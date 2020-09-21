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6 главных тренеров клубов КХЛ, проваливших старт сезона-2020/2021

Тренеры клубов КХЛ, которых могут уволить
Павел Панышев
Провальный старт. Тренеры клубов КХЛ, которых могут уволить в ближайшее время
А одного из специалистов уже успели понизить.
Хоккей / КХЛ 0

На «Чемпионате» вышел рейтинг тренеров команд Континентальной лиги. Некоторые специалисты вместе со своими клубами выдали слабый старт сезона, в результате чего постепенно начинают появляться слухи о возможных отставках. Рассказываем, кому уже стоит опасаться за свои рабочие места.

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Павел Торгаев (понижен с исполняющего обязанности главного тренера до тренера «Амура»)

Место в Восточной конференции: 11

Первой жертвой тренерских отставок в КХЛ в нынешнем сезоне стал Павел Торгаев, исполнявший обязанности главного тренера «Амура». Интересно, что ещё в межсезонье из хабаровского клуба уволили Александра Гулявцева, а на его место поставили как раз Торгаева. Но изначально было понятно, что Павел – отличный второй тренер, но точно не главный. Конечно, подкосило Хабаровск отсутствие легионеров и большое число переболевших, но кому сейчас легко? Сергей Светлов, пришедший на смену Торгаеву, свой первый матч «Трактору» на посту наставника «тигров» проиграл со счётом 0:5. Торгаева же вернули на привычное для его место помощника.

Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

Место в Западной конференции: 11

Андриевский вместе со своим «Сочи» находится на последнем месте Западной конференции, имя одинаковое количество очков с рижским «Динамо», но сыграв на матч больше. Пока что южанами добыта лишь одна победа – в гостях в овертайме повержен «Трактор». Кроме того, матч «леопардов» с «Локомотивом» перенесён на более поздний срок. У сочинцев сильное первое звено иностранцев, новая концепция развития, включающая в себя максимальное задействование молодых и талантливых игроков, но пока совсем нет результата. И здесь, конечно, серьёзные вопросы к тренерскому штабу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

Место в Восточной конференции: 12

Не справляется со своей работой главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв, а ведь ему собирались доверить национальную сборную Китая на зимней Олимпиаде 2022 года. Но какая сборная, когда некогда отличный и звёздный игрок пока не может справиться с должностью главного тренера клуба? Опять же, никто не скрывает, что у «драконов» есть проблемы с составом, а самого Ковалёва уже два матча нет на лавке из-за болезни. Но кого это, простите, волнует, когда китайский

коллектив, выступающий в подмосковных Мытищах, проиграл уже семь матчей подряд и является единственной командой лиги, ни разу не знающей вкуса побед? Ковалёву нужно было начинать работать в МХЛ или ВХЛ, постепенно расти и набираться тренерского опыта в низших российских лигах. Но молодой специалист сразу попал под раздачу.

Готовы к работе. Свободные тренеры, которые первые на очереди в КХЛ
Отставки в лиге неизбежны, а в некоторых клубах они уже назревают.

Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

Место в Восточной конференции: 10

«Нефтехимик» на старте сезона потерпел пять поражений в шести встречах (четыре из них – подряд). При этом на старте сезона команду подкосил злосчастный вирус, нижнекамцы провели несколько матчей полуосновой. Переболеть успел и главный тренер Вячеслав Буцаев.

Команда выглядит разбалансированно. Главная проблема нижнекамцев – атака. Они забросили всего 11 шайб в шести встречах (меньше только у «Сочи» и «Йокерита», но финны провели на три матча меньше). Не выручают и вратари – Барулин и Иванников в среднем за игру пропускают больше трёх шайб за игру (3,7 и 4,36 соответственно).

Михаил Кравец («Витязь»)

Место в Западной конференции: 9

В прошлом сезоне «Витязь» здорово провёл старт регулярного чемпионата и стал одним из главных приятных открытий сезона. Но старт нынешней регулярки подмосковная команда откровенно проваливает. «Витязь» хоть и ярко разобрался с «Ак Барсом» в Казани (4:0), однако затем потерпел четыре поражения в пяти встречах.

Подмосковной команде где-то не хватает глубины состава. Если Сёмин, Даугавиньш, Малыхин и Дэнфорт набирают очки, то адекватной поддержки им не хватает. Такими темпами «витязи» останутся без плей-офф. Спрос с главного тренера Михаила Кравеца становится всё больше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олег Знарок («Спартак»)

Место в Западной конференции: 7

«Спартак» хоть и находится в зоне плей-офф, но к игре красно-белых есть вопросы. Особенно учитывая возможности клуба. Москвичи на старте сезона одержали всего две победы в восьми встречах, а в трёх последних матчах команда забросила всего одну шайбу. Красно-белые умудрились проиграть дома даже минскому «Динамо».

Можно сделать скидку на то, что у москвичей была скомканная межсезонка, а сейчас красно-белые играют без Ганзла, Радила и Лехтеря. У команды есть проблемы в атаке. Кроме того, красно-белые в лидерах по пропущенным шайбам – 25 (больше только у «Амура», «Куньлуня» и «Торпедо»).

Команды Олега Знарка славятся тем, что не форсируют старт сезона и выходят на пик ближе к плей-офф, но в любом случае спартаковцам нужно прибавлять, иначе можно пролететь мимо игр за главный трофей КХЛ. Тренерское кресло под Олегом Знарком раскачивается всё сильнее.

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