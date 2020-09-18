«Единственное, что не смог сделать Варламов, это забить». Что пишут в Америке

«Билеты, которые «Тампа» оформила в финал Кубка Стэнли, были добыты в битве с самыми сложными, стойкими соперниками. Победу добыли не габаритные хоккеисты, не подлые. Они не вписывались в стереотип огромного зверя, который, по мнению фанатов или аналитиков, создан для плей-офф. Это были Ондржей Палат, Никита Кучеров и Брейден Пойнт — игроки совсем не габаритные. Именно эти три хоккеиста, сыгравшие в первом звене, сыграли в самые трудные минуты матча.

Они играли через боль, проходили через мощные силовые приёмы соперника, но контролировали шайбу. И даже если не бросали по воротам, то всё равно контролировали игру. Да, в команду пришли Патрик Марун, Блейк Коулман, Зак Богосян, Барклай Гудроу и другие, но победа в финале Восточной конференции над «Айлендерс» была добыта за счёт смелости и неоспоримого превосходства тех, кто прихрамывает — исключительной первой тройкой «Тампы».



Все трое форвардов сыграли около 25 минут. В равных составах тройка Кучерова перебросала соперников 15-5, выиграв свой микроматч 1:0. Брейден Пойнт входил и выходил из состава на протяжении этой серии, но играл с недолеченной травмой нижней части тела. После одной из смен телекамеры выхватили момент, когда на скамейке запасных врач передавал Пойнту массажный ролик, а когда форвард начал его использовать, то скривился от боли. Кучеров за два последних матча отыграл больше часа. В пятом матче было видно, что он не чувствовал себя хорошо, но не пропустил ни одной смены.



Если «молнии» поднимут над головой Кубок Стэнли, то главным победителем станет первое звено. В нынешнем плей-офф Пойнт и Кучеров вместе провели на льду более 250 минут, и за это время «Тампа» забила 19 голов, пропустив только 7. Они превзошли своих соперников на 75 очков, набранных в равных составах. Как сказал Джон Купер, нет никаких сомнений в том, что тройка Кучерова заслужила успех. Пришло время признать, что три невысоких форварда «Тампы» — это новое лицо той стойкости, которая приносит победы в плей-офф», — отметил автор The Athletic Томас Дранс.

«Стоит отметить Семёна Варламова, голкипера «Айлендерс». Да, его команда проиграла, но он — единственная причина, по которой «островитяне» дожили до овертайма. И единственная причина, по которой у «Айлендерс» был шанс выиграть. Он остановил 46 бросков из 48 и сделал всё, чтобы продолжить серию. Единственное, чего он не смог сделать, это забить.



Андрей Василевский тоже был очень хорош. Ему требовалось отразить намного меньше бросков, но он сделал главный сейв в овертайме, остановив Брока Нельсона, который мог отправить серию в седьмой, решающий матч», — считает Адам Гретц из NBC Sports.



«Варламов был лучшим игроком «Айлендерс» в первые полчаса этого матча. Никто не боролся сильнее, чем он, но в итоге ему пришлось довольствоваться послематчевым рукопожатием. Семён последний раз играл в плей-офф в 2014 году, у него было 13 побед и 13 поражений в кубковых встречах, но Тротц сделал на него ставку. Его «сухари» в серии против «Вашингтона» установили новый рекорд клуба. Не случайно Тротц поблагодарил тренеров вратарей Митча Корна и Пьера Греко за то, что они работали с Варламовым над корректировкой некоторых вещей. Они сделали Варламова лучше.



Как сказал сам Семён, он надеялся, что Брок Нельсон забьёт в том моменте в овертайме — это был отличный шанс на победу. Но ничего уже не поделать», — написал обозреватель Newsday Колин Стивенсон.

«Тампа» в финале, Кучеров — лучший бомбардир плей-офф! Им помог рикошет от ноги Варламова «Молнии» дожали «Айлендерс» в овертайме. В решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.

«Кучеров вышел в лидеры, Хедман произвёл фурор»

«Патрик Марун заявил после шестого матча серии, что у него уже нет ногтей. Должно быть, это была метафора, потому что толстые хоккейные перчатки хорошо защищают, но нервы действительно были на пределе. А в финале Кубка Стэнли будет ещё страшнее. «Тампа» сыграла шесть овертаймов в четырёх матчах, когда мог решиться исход серии, а всего в плей-офф у «молний» было 13 дополнительных периодов.



У «Тампы» есть свои герои. Брейден Пойнт был самым динамичным хоккеистом команды и лидером по результативности в команде, даже когда пропускал матчи. Но в шестой игре Никита Кучеров сделал голевой пас и вышел в лидеры спора бомбардиров. Виктор Хедман просто произвёл фурор: его 9 голов в плей-офф — лучший результат для защитника со времён Брайана Лича в 1994 году, когда «Рейнджерс» выиграл Кубок Стэнли.



Теперь команде предстоит финал с «Далласом», который ждал три дня своего соперника. «Тампа» за это время отыграла 9 периодов, но, как сказал Джон Купер, если бы ему предложили билет в финал при условии, что на отдых будет только 45 часов, он бы с радостью согласился», — отметила обозреватель Tampa Bay Times Диана Нирхос.

Сейв Василевского, без которого «Тампа» не попала бы в финал. И его победный забег (видео) «Молнии» провалились в большинстве и были в шаге от поражения в шестом матче серии.

«У «островитян» есть заслуженный повод для гордости — команда получила отличный опыт, который требует крови, пота и слёз, которых было предостаточно после этого поражения. Команда Барри Тротца пытается сделать самый трудный шаг в профессиональном спорте — от претендента к чемпиону», — отметил ветеран североамериканской спортивной журналистики Ларри Брукс из New York Post.

Сам Барри Тротц тоже сказал несколько пламенных слов после окончания кубкового похода для «островитян».



«В спорте очень мало примеров, когда команда сразу же добивается успеха. «Айлендерс» был командой-династией, выиграв четыре Чаши, но до этого было много трудностей. То же самое касается «Эдмонтона» и «Детройта». В «Вашингтоне», где я работал недавно, было много неудач, прежде чем мы прорвались к успеху. Сейчас мы на пути к пониманию и осознанию разных уроков, это бесценно для команды. Нам нужно вернуться и начать подъём на гору, на которую мы пока не смогли взобраться, хотя остановились недалеко от вершины», — резюмировал наставник «островитян».