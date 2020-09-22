Россиян «прокатили» мимо главных призов НХЛ. Всё справедливо?

Вручение индивидуальных наград – очень важный момент сезона в НХЛ. Призы, подавляющее большинство которых присуждается по итогам регулярного чемпионата, обычно раздаются летом, когда уже известен обладатель Кубка Стэнли, но в нынешнем уникальном сезоне НХЛ решила отметить всех лауреатов ещё до окончания финальной серии плей-офф.

Напомним, что на основании статистических данных лучшим бомбардиром сезона («Арт Росс Трофи») был признан форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, награду лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи») поделили Александр Овечкин и Давид Пастрняк, а самой надёжной связкой голкиперов («Уильям М. Дженнингс Трофи») стал дуэт из «Бостона» Туука Раск – Ярослав Галак.

Гол, принёсший Овечкину любимый трофей. Изящно обманул защитника и насквозь прошил вратаря Тогда никто не знал, что эта шайба в ворота «Баффало» позволит Ови выиграть девятый «Ришар».

Также заранее были объявлены и другие лауреаты. Награду за лидерство на льду и вне его («Кинг Клэнси Трофи») получил защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, активно продвигавший в НХЛ ценности движения BLM. Приз за преданность хоккею («Билл Мастертон Трофи») достался нападающему «Оттавы» Бобби Райану, поборовшему алкогольную зависимость. Лучшим нападающим оборонительного плана («Фрэнк Дж. Селки Трофи») стал Шон Кутюрье из «Филадельфии», главным джентльменом на льду («Леди Бинг Трофи») был признан лидер «Колорадо» Натан Маккинон. Тренером года («Джек Адамс Эворд») стал Брюс Кэссиди, чей «Бостон» выиграл регулярку в НХЛ, а лучшим генеральным менеджером («Джим Грегори Эворд») – Лу Ламорелло, собиравший состав «Айлендерс». Приз Марка Мессье за лидерские качества на льду и за его пределами достался Марку Джиордано из «Калгари», а приз Уилли О’Ри за позитивное влияние при помощи хоккея получил Дэмпи Брар – детский тренер, запустивший инициативу по поддержке южно-азиатских хоккеистов.

Как видно, розыгрыш самых весомых и значимых индивидуальных наград НХЛ припасла напоследок. И вчера вечером, в преддверии второй игры финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом», мы узнали фамилии лучшего защитника, вратаря, новичка, а также самого ценного хоккеиста сезона.

Кейл Макар – лучший новичок

В голосовании за обладателя «Колдер Трофи» развернулась довольно упорная борьба между защитником «Колорадо» Макаром и его коллегой по амплуа из «Ванкувера» Куинном Хьюзом. Оба дефа провели прекрасный сезон, показали себя топовыми пакмуверами и классными атакующими защитниками новой волны. В регулярке Хьюз набрал 53 очка, обогнав Макара на три результативных балла, но приз всё же достался розовощёкому таланту из Денвера.

Третьим финалистом в голосовании на «Колдер» был нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик, лихо ворвавшийся в НХЛ в минувшем чемпионате, но его позиции изначально выглядели более шаткими, чем у двух защитников-вундеркиндов.

Роман Йози – лучший защитник

Несколько неожиданно завершилось голосование за лучшего защитника регулярки НХЛ. Честно говоря, казалось, что у Джона Карлсона из «Вашингтона» практически нет шансов не выиграть трофей. Партнёр Александра Овечкина с десятиочковым отрывом от Йози стал лучшим защитником-бомбардиром сезона (75 очков) и важнейшим элементом атакующей мощи «Вашингтона». Собственно, американца многие ещё с начала сезона в шутку называли Джоном «Норрисом» Карлсоном, однако в результате приз достался швейцарскому лидеру «Нэшвилла».

30-летний Йози набрал 65 (16+49) очков в регулярке, это его самый результативный сезон в НХЛ и первая индивидуальная награда в карьере. Отметим, что третьим претендентом на «Норрис Трофи» был Виктор Хедман из «Тампы», уже выигрывавший этот трофей два года назад, но сейчас шведу было тяжело конкурировать со столь горячими оппонентами.

Коннор Хеллебайк – лучший вратарь

Мы до конца надеялись, что Андрей Василевский, сражающийся сейчас с «Тампой» за Кубок Стэнли, сможет взять вторую «Везину» подряд, однако итоговый выбор в пользу Коннора Хеллебайка нельзя назвать не справедливым. Да, голкипер «Виннипега» не слишком удачно выступил в плей-офф, а Василевский играет в финале, но нельзя забывать, что приз вручается именно по итогам регулярки.

Русский вратарь снова будет лучшим в НХЛ? Но у Василевского есть серьёзные конкуренты Раск и Хеллебайк могут помешать самому стабильному голкиперу современности взять вторую «Везину» подряд.

И в гладком первенстве трудно переоценить тот вклад, который внёс Хеллебайк в результат «Джетс». Без Коннора «авиаторы» вряд ли бы вообще зашли даже в расширенный плей-офф, именно он стал главным лидером и определяющим игроком «Виннипега» в сезоне. Василевский, разумеется, тоже много значит для «Тампы», но в конкретном чемпионате он не мог сравниться с влиянием Хеллебайка на результат своей команды.

Леон Драйзайтль – лучший игрок сезона

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль провёл феноменальный сезон. Он набрал 110 (43+67) очков в 71 игре, стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ и умудрился затмить даже своего суперзвёздного партнёра по «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Было понятно, что достижения уникального немца будут как-то отмечены, и сейчас Драйзайтль получает заслуженные награды – «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Это значит, что и журналисты, и коллеги-хоккеисты признали Леона лучшим игроком сезона.

В обеих номинациях Драйзайтль обошёл в голосовании одних и тех же конкурентов – Артемия Панарина и Натана Маккинона. Конечно, мы могли рассчитывать, что Хлебушек после блестящего выступления за «Рейнджерс» поборется за главные индивидуальные призы НХЛ, но уж слишком хороши были в этом сезоне лидеры «Колорадо» и «Эдмонтона». Кстати, в битве за «Харт» Маккинона и Драйзайтля разделили всего 147 очков, но итог голосования, думается, следует признать объективным и справедливым.

После урожайного прошлого сезона, когда Никита Кучеров взял «Харта» и «Теда Линдсея», Василевский – «Везину», а Овечкин – «Мориса Ришара», этот год получился не таким успешным для россиян. Лишь капитан «Вашингтона» взял свой фирменный трофей (да и то его пришлось разделить с конкурентом), а мимо других главных индивидуальных призов НХЛ россиян «прокатили». Впрочем, повторюсь, всё вполне объективно.

Однако главные русские достижения сезона НХЛ ещё впереди. Во-первых, три наших хоккеиста точно станут обладателями Кубка Стэнли. Чашу поднимут над головой либо Василевский, Сергачёв и Кучеров, либо Радулов, Гурьянов и Худобин.

Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях – вообще впервые.

Во-вторых, у наших парней есть великолепные шансы выиграть единственный приз, вручаемый по итогам плей-офф – «Конн Смайт Трофи». На титул MVP Кубка Стэнли всерьёз претендуют Антон Худобин и Никита Кучеров, но и у остальных россиян ещё есть время «взорваться» в финальной серии и поменять мнение экспертов.