрала в общей сложности 365 очков и забила свыше 150 голов, хотя Марио пропустил четверть чемпионата из-за болезни.



Видео взаимодействия Фрэнсиса, Ягра и Лемье в плей-офф 1992 года.

Грустный уход Стивенса из «Питтсбурга»

14 мая 1993 года, «пингвины» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче финала Дивизиона Патрика. В начале первого периода Стивенс крайне неудачно врезался в защитника «Айлендерс» и получил тяжёлую травму.

Видео травмы Кевина Стивенса.

Стивенс вернулся на лёд в сезоне-1993/1994 и провёл хорошую регулярку за «пингвинов», набрав 88 очков, однако в скором времени «Питтсбург» он покинет.

В 1995 году Кевин был отправлен в «Бостон Брюинз» вместе с Шоном Макикерном в обмен на Глена Мюррея, Брайана Смолински и выбор в третьем раунде драфта 1996 года. Будучи обменянным из «пингвинов», Стивенс уже не сможет вернуться на тот уровень, на котором выступал в «Питтсбурге». А Фрэнсис уже на постоянной основе обосновался в сочетании с Лемье и Ягром.

«Лучшее звено в истории «Питтсбурга», если бы не Малкин и Кросби»

Пик взаимодействия «золотого треугольника» пришёлся на сезон-1995/1996, где каждый из тройки нападения выбил 100+ очков за сезон. Лемье набрал 161 балл, Ягр – 149, а Фрэнсис – 119. 429 очков на троих в регулярном чемпионате – этот результат для тройки нападения продолжает оставаться лучшим не только в клубной истории, но и во всей НХЛ за последние 25 лет.



«Думаю, что мы хорошо изучили манеру игры каждого, просто наблюдая друг за другом на протяжении многих лет и иногда оказываясь вместе в течение этого времени. Все ребята прекрасно умеют обращаться с шайбой, исполнять передачи и читать игру. Поэтому каждый раз, когда тренерский штаб ставил нас в одно звено, мы могли быть успешны», – говорил Лемье в 1996 году.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Яромира Ягра

«Если бы не Евгений Малкин и Сидни Кросби, можно было бы утверждать, что эта линия является лучшей в истории «Питтсбурга». В сезоне-1996/1997 они суммарно набрали 307 очков, и это во время активной ловушки. Фрэнсис был клеем в их звене, в то время как Марио и Ягр делали своё дело», – уверен автор ESPN Грег Вышински.

Пауза в карьере Лемье и уход Фрэнсиса из «Питтсбурга»

Вот только привести «Питтсбург» к третьему в истории Кубку Стэнли «золотому треугольнику» так и не удалось. Их последним совместным сезоном стал чемпионат-1996/1997. В первом раунде плей-офф «Пингвинз» проиграли «Филадельфии Флайерз» (1-4), после чего Лемье объявил о приостановке карьеры из-за травмы спины, которая мучила его на протяжении долго времени.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

Спустя сезон «Питтсбург» покинул Фрэнсис, который перебрался в «Каролину Харрикейнз». Вот так, сам Фрэнсис объяснял свой выбор: «В действительности, шансы остаться в «Питтсбурге» таяли на глазах. Оглядываясь назад в прошлое и вспоминая сложившуюся неблагоприятную финансовую ситуацию, понимаешь, что реального предложения и не могло последовать.

Перечисляя в мыслях города на карте НХЛ, я почему-то заинтересовался вариантом с «Каролиной». Аспектов «за» было немало. Аргументы, приводимые менеджерами в пользу их клуба, желание сделать из «Харрикейнз» конкурентоспособную команду меня в самом деле привлекло. И когда новоиспеченный контракт лежал на столе, не подписать его, по крайней мере, в то время, было просто опрометчиво», – сказал Фрэнсис.

Лемье – владелец «Питтсбурга», Ягр – владелец и игрок «Кладно», а Фрэнсису предстоит собирать «Сиэтл»

Лемье возобновит карьеру в 2000 году, мотивировав подобное решение желанием сына увидеть его на льду. Спустя шесть лет Марио завершит игровую карьеру уже насовсем. В настоящее время Фрэнсис, Лемье и Ягр продолжают вести активную деятельность в хоккее. 54-летний Лемье является владельцем родного клуба. Канадец стал первым спортсменом в истории Северной Америки, ставшим владельцем клуба, за который он играл. Именно в качестве владельца клуба Марио выиграет третий, четвёртый и пятый Кубки Стэнли.

Барков, Ягр и другие знаменитые игроки, владеющие хоккейными клубами Для многих это не заработок, а, скорее, хобби.

Должность владельца занимает и Ягр в своём «Кладно». Однако, в отличие от Марио, знаменитый чех продолжает выходить на лёд. В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени.

48-летний Яромир Ягр может продолжить карьеру в пражской «Спарте»

Что касается Фрэнсиса, то Рон немного отступил от траектории движения своих партнёров по звену. Канадец выбрал путь генерального менеджера. Эту должность Фрэнсис сначала занимал в «Каролине», а теперь – в «Сиэтле». Через год его ждёт насыщенное межсезонье. В июне 2021 года ему придётся с нуля собирать состав 32-го клуба НХЛ на драфте расширения.