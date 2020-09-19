6 главных дуэлей финала Кубка Стэнли. Битва русских вратарей и Купер против Боунесса

А ещё есть Кучеров против Радулова и «заруба» скандинавских викингов в обороне.

Из трёх российских вратарей, игравших в полуфиналах Кубка Стэнли, двое вышли в финал. Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин великолепно провёл нынешний плей-офф, уверенно заменив травмированного стартёра Бена Бишопа, и может с уверенностью смотреть в будущее, где ему предстоит подписывать новый контракт. Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» показал свой привычный высочайший уровень, который и полагается стражу ворот, выигрывавшему «Везину».

«Такого никогда не было раньше, поэтому это будет крайне интересно. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но это происходит», — признал Николай Хабибулин, который выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы». «Здорово, что сейчас у нас есть эти голкиперы, потому что вратари раньше были проблемой. Это говорит о том, что хоккейная система в России растёт», — добавил Илья Ковальчук.

Дуэль двух вратарей-россиян будет одной из центральных в предстоящем финале Кубка Стэнли.

Как закалялась «Тампа». Через финал Кубка Стэнли, оглушительные провалы и острую критику Они выдержали жёсткий удар и готовы нанести ответный.

Василевский против Худобина

Противостояние двух голкиперов, которые представляли Россию на международном уровне — такое будет впервые в истории финалов Кубка Стэнли. И Худобин, и Василевский известны тем, что умеют совершать акробатические сейвы, но общего в игре двух стражей ворот не так уж много. И по стилю, и по габаритам, и по подходу к матчам это абсолютно разные хоккеисты, и тем интереснее будет наблюдать их противостояние.

У Василевского почти нет в игре слабых мест. Андрей провёл великолепный плей-офф (14 побед, 5 поражений, 1,82 гола за матч и 93,1% отражённых бросков), и это сделало «молний» единственной командой, у которой второй вратарь так ни разу и не вышел на лёд. Благодаря взрывной резкости и крепкой технической базе, Василевский зарекомендовал себя как один из лучших вратарей лиги.

Согласно аналитическим данным от Upper Hand и Apex Analisys, больше всего страж ворот «Лайтнинг» пропустил в верхние углы ворот — над плечами, а также в левый нижний угол. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в финале Восточной конференции старались использовать броски в касание, чтобы обыграть Василевского и поймать его на перемещении, что отчасти удалось — 7 голов из 11 (55%) были забиты именно таким способом. Это выше, чем показатель в регулярном чемпионате (30%) и выше, чем средние цифры за карьеру (37,4%).

У Антона Худобина цифры статистики в плей-офф не столь впечатляющие, что выглядит даже странно. Он отразил 90,9% бросков, но визуально его игра куда больше была похожа на действия в регулярном чемпионате, где он лидировал с показателем в 93,%, но не был первым номером своей команды. В серии против «Вегаса» Антон отбил 153 из 161 выстрелов (95%), и ключевым моментом для «Тампы» будет вернуть Худобина к тем небольшим трудностям, которые были у него в начале плей-офф.

Сильные стороны Худобина — умение читать игру и предвидеть возможный бросок, а также быстрота перемещения, которой он компенсирует не самый высокий рост. Кроме этого, у Антона хорошо проявляется то, что принято называть позиционной агрессией, а проще говоря — терпение.

«Вегас» пытался найти варианты обыгрыша подвижного россиянина при помощи «экранов» перед воротами и помех на пятачке (2 гола забито через трафик, 4 — с подправлений), но для итогового успеха этого было крайне мало. Из всех голов, которые Худобин пропустил в плей-офф-2020, 48,7% были забиты в верхнюю часть ворот со стороны ловушки. Эта цифра намного выше той, которая была у Антона после двух раундов (29,5%), но было отмечено, что 13 из 22 этих шайб заброшены через «экраны» и не отражают ясной картины — чистые броски со стороны ловушки Худобин пропускал крайне редко (2 шайбы в серии с «Вегасом»).

«Василевский — это идеальное сочетание атлетизма и фундаментальных вратарских навыков. Худобин, как пошутил его партнёр по команде Джон Клингберг, плывёт вдоль ворот и каким-то образом останавливает шайбу», — отметил обозреватель АР Стивен Уайно.

Упомянутый выше Николай Хабибулин назвал Антона современной версией трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Мартина Бродо, потому что Худобин предпочитает вратарскую стойку стилю «баттерфляй». «Как будто кто-то взял вратаря из 1990 года и перенёс в 2020-й. Но, тем не менее, он здорово делает свою работу», — отметил Николай. «Русские вратари всегда были хорошими. Просто было время, когда наступила небольшая пауза, а теперь всё вернулось. У нас всегда были отличные хоккейные умы», — резюмировал Евгений Набоков.

Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях – вообще впервые.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Хедман против Хейсканена

Дуэль защитников Миро Хейсканена и Виктора Хедмана вполне может стать соперничеством за «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Хейсканен набрал 22 очка в 21 матче, Хедман забил 9 голов, из которых два стали победными. «За последние 10 лет не видел такого уникального хоккеиста, как Хейсканен», — отметил своего партнёра Антон Худобин.

Хейсканен и другой защитник «Далласа» Джон Клингберг играют даже более результативно, чем Радулов, Сегин и Павелски, а в совокупности все оборонцы «Старз» набрали в плей-офф 53 очка, что является рекордом клуба. «Намного легче играть, когда в атаке участвуют все пятеро парней. Хорошо, когда есть крепкое ядро защитников, нам нужно использовать это в своих целях», — сказал Хейсканен.

Хедман уже установил клубное достижение по количеству заброшенных шайб в плей-офф для игрока обороны. Вскоре в снайперском деле он может догнать настоящих легенд — Брайана Лича (11 голов в 1994 году) и Пола Коффи (12 в 1985).

Кучеров против Радулова

Что касается других персональных противостояний, то они будут не менее интересными. В первую очередь, российского болельщика может привлечь дуэль лучшего бомбардира плей-офф Никиты Кучерова и одного из лидеров «Далласа» Александра Радулова. Форвард «Старз» набрал на 12 очков меньше (26 против 14), но забросил на две шайбы больше, к тому же половина из его 8 голов стали для техасцев победными.

В нынешнем регулярном чемпионате Кучеров достаточно удачно играл против «Далласа», набрав 3 (0+3) очка в двух матчах. Радулов в январском матче против «Тампы» очков не набрал, зато в конце декабря забил гол и отдал передачу.

«Тампа» в финале, Кучеров — лучший бомбардир плей-офф! Им помог рикошет от ноги Варламова «Молнии» дожали «Айлендерс» в овертайме. В решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.

«Радулов — это страсть и эмоции. Кучеров — в меру спокоен и очень эффективен. Возможно, Александр менее заметен, но может взорваться в нужный момент. Ну а Никита — это тот, на котором может «ехать» вся команда», — отметил Стивен Уайно.

Гурьянов против Палата

Ещё один российский форвард будет важной составляющей этой серии, поскольку Гурьянов — это лучший снайпер «Старз» в нынешнем плей-офф (по 9 голов вместе с Джо Павелски). Дениса долгое время не рассматривали как человека, способного приносить большую пользу, но нынешний сезон стал для Гурьянова настоящим прорывом. Он может сыграть в любом звене, находя общий язык как с лидерами Бенном и Сегином, так и с игроками глубины состава.

Об этом голе долго будут говорить в Америке! Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли Овертайм, большинство, победный бросок в касание — это было незабываемо.

Примерно то же можно сказать и про Ондржея Палата, который универсален, но наибольшую пользу приносит в сочетании с Пойнтом и Кучеровым, где выполняет всю черновую работу. У чеха на один гол меньше, чем у Гурьянова, и в отсутствии травмированного Пойнта от него будет зависеть больше, чем просто развязать руки своим партнёрам и дать им больше чистого льда. И Палат, и Гурьянов могут решить исход матча, став качественным подспорьем для основных атакующих сил.

«Палат может взять игру на себя. Если Пойнт не сможет сыграть в начале серии, то функции чернорабочего в первом звене могут перейти к центрфоварду, который будет вместо него», — отметил Джо Смит из The Athletic.

Марун против Кивиранты

Финский джокер «Далласа» Йоэль Кивиранта стал настоящим открытием нынешнего плей-офф. 24-летний форвард, который никогда раньше не играл в плей-фф НХЛ, оформил хет-трик в последнем матче серии против «Колорадо», забив, в том числе, и победный гол в овертайме. Пока Кивиранту трудно назвать штатным везунчиком, но 4 гола в 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли — статистика впечатляющая, поэтому сбрасывать Кивиранту со счетов не стоит. Финн отличается удивительным умением быть незаметным весь матч, а в решающем эпизоде сыграть так, что все ахнут.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.

Ветеран «Тампы» Пэт Марун — игрок другого плана, но и он способен внести решающий вклад в конкретном эпизоде. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса», забив 3 гола в 26 матчах: два из них были победными, а одна шайба была заброшена в овертайме. Пока что у 32-летнего форварда на счету лишь один гол в 19 матчах, но, как и Кивиранта, он играет не очень много — по 12-14 минут за матч и ждёт своего шанса.

Купер против Боунесса

Возможно, самой главной интригой станет противостояние на тренерском мостике, где наставнику «Тампы» Джону Куперу будет противостоять его бывший ассистент Рик Боунесс, и это тоже будет впервые в истории НХЛ. «Тампа» была для Боунесса последним местом работы до «Далласа», и на протяжении четырёх сезонов Рик отвечал в «молниях» за оборону и игру в меньшинстве.

Кто такой Рик Боунесс. 15 лет не работал главным и знает всё о Кучерове, Купере и «Тампе» Рулевой «Далласа» — одна из самых загадочных фигур в финале Кубка Стэнли. Вообще-то, он оказался на этом месте случайно.

После кубковых неудач генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман решил уволить всех тренеров, кроме Купера и Боунесс остался безработным. В нынешнем сезоне он заменил по ходу регулярного чемпионата Джима Монтогомери, у которого возникли проблемы с алкоголем, и достаточно быстро смог вывести «Даллас» на новый уровень.

На Боунесса оказывается куда меньше давления, чем на его прежнего босса Купера, от команды которого все ждут только победы. «Даллас» уже стал командой-сюрпризом, от которой мало кто ждал появления в финале, поэтому вряд ли кто-то будет требовать от техасцев невозможного. «Звёзды» считались слабее во всех сериях, которые выиграли к этому моменту — большинство прогнозистов-экспертов ставили на «Калгари», «Колорадо» и «Вегас». Сейчас все также ставят против «Далласа», отмечая силу нападения «молний», опыт Купера и превосходство «Лайтнинг» в большинстве игровых компонентов.

«Знаете, эту серию вообще очень трудно предсказать. Ещё в начале плей-офф все думали, что «Даллас» проиграет «Калгари». «Колорадо» и «Вегас» тоже были наголову выше, чем «Старз». «Тампу» можно считать фаворитом, но у них есть травмированные лидеры, а «Даллас» — соперник такого типа, который «молниям»в этом розыгрыше ещё не встречался. Сможет ли «Тампа» оставаться достаточно здоровой, чтобы продолжить доминировать? Сможет ли «Даллас» найти пути к чужим воротам? В любом случае, это будет интересно», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Первый матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь с субботы на воскресенье.